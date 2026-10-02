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"Rosenheim-Cops": Neuigkeiten zum Cast der Serie

"Rosenheim-Cops"-Star tritt etwas kürzer:Max Müller dreht weniger: wie diese Lücke geschlossen wird

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"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller spielt seit 26 Jahren den Polizisten Michi Mohr - aus privaten Gründen jetzt etwas seltener: Was sich für die Zuschauer ändern wird.

Backstage Die Rosenheim-Cops

Backstage bei den "Rosenheim-Cops": "Stockl" geht, "Lange" kommt: Wie die "Rosenheim-Cops" weitermachen.

02.10.2026 | 29:51 min

Max Müller gehört seit dem Sommer des Jahres 2000 als Polizist Michi Mohr zum festen Ensemble der "Rosenheim-Cops".

Dass er auch nach 26 Jahren gerne zum Set der "Rosenheim-Cops" kommt, merkt man ihm bei den Dreharbeiten der Serie an. In den "Bavaria-Studios" in Grünwald bei München werden viele Innen-Aufnahmen der Serie gedreht. Max Müller beschreibt diesen Ort als "das gemütlichste Filmstudio der Welt".

Im ZDF-Interview für die Doku "Rosenheim-Cops Backstage" ordnet er die Wichtigkeit der Rolle "Michi Mohr" für seinen beruflichen Erfolg ein:

Michi Mohr ist für mich wirklich das größte berufliche Geschenk meines Lebens.

Max Müller, Schauspieler

Max Müller: Weniger Drehtage, um sich um seine Mutter zu kümmern

Müller kommt jetzt jedoch etwas weniger ans Set, weil er seine Drehtage reduziert hat. Grund dafür ist seine Mutter, um die er sich verstärkt kümmern möchte. Die fast 90-Jährige lebt in der Nähe von Wien in einem Pflegeheim.

Meine Mama braucht mich jetzt einfach.

Max Müller, Schauspieler

Max Müller zur 600. Folge Rosenheim-Cops

Im April dieses Jahres wurde das erste Mal öffentlich bekannt, dass Max Müller seine Tage als "Michi Mohr" etwas reduzieren möchte.

14.04.2026 | 1:09 min

Müller erzählt, er habe die Produzenten vor Drehbeginn der aktuellen Staffel gebeten, dass er ein bisschen weniger drehen dürfe: "So ungefähr ein Drittel weniger".

Mein Papa lebt nicht mehr, und es ist einfach jetzt wichtig, dass ich für meine Mutter da bin.

Max Müller, Schauspieler

Katharina Plank: Mehr Einsätze für die "Rosenheim-Cops"

Seine Rolle bleibe der Serie erhalten und werde künftig teilweise durch die Figur Pia Arnbruck ergänzt, erzählt Müller: "Also mich gibt's ja schon noch, aber mit einer Kollegin teilen wir uns das quasi, mit der Katharina Plank."

Katharina Plank als Pia Arnbruck in "Die Rosenheim-Cops".

Katharina Plank als Pia Arnbruck in "Die Rosenheim-Cops" in der Folge "Ein unbequemer Nachbar"

Quelle: ZDF

Den Zuschauern ist die von Katharina Plank gespielte Rolle der Pia Arnbruck nicht neu: "Man kannte sie aus den letzten Jahren auch schon ein bisschen", erklärt Max Müller.

Wir haben gemeinsam schon ermittelt. Naja, und die Kati übernimmt dann, wenn ich in Wien bin.

Max Müller, Schauspieler

Max Müller am Flügel

Viele kennen Max Müller von den "Rosenheim-Cops", wo er die Rolle des Michi Mohr verkörpert. Neben der Schauspielerei hat er aber noch weitere Talente. Besonders Musik ist seine Leidenschaft.

13.08.2026 | 3:25 min

Mehr Einblicke hinter die Kulissen gibt es in der Doku Rosenheim-Cops Backstage: "Wenn Sie bitte mitkommen möchten" im ZDF-Streamingportal - genau wie die neuen Folgen der Serie.

Serien
:Die Rosenheim-Cops

Das Verbrechen schläft nie, erst recht nicht in Rosenheim. Mit Spürsinn, Charme und einer Prise bayrischem Humor ermittelt das Team um die Kommissare Stadler und Hansen. Aufklärungsquote 100 %!
Die drei Rosenheim-Cops (von links nach rechts) Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller), Kriminalhauptkommissar Anton Stadler (Dieter Fischer) und Kriminalhauptkommissar Sven Hansen (Igor Jeftić) stehen vor einer sonnigen Berglandschaft. Links von ihnen ist ein dreistöckiges, alleinstehendes Holzhaus zu sehen, hinter ihnen der türkis-blaue Himmel. Die drei stehen in einer Wildblumenwiese. Kriminalhauptkommissar Anton Stadler hält seinen Dienstausweis hoch.

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Doku: Rosenheim-Cops Backstage: "Wenn Sie bitte mitkommen möchten" am 02.10.2026 um 00:00 Uhr.
Thema
Bayern

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