Der Wintersport erwacht aus dem Sommerschlaf: Saisonauftakt im Skispringen, Ski Alpin mit Emma Aicher. Und: Vincent Kompany steht wieder an der Linie. Das Sport-Wochenende.

Freude beim FC Bayern: Vincent Kompany ist wieder da und kann das Team im Spiel gegen Köln von der Seitenlinie aus betreuen. Quelle: Christian Kunz/dpa

Liebe Sport-Fans,

GTA 6 ist nach langen Jahren des Wartens endlich spielbar. Am Wochenende lohnt es sich aber, die Konsole auch mal ruhen zu lassen. Denn der Sport hat einiges zu bieten.

Der Wintersport ist zurück, die Fußball-Bundesliga spielt den 10. Spieltag aus und in Turin hat der beste Tennisspieler der Welt die Chance auf den inoffiziellen WM-Titel. Zudem kommt es in der NBA zu einem Duell, das es so noch nie gegeben hat.

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Fußball-Bundesliga: Kompany zurück an der Seitenlinie

Die gute Nachricht zuerst: Trainer Vincent Kompany kann nach seiner Hirnhautreizung das Spiel seines FC Bayern gegen den 1. FC Köln wieder an der Seitenlinie erleben. Die Partie eröffnet nach der Nations-League-Pause den 10. Spieltag.

Stichwort Nations League: Die Viertelfinal-Partien sind ausgelost. Die DFB-Elf trifft in der Runde der letzten acht im März auf Belgien.

Quelle: ZDF

Mit der Leistung gegen die Niederlande am letzten Gruppenspieltag kann das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp auch gegen die starken Belgier bestehen.

Wie Klopp es geschafft hat, sein Team zu dieser Leistung zu bringen, zeigt der neue Bolzplatz:

Neue Gesichter, neuer Teamgeist, neue Euphorie: Jürgen Klopp hat bei der Nationalmannschaft schon nach wenigen Spielen viel bewirkt. Wie ist dem Bundestrainer das gelungen? 19.11.2026 | 13:15 min

Zitat der Woche

Meine Bewunderung für ihn kann ich gar nicht beschreiben. Er ist diese Art von Persönlichkeit, von Trainer, die unsere Fußballwelt besser macht. „ Trainer Pep Guardiola über Jürgen Klopp

Jonathan Burkardt zu Gast in Mainz

Bei Schalke 04 läuft es derzeit nicht so rund wie bei der Nationalmannschaft, auch weil S04 kaum Treffer erzielt. In Heimspielen steht die Null - aber vorne. Gelingt den Schalkern im Abendspiel der Bundesliga am Samstag gegen den VfB Stuttgart der erste Heimtreffer? Erste Bilder im Free-TV zeigt "das aktuelle sportstudio" am Samstag.

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Ski Alpin in Gurgl, Saisonauftakt im Skispringen

Was für die Gamerinnen und Gamer das GTA-6-Release ist, ist für Wintersport-Fans das Schnee-Release. Pünktlich zum ersten langen Wintersport-Tag im ZDF schneit es in den Alpen. Die Kirchenkarpiste in Gurgl im Ötztal ist bereit für zwei Slalom-Rennen. Am Samstag starten die Frauen mit Emma Aicher, am Sonntag die Männer.

Ein paar Hundert Kilometer weiter nördlich feiern die Skispringerinnen und Skispringer erst ihren Saisonauftakt. In Lillehammer springen - nach dem Mixed-Team am Freitag - sowohl die Frauen als auch die Männer.

Überblick: Wintersport live im ZDF in Stream und TV

Doku-Tipp: "Am Limit - Skistars hautnah"

Emma Aicher ist auch Teil der neuen Dokumentation über die weltbesten Skirennfahrerinnen und -rennfahrer. Die fünfteilige Serie begleitet die Topstars der Szene durch eine ganze Saison. Große Comebacks, schwere Stürze. Ein Leben zwischen Triumph und Trauer.

Teil eins der Serie:

Der Ski-Weltcup ist zurück: Mikaela Shiffrin startet mit großen Zielen in die Saison. In Copper Mountain feiert ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde nach fast zwei Jahren Verletzungspause sein emotionales Comeback. 20.11.2026 | 45:41 min

Die erste Folge über Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin läuft zudem am Sonntag, 22. November, ab 14:30 Uhr im linearen TV.

Wie nah Triumph und Trauer beieinanderliegen, zeigt das Bigger Picture über Lindsey Vonn und ihren Horror-Sturz bei den Olympischen Spielen.

13 Sekunden nach dem Start endet Lindsey Vonns Olympia-Abfahrt 2026 im Drama. Ein schwerer Sturz, ein verletztes Knie und eine Weltkarriere am Limit. Wie weit darf Ehrgeiz gehen? 20.11.2026 | 9:11 min

ATP Finals: Zverev mit makelloser Bilanz

Der Olympiasieger von 2020 im Tennis Alexander Zverev kämpft bei den ATP Finals um den inoffiziellen WM-Titel. Der Weltranglistenerste ist mit makelloser Bilanz von drei Siegen ins Halbfinale eingezogen.

Sozusagen in der Vorschlussrunde ist auch die SailGP. Noch zwei Grand-Prix-Veranstaltungen stehen in dieser Saison an. Am Wochenende gastiert die Formel 1 des Segelsports in Dubai, kommendes Wochenende erfolgt der Saisonabschluss vor Abu Dhabi.

Historisches Familien-Ereignis

Eine Sache sind wir noch schuldig: In der Nacht von Freitag auf Samstag (1:30 Uhr) kommt es in der NBA zum allerersten Duell zwischen den Wagner-Brüdern. Letztes Jahr spielten Franz und Moritz noch gemeinsam bei den Orlando Magic, Moritz steht mittlerweile bei den Brooklyn Nets unter Vertrag.

Nach der erfolgreichen ersten Staffel über die Wagner-Brothers wird im Hintergrund bereits an der zweiten gearbeitet. Diese ist für 2028 geplant. Dort wird das erste Bruder-Duell sicherlich einen besonderen Platz einnehmen.

Eine zweite Staffel der Dokuserie mit den Basketballstars und Brüdern Moritz und Franz Wagner ist unterwegs - neue Folgen kommen 2028. 20.11.2026 | 0:16 min

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Gamerinnen und Gamer aufgepasst: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Sportliche Grüße,

Peter Mayer und die ZDFsportstudio-Redaktion