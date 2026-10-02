"Rosenheim-Cops"-Star tritt etwas kürzer:Max Müller dreht weniger: wie diese Lücke geschlossen wird
"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller spielt seit 26 Jahren den Polizisten Michi Mohr - aus privaten Gründen jetzt etwas seltener: Was sich für die Zuschauer ändern wird.
Max Müller gehört seit dem Sommer des Jahres 2000 als Polizist Michi Mohr zum festen Ensemble der "Rosenheim-Cops".
Dass er auch nach 26 Jahren gerne zum Set der "Rosenheim-Cops" kommt, merkt man ihm bei den Dreharbeiten der Serie an. In den "Bavaria-Studios" in Grünwald bei München werden viele Innen-Aufnahmen der Serie gedreht. Max Müller beschreibt diesen Ort als "das gemütlichste Filmstudio der Welt".
Im ZDF-Interview für die Doku "Rosenheim-Cops Backstage" ordnet er die Wichtigkeit der Rolle "Michi Mohr" für seinen beruflichen Erfolg ein:
Max Müller: Weniger Drehtage, um sich um seine Mutter zu kümmern
Müller kommt jetzt jedoch etwas weniger ans Set, weil er seine Drehtage reduziert hat. Grund dafür ist seine Mutter, um die er sich verstärkt kümmern möchte. Die fast 90-Jährige lebt in der Nähe von Wien in einem Pflegeheim.
Müller erzählt, er habe die Produzenten vor Drehbeginn der aktuellen Staffel gebeten, dass er ein bisschen weniger drehen dürfe: "So ungefähr ein Drittel weniger".
Katharina Plank: Mehr Einsätze für die "Rosenheim-Cops"
Seine Rolle bleibe der Serie erhalten und werde künftig teilweise durch die Figur Pia Arnbruck ergänzt, erzählt Müller: "Also mich gibt's ja schon noch, aber mit einer Kollegin teilen wir uns das quasi, mit der Katharina Plank."
Den Zuschauern ist die von Katharina Plank gespielte Rolle der Pia Arnbruck nicht neu: "Man kannte sie aus den letzten Jahren auch schon ein bisschen", erklärt Max Müller.
Mehr Einblicke hinter die Kulissen gibt es in der Doku Rosenheim-Cops Backstage: "Wenn Sie bitte mitkommen möchten" im ZDF-Streamingportal - genau wie die neuen Folgen der Serie.
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