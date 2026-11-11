Backstage beim ZDF Nord-Krimi:Pablo Konrad: Bestatter-Rolle bei Friesland ein "Riesen-Geschenk"
Als neuer Bestatter tritt Pablo Konrad bei "Friesland" die Nachfolge von Holger Stockhaus an. Wie er sich mit der neuen Rolle fühlt und warum er Respekt davor hat.
Seit zwölf Jahren ermittelt das Team von "Friesland" an der Nordseeküste zwischen Dünen, Schafen und endloser Weite. Die ZDF-Doku "Backstage Friesland" begleitet Cast und Crew der erfolgreichen ZDF-Krimireihe und zeigt, was hinter den Dreharbeiten steckt.
Friesland: Pablo Konrad folgt auf Holger Stockhaus
Neu zum festen Team gestoßen ist Pablo Konrad. Als Bestatter Jonas Schoonhoven tritt er die Nachfolge der langjährigen Figur Wolfgang Habedank an, die von Holger Stockhaus gespielt wurde.
"Wolfgang Habedank ist und war eine sehr, sehr beliebte Figur", sagt Pablo Konrad.
Es sei von der Produktion gewünscht, dass der neue Bestatter ein ganz anderer Typ sei. Pablo Konrad sieht den Reiz der Rolle darin, sie langfristig zu entwickeln und an dieser Rolle zu arbeiten.
... ist ein deutscher Schauspieler - 1991 auf La Palma geboren und aufgewachsen am Bodensee. Konrad studierte Schauspiel in Hamburg. Bekannt wurde er auch durch Auftritte in ZDF-Produktionen wie Das Traumschiff, SOKO Köln, Bettys Diagnose, Friesland und in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe.
Auch mit der Einführung seiner Figur in "Friesland" war er zufrieden. Die Rolle Wolfgang Habedank beschließt, Leer zu verlassen, und Jonas Schoonhoven, gespielt von Pablo Konrad, übernimmt das Bestattungsinstitut.
Friesland-Star Maxim Mehmet: "Pablo hat eigenen Ansatz gefunden"
Hauptdarsteller Maxim Mehmet, der in der Serie den Polizisten Jens Jensen spielt, hat jetzt schon großen Respekt vor Konrad: "Das muss man erst mal machen, in so Fußstapfen reinzutreten von einer Figur, die lange erzählt war."
Er kenne die Situation ein bisschen - Mehmet stieg in der sechsten Folge für den Kollegen Florian Lukas ein. Der Schauspieler sagt, er finde es toll, dass "Pablo irgendwie einen sehr eigenen Ansatz gefunden hat mit seinen gewissen Spleens, die er so hat in der Rolle".
Castings gehören zum Schauspieler-Alltag
Und Konrad nimmt die Herausforderung gerne an - die sei Teil seines Berufs und er erklärt, die Rolle fühle sich an wie der Gewinn eines Jackpots:
"Aber", so Konrad realistisch, "so ist das manchmal im Schauspieljob."
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