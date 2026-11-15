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Gucci: Machtkämpfe, Luxus und ein Mord

Italienische Modemarke:Gucci: Machtkämpfe, Luxus und ein Mord

von Kerstin Nicole Ligendza

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Die Geschichte der Modemarke Gucci ist aufregend. Auf dem Weg zur Luxusmarke gab es harte Machtkämpfe, Skandale und einen Mord. Doch dann kam der Amerikaner Tom Ford.

Auf dem Bild zu sehen ist ein KI-generirtes Bild von Guccio Gucci in einem Bilderrahmen.

In der neuen Doku-Reihe "Fashion Empires" werden die Geschichten hinter den weltbekannten Luxus-Modemarken vorgestellt. Hier vorab ein Vorgeschmack auf Gucci.

06.11.2026 | 3:08 min

Noch heute leben in Florenz echte Guccis: Eine von ihnen ist Drusilla. Vor mehr als 100 Jahren hat ihr Ur-Urgroßvater Guccio Gucci den Grundstein gelegt für eines der größten Modeimperien weltweit: Gucci.

1921 eröffnete Drusillas Ur-Ur-Großvater Guccio Gucci seinen ersten Laden in Florenz. Im Alter von 20 Jahren trat Sohn Aldo ins Familien-Unternehmen ein - ein visionärer Geschäftsmann und Stratege.

Gucci expandierte 1953 ins Ausland

1953 brachte Aldo Gucci ins Ausland. Doch nur zwei Wochen nach der Eröffnung des Geschäfts in New York starb sein Vater Guccio Gucci im Alter von 72 Jahren. Das Erbe der Gucci-Dynastie führten die Söhne Aldo, Rodolfo und Vasco weiter.

Bei den "Reichen und Schönen" wurde Gucci schnell beliebt: Hollywood-Legenden wie Grace Kelly und Adlige wie Prinzessin Diana gehörten zu den Stammkunden. Doch mit dem Erfolg kamen zunehmend Streitigkeiten auf.

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Rodolfos Sohn Maurizio folgt Onkel Aldo in die USA. Mit der neuen Generation begann ein Wandel bei Gucci. Als Aldos Bruder Rodolfo 1983 stirbt, übernimmt dessen Sohn Maurizio seinen Platz in der Unternehmensführung.

Unter Maurizio Gucci macht das Unternehmen hohe Verluste

Maurizio und seine Frau Patrizia Reggiani führten bis dahin ein Leben geprägt von Geld und Glamour. Maurizio fehlte es an Erfahrung, aber er hatte eine Vision. Schon bald zeigte sich jedoch, dass es Maurizio an unternehmerischer Kompetenz fehlte. Gucci verzeichnete hohe Verluste - die Marke galt als angeschlagen.

Jeder Versuch Maurizio Guccis, das Familienunternehmen zu retten, scheitert. 1993 verkauft er seine Anteile an Investcorp und verlässt damit als letzter Erbe der Gucci-Dynastie das sinkende Schiff. Kurz darauf lässt sich Maurizio von seiner Frau Patrizia scheiden. Zwei Entscheidungen mit dramatischen Folgen.

Und dann machte ein Mord an einem der Gucci-Erben Schlagzeilen. Am Morgen des 27. März 1995 war Maurizio Gucci unterwegs zu seinem Büro in Mailand. Als er die Stufen der Eingangstreppe hinaufging, schoss ein Mann auf Maurizio Gucci.

Maurizios Ex-Frau soll den Mord in Auftrag gegeben haben

1998, drei Jahre nach dem Mord an Maurizio Gucci, wurde seinem Mörder der Prozess gemacht. Ebenfalls angeklagt: die Auftraggeberin der Tat.

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Es ist Patrizia Reggiani - Maurizios Ex-Frau. Umgerechnet rund 300.000 Euro soll sie für den Auftragsmord bezahlt haben. Die Anklage wirft ihr Geldgier, Neid und Hass vor. Sie habe nicht ertragen, dass Maurizio das Imperium aus den Händen der Familie gegeben hatte, später wurde sie zu einer Haftstrafe verurteilt.

Auch Madonna und Gwyneth Paltrow tragen Gucci

Doch die Marke schafft es, sich zu erholen: 1995. Gucci hat zur Runway-Show geladen. Der US-Amerikaner Tom Ford wurde zu der Zeit neuer Kreativchef im Hause Gucci.

Innerhalb von fünf Jahren arbeitete Ford sich hoch und präsentierte nun seine neue Kollektion. Sie sollte sein Durchbruch sein - und für Gucci der Anfang des Wegs aus der Krise.

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Der Amerikaner wusste sehr genau, was die Mode-Welt zu dieser Zeit brauchte: In seinen Styles drehte sich alles um Sexappeal. Gucci wurde in dieser Zeit zur modischsten, sexysten und glamourösesten Marke der Welt. Promis wie Madonna und Gwyneth Paltrow waren verrückt nach seinen Designs.

Um Gucci tobte eine Übernahmeschlacht

Mit diesem Erfolg wurde Gucci für die Konkurrenz wirtschaftlich interessant. Über Jahre tobt eine Übernahmeschlacht um das Modehaus. Schließlich wird Gucci Teil der französischen Luxusgüter-Gruppe Kering.

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Während Gucci nach außen immer erfolgreicher wurde, nahmen hinter den Kulissen die Spannungen zwischen Tom Ford und dem neuen Gucci-Eigentümer zu. 2004 verließ Tom Ford Gucci - das Haus, das er in den vergangenen Jahren an die modische Weltspitze gebracht hatte. An alle neuen Designer bleiben die Erwartungen hoch. Tom Ford hat Maßstäbe gesetzt.

Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Hinter den Kulissen bei Gucci, Dior und Co." am 06.11.2026 um 17:10 Uhr.

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