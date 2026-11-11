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Friesland: Pablo Konrad tritt als Bestatter in große Fußstapfen

Backstage beim ZDF Nord-Krimi:Pablo Konrad: Bestatter-Rolle bei Friesland ein "Riesen-Geschenk"

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Als neuer Bestatter tritt Pablo Konrad bei "Friesland" die Nachfolge von Holger Stockhaus an. Wie er sich mit der neuen Rolle fühlt und warum er Respekt davor hat.

Friesland - Mörderische Bescherung

Welche Änderung gibt es im Cast der Serie? Was sind die Herausforderungen für das Team bei den Außenaufnahmen und wie spielt man eigentlich eine Leiche? Backstage am Friesland-Set.

10.11.2026 | 27:39 min

Seit zwölf Jahren ermittelt das Team von "Friesland" an der Nordseeküste zwischen Dünen, Schafen und endloser Weite. Die ZDF-Doku "Backstage Friesland" begleitet Cast und Crew der erfolgreichen ZDF-Krimireihe und zeigt, was hinter den Dreharbeiten steckt.

Friesland: Pablo Konrad folgt auf Holger Stockhaus

Neu zum festen Team gestoßen ist Pablo Konrad. Als Bestatter Jonas Schoonhoven tritt er die Nachfolge der langjährigen Figur Wolfgang Habedank an, die von Holger Stockhaus gespielt wurde.

Friesland - Der letzte Häuptling

Die Schauspieler Pablo Konrad und Holger Stockhaus bei den Dreharbeiten zu "Friesland - Der letzte Häuptling".

Quelle: ZDF

"Wolfgang Habedank ist und war eine sehr, sehr beliebte Figur", sagt Pablo Konrad.

Das sind natürlich Fußstapfen, die so groß sind, dass ich mich da quer reinlegen kann.

Pablo Konrad, Schauspieler

Es sei von der Produktion gewünscht, dass der neue Bestatter ein ganz anderer Typ sei. Pablo Konrad sieht den Reiz der Rolle darin, sie langfristig zu entwickeln und an dieser Rolle zu arbeiten.

Also für mich ist das ein Riesen-, Riesen-, Riesengeschenk.

Pablo Konrad, Schauspieler

Friesland - allgemein, Autogrammkartenmotive 2026
Quelle: ZDF

... ist ein deutscher Schauspieler - 1991 auf La Palma geboren und aufgewachsen am Bodensee. Konrad studierte Schauspiel in Hamburg. Bekannt wurde er auch durch Auftritte in ZDF-Produktionen wie Das Traumschiff, SOKO Köln, Bettys Diagnose, Friesland und in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe.

Auch mit der Einführung seiner Figur in "Friesland" war er zufrieden. Die Rolle Wolfgang Habedank beschließt, Leer zu verlassen, und Jonas Schoonhoven, gespielt von Pablo Konrad, übernimmt das Bestattungsinstitut.

Das Schöne in diesem Fall ist, dass es sogar zwei Einführungsfolgen gibt.

Pablo Konrad, Schauspieler

"Friesland - Friesische Verhältnisse": In einem Raum eines Bestattungsinstituts stehen Lennox (Johann Karthaus), Jonas Schoonhoven (Pablo Konrad) und Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) nebeneinander. Alle drei tragen dunkle Anzüge mit weißen Hemden. Im Hintergrund spendet eine Stehlampe gedämpftes Licht, daneben steht ein Tisch mit Stühlen. An der Wand steht ein Regal mit mehreren Urnen.

"Friesische Verhältnisse" ist die letzte Folge mit dem Bestatter Wolfgang Habedank: Am 14. November im ZDF und schon jetzt im ZDF-Stream zu sehen.

17.10.2026 | 88:38 min

Friesland-Star Maxim Mehmet: "Pablo hat eigenen Ansatz gefunden"

Hauptdarsteller Maxim Mehmet, der in der Serie den Polizisten Jens Jensen spielt, hat jetzt schon großen Respekt vor Konrad: "Das muss man erst mal machen, in so Fußstapfen reinzutreten von einer Figur, die lange erzählt war."

Friesland - Lebenslügen (AT)

Die Schauspieler Maxim Mehmet und Pablo Konrad am Set von Friesland in der Folge "Lebenslügen".

Quelle: ZDF

Er kenne die Situation ein bisschen - Mehmet stieg in der sechsten Folge für den Kollegen Florian Lukas ein. Der Schauspieler sagt, er finde es toll, dass "Pablo irgendwie einen sehr eigenen Ansatz gefunden hat mit seinen gewissen Spleens, die er so hat in der Rolle".

Castings gehören zum Schauspieler-Alltag

Und Konrad nimmt die Herausforderung gerne an - die sei Teil seines Berufs und er erklärt, die Rolle fühle sich an wie der Gewinn eines Jackpots:

Ich habe im letzten Jahr ungefähr 15 Castings gemacht. Davon hat eine Sache geklappt, das ist Friesland.

Pablo Konrad, Schauspieler

"Aber", so Konrad realistisch, "so ist das manchmal im Schauspieljob."

Serien
:Friesland

Verbrechensbekämpfung mit Hindernissen: Dorfpolizist Henk und seine Kollegin Süher funktionieren als Team nicht immer einwandfrei – gegen ihren cholerischen Chef halten sie jedoch zusammen.
Friesland
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Doku "Backstage Friesland: Hinter den Kulissen des Nord-Krimis" am 10.11.2026 ab 09:00 Uhr.

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