Bundestrainer Julian Nagelsmann muss im DFB-Team umplanen: Stiller und Führich rücken für Pavlovic und Nmecha nach. Mehrere Ausfälle belasten den Kader vor den Länderspielen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann holt die Stuttgarter Angelo Stiller (re.) und Chris Führich in den Länderspiel-Kader. Quelle: imago

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss zum Auftakt des WM-Jahres auf zwei weitere Nationalspieler verzichten - Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha sind angeschlagen beziehungsweise verletzt. An ihrer Stelle nominierte Nagelsmann die Stuttgarter Angelo Stiller und Chris Führich nach.

Die DFB-Elf muss in den Länderspielen am Freitag (20:45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana (20:45 Uhr/ARD) bereits auf Regisseur Jamal Musiala verzichten. Der Münchner wurde in Absprache mit dem FC Bayern nicht berufen, weil er nach seiner schweren Verletzung eine Reaktion am Sprunggelenk gezeigt hatte. Auch Nathaniel Brown (Fuß) und Jamie Leweling (Wade) sind angeschlagen.

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Nmecha fällt für mehrere Wochen aus

Am schwersten hat es Nmecha erwischt. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich beim 3:2-Sieg des BVB am Samstag gegen den Hamburger SV eine Außenbandverletzung im Knie zu und wird den Dortmundern mehrere Wochen fehlen. Das teilte der BVB mit.

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Stiller könnte Pavlovic ersetzen

Der Münchner Pavlovic fehlte beim Treffpunkt der DFB-Auswahl am Montag in Herzogenaurach wegen Hüftbeschwerden. Stiller könnte ihn im Mittelfeldzentrum neben Leon Goretzka ersetzen. "Angelo ist ein herausragend guter Fußballer mit extrem viel Potenzial und einer sehr konstanten Leistung", sagte Nagelsmann bei der Kaderbekanntgabe am vergangenen Donnerstag über den VfB-Profi, jedoch sehe er Pavlovic "einen Tick vorne".

Weitere Alternativen für die Sechs sind die Rückkehrer Anton Stach und Pascal Groß. Kapitän Joshua Kimmich ist laut Nagelsmann weiter fest als Rechtsverteidiger eingeplant.

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Quelle: SID