Im ZDF-Klassiker "Der Bergdoktor" hilft Hans Sigl Menschen als Arzt Dr. Martin Gruber. Jetzt startet er einen Podcast. Die Idee: Er will Menschen bei Alltagssorgen unterstützen.

In seinem neuen Podcast spricht Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl mit prominenten Gästen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. 23.09.2026 | 5:59 min

Ob Socken in der Waschmaschine verschwinden oder kurze Tennissöckchen zumutbar sind: Für Hans Sigl sind auch die kleinen Rätsel des Alltags eine ernsthafte Angelegenheit. In seinem neuen Podcast "Betreff: Leben - Die Sprechstunde mit Hans Sigl" widmet er sich genau solchen Themen.

Alles, was zum Thema Leben den Menschen auf dem Herzen liegt, können sie bei uns deponieren. „ Hans Sigl, Neu-Podcaster

Sprechstunden gehören für Sigl ohnehin zum beruflichen Alltag. Seit fast 20 Jahren verkörpert er als Dr. Martin Gruber einen Arzt in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Anders als in einer klassischen Praxis hilft er seinen Patienten dort meist bei Hausbesuchen oder vor der Kulisse der Alpen.

Der Dreh einer Staffel "Der Bergdoktor" verlangt Schauspieler Hans Sigl viel ab. Eine emotionale Reise für den Darsteller von Dr. Martin Gruber. ZDF Backstage ist dabei. 20.12.2024 | 27:04 min

Schauspielerei hilft beim Podcasten

Hans Sigl dreht derzeit die 20. Bergdoktor-Staffel. Als Schauspieler fühlt er sich bestens vorbereitet für das Podcasten. Denn es gehe in seinem Hauptjob nicht nur um das Aufsagen von Texten, sondern vor allem um aufmerksames Zuhören.

Da habe ich, glaube ich, eine feine Antenne für kleine Nebensätze, hinter denen dann wieder etwas steckt, wenn meine Gäste dann etwas sagen. „ Hans Sigl, Neu-Podcaster und Schauspieler

Abstand von Alltagsstress und Optimierungswahn findet der 57-Jährige am Ammersee. Dort lebt der gebürtige Österreicher seit knapp 20 Jahren mit seiner Familie. Der See sei Abwechslung zu seiner beruflichen Heimat, den Bergen. Er möge die Ruhe, die Verschiedenheit der Stimmungen.

Egal wann man an den See geht, es ist immer anders. „ Hans Sigl, gebürtiger Österreicher

Seit Juni 2008 ist der Schauspieler mit der Songwriterin und Fotografin Susanne Sigl verheiratet. Den Hochzeitstag würde er gern noch einmal erleben, nämlich cooler. Er sei damals so aufgeregt gewesen. Deshalb würde er den "schönsten Tag in meinem Leben gerne noch mal durchjuckeln".

Abseits der TV-Kamera zeigt sich Hans Sigl von seiner literarischen Seite: Mit seiner Lesetour „Weiße Weihnacht – eine literarische Schlittenfahrt“ reist der Schauspieler durch Deutschland. 19.12.2025 | 2:43 min

Ehefrau verbietet Online-Shopping

Für eine dauerhafte und glückliche Ehe hat er eine klare Empfehlung. Man müsse akzeptieren, dass sich Menschen verändern, und zwar nicht immer im gleichen Tempo. Genau das auszuhalten, sei eine wichtige Voraussetzung für eine dauerhafte Partnerschaft.

In einem Punkt zeigt sich seine Frau allerdings kompromisslos: Nach mehreren Fehlkäufen im Internet habe sie ihn angewiesen, künftig ganz auf Online-Shopping zu verzichten.

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