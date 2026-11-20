Das deutsche Mixed-Skisprungteam hat das Podium beim Weltcup-Auftakt in Norwegen klar verpasst. Das DSV-Quartett landete auf Rang fünf.

Das deutsche Skisprung-Mixed-Team springt zum Weltcup-Auftakt klar am Podest vorbei. 20.11.2026 | 0:35 min

Im ersten Weltcup belegte das deutsche Mixed-Quartett mit Agnes Reisch, Philipp Raimund, Selina Freitag und Pius Paschke im Team nur den fünften Platz. Über den Heimsieg in Lillehammer freute sich das norwegische Team. Die Gastgeber gewannen souverän vor Japan. Auf Rang drei landete Team Österreich.

"Der heutige Tag war sicher nicht der Einstieg, den wir uns erwartet haben", sagte der neue Männer-Skisprung-Bundestrainer Andreas Mitter im ZDF. Frauen-Bundestrainer Heinz Kuttin sah das ähnlich: "Da stellen wir uns mehr vor und da wird auch mehr kommen."

Der Mixed-Team-Wettbewerb der Skispringer beim Weltcup in Lillehammer/Norwegen im Re-Live. Außerdem: Eisschnelllauf in Obihiro/Japan in der Zusammenfassung. Moderation: Lena Kesting 20.11.2026 | 127:49 min

Olympiasieger Raimund sieht positive Tendenz

Im Kampf um die Podestplätze war Deutschland schon frühzeitig abgeschlagen. Der weiteste Sprung gelang der Norwegerin Gyda Westvold Hansen mit einem Satz auf 141 Meter. Olympiasieger Raimund landete nach 125 und 124 Metern.

Der 26-Jährige gab sich zuversichtlich, im Einzel an diesem Samstag (16.50 Uhr/ZDF) weiter zu kommen. "Ich habe mir jetzt langsam das Gefühl erarbeitet, dass ich morgen dann besser dastehe", sagte er. Die Goldmedaille von den Winterspielen in Italien setze ihn nicht zusätzlich unter Druck. "Ich weiß, dass ich es erreicht habe. Und ich weiß, dass ich es kann. Das nehme ich als Schwung mit", sagte Raimund.

Die deutschen Skispringerinnen starten im norwegischen Lillehammer am Wochenende in die neue Weltcup-Saison. Erstmals für die Frauen im Kalender: Die Vierschanzentournee. 19.11.2026 | 1:48 min

Wellinger verpasst Quali fürs erste Einzelspringen

Schon vor dem Mixed-Wettbewerb ging es für die Athletinnen und Athleten um die Qualifikation für die Einzel am Samstag. Andreas Wellinger muss dann zuschauen. Der Olympiasieger von 2018 sprang nur 108 Meter weit. Als 55. verpasste er damit den Wettkampf der besten 50 Springer. Stärkster Deutscher war Paschke auf Rang 14. Neben dem 36-Jährigen sind Raimund, Felix Hoffmann und Youngster Max Unglaube dabei.

Die DSV-Frauen qualifizierten sich dagegen geschlossen für ihr Einzel am Samstag (14.35 Uhr). Selina Freitag überzeugte dabei als beste Deutsche auf Platz sechs. Agnes Reisch sprang auf Rang zehn, dahinter platzierten sich Juliane Seyfarth (23.), Emely Torazza (24.), Luisa Görlich (28.) und Alvine Holz (33.).

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Quelle: dpa, SID