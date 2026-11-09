Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe:Russell Brand zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt
Der britische Comedian und Schauspieler Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.
Der wegen Vergewaltigung und weiterer sexueller Übergriffe verurteilte Ex-Comedian Russell Brand hat heute sein Strafmaß erhalten. Das Gericht in London verhängte eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten.
Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe
Brand wurde vergangene Woche wegen einer Vergewaltigung und in drei Fällen der sexuellen Nötigung schuldig gesprochen. Die Geschworenen sahen es unter anderem als erwiesen an, dass sich der Ex-Mann von Katy Perry im Jahr 2009 an einer damals 21-jährigen Frau nach einem Theaterauftritt in London vergangen hat. Die drei Fälle sexueller Nötigung spielten sich zwischen 2004 und 2009 und damit zum Höhepunkt seiner Popularität ab. Von weiteren Anklagepunkten, darunter Vergewaltigungsvorwürfe, wurde er freigesprochen.
Bereits nach der Entscheidung der Jury am Donnerstag machte der Richter deutlich, dass sich der 51-Jährige auf eine Haftstrafe einstellen müsse. Direkt nach dem Schuldspruch äußerte sich Andy Furphy von der Metropolitan Police:
Russell Brand bereits nach Urteil in Gewahrsam
Während des wochenlangen Prozesses schilderten mehrere Frauen die Vorwürfe detailliert vor Gericht. Auch Brands Ehefrau Laura sagte aus und stellte sich demonstrativ hinter ihren Mann. Nach dem Urteil wurde Brand wegen Fluchtgefahr bereits in Gewahrsam genommen.
Der Schauspieler hatte sämtliche Anschuldigungen stets zurückgewiesen. Brand gab zwar zu, "von Sex besessen" gewesen zu sein, behauptete aber, es habe sich stets um einvernehmliche Kontakte gehandelt.
Die Geschworenen kamen zu einer anderen Überzeugung. Die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones beschrieb Brand als skrupellosen Sexualstraftäter, der Frauen wie ein "Wegwerfprodukt" behandelt habe.
Als Moderator und Schauspieler berühmt geworden
Brand war Anfang der 2000er Jahre berühmt geworden. Er war Moderator von Fernsehsendungen und einer Radioshow beim Sender BBC. Als Schauspieler war er in Hollywood-Filmen wie "Nie wieder Sex mit der Ex" und "Männertrip" zu sehen. Bekannt ist er auch für seine kurze Ehe mit Popstar Katy Perry.
In den vergangenen Jahren nahm Brand zunehmend Abstand von Mainstream-Medien. Er zog nach Florida und erstellte Videos, in denen es um Wellness-Themen, Verschwörungstheorien und seinen religiösen Glauben ging.
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