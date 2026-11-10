Letzte Folge mit Frau Stockl:Rosenheim-Cops: Marisa Burger erlebt bewegenden Abschied
Die letzte Szene wurde für Marisa Burger zur emotionalen Herausforderung. Nach 25 Jahren als Frau Stockl spricht sie über den Abschied von den Rosenheim-Cops und ihre neuen Pläne.
25 Jahre lang hat Marisa Burger bei den "Rosenheim-Cops" die Miriam Stockl gespielt - die Vorzimmerdame des Kommissariats. Ab heute steht die letzte Episode mit ihr im ZDF-Streaming Portal und läuft am 24. November 2026 im ZDF um 19:25 Uhr.
In der Folge erlebt Frau Stockl zwei turbulente Arbeitstage im Kommissariat und räumt ihr Büro aus, ehe sie nach Melbourne auswandert. Marisa Burger spricht im ZDF-Interview über einen Abschied, der sie überwältigt hat, und den Wunsch, neu anzufangen.
ZDFheute: Wie haben Sie Ihren letzten Drehtag als Miriam Stockl erlebt?
Marisa Burger: Meine ganze Familie war da. Meine letzte Szene war genau die, in der die Stockl verabschiedet wurde.
ZDFheute: Ihre Figur geht in der Serie nach Australien. Bleibt damit nicht eine Hintertür für eine Rückkehr?
Marisa Burger: Ja, aber ich denke, dass es mir in Australien sehr gut gefallen wird. Daher ist für mich ein Zurückkommen für den Moment erst mal ausgeschlossen. Man soll eine Türe ja nie ganz schließen, aber:
ZDFheute: Wie stolz sind Sie auf den legendären Stockl-Satz "Es gabat a Leich"?
Marisa Burger: Während der Rollenfindung überlegst du: Wie spricht die Person? Was ist das für ein Charakter? Und dann ist mir halt dieser Satz eingefallen.
Du spielst ja nicht und denkst: "Jetzt sage ich wieder meinen geilen Satz", sondern die Rolle geht dir in Fleisch und Blut über. Natürlich freut einen das sehr, wenn man da ein Stück Fernsehgeschichte etabliert hat, einen Satz, auf den sich die Leute in jeder Folge freuen.
ZDFheute: Was ist Ihre schönste Erinnerung an die Anfangszeiten bei den Rosenheim-Cops?
Marisa Burger: Wir haben damals eine Episode auf dem Rosenheimer Volksfest gedreht. Die Miriam Stockl hatte ein Love-Interest und hat diesen Mann auf dem Volksfest gesucht. Es war sehr laut, und ich habe dieses "und bitte!" vom Regisseur einfach nicht gehört, weil so viel Tohuwabohu um mich rum war.
Wir haben schon die zigste Klappe gedreht, und endlich habe ich dieses "und bitte!" gehört, und da kommt ein Besucher dieses Volksfestes und hält mich am Arm fest und sagt: 'Sie müssen hier leise sein, hier wird ein Film gedreht!' Damit war die Szene wieder hinfällig.
ZDFheute: Mit Max Müller (spielt den Polizisten Michi Mohr) verbindet Sie auch privat eine lange Freundschaft. Wie kam das?
Marisa Burger: Wir haben zur gleichen Zeit bei den Rosenheim-Cops angefangen. Wir beide waren als kleine Buffo-Rollen angedacht: Die, die immer mal wieder auftauchen.
Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, und dabei sind ganz schöne Sachen entstanden.
ZDFheute: Sie haben zwischenzeitlich vor allem Theater gespielt. Gerade proben Sie für ein Stück mit Dieter Fischer (Kommissar Anton Stadler bei den Rosenheim-Cops) und Ursula Maria Burkhart (Serienrolle Marianne Grasegger) in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Was reizt Sie daran?
Marisa Burger: Wenn man lange in einer Serie spielt, hat man das Problem, dass einem oftmals nicht zugetraut wird, dass man noch was anderes kann. Am Theater konnte ich jetzt wirklich frei spielen. Das hat mir sehr gutgetan.
ZDFheute: Werden Sie sich am 24. November die letzte "Stockl"-Episode (Titel: "Es gabat an Abschied") im ZDF ansehen?
Marisa Burger: Auf alle Fälle:
Man darf nicht vergessen: Meine Familie war auch 25 Jahre mit den Rosenheim-Cops, die haben mitgelebt und mitgelitten.
Das Interview führte Brigitte Saar, Redakteurin im ZDF-Landesstudio Bayern.
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