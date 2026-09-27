Schauspieler will Alltagsfragen klären:Bergdoktor-Star Hans Sigl geht unter die Video-Podcaster
Im ZDF-Klassiker "Der Bergdoktor" hilft Hans Sigl Menschen als Arzt Dr. Martin Gruber. Jetzt startet er einen Podcast. Die Idee: Er will Menschen bei Alltagssorgen unterstützen.
Ob Socken in der Waschmaschine verschwinden oder kurze Tennissöckchen zumutbar sind: Für Hans Sigl sind auch die kleinen Rätsel des Alltags eine ernsthafte Angelegenheit. In seinem neuen Podcast "Betreff: Leben - Die Sprechstunde mit Hans Sigl" widmet er sich genau solchen Themen.
Sprechstunden gehören für Sigl ohnehin zum beruflichen Alltag. Seit fast 20 Jahren verkörpert er als Dr. Martin Gruber einen Arzt in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor". Anders als in einer klassischen Praxis hilft er seinen Patienten dort meist bei Hausbesuchen oder vor der Kulisse der Alpen.
Schauspielerei hilft beim Podcasten
Hans Sigl dreht derzeit die 20. Bergdoktor-Staffel. Als Schauspieler fühlt er sich bestens vorbereitet für das Podcasten. Denn es gehe in seinem Hauptjob nicht nur um das Aufsagen von Texten, sondern vor allem um aufmerksames Zuhören.
Abstand von Alltagsstress und Optimierungswahn findet der 57-Jährige am Ammersee. Dort lebt der gebürtige Österreicher seit knapp 20 Jahren mit seiner Familie. Der See sei Abwechslung zu seiner beruflichen Heimat, den Bergen. Er möge die Ruhe, die Verschiedenheit der Stimmungen.
Seit Juni 2008 ist der Schauspieler mit der Songwriterin und Fotografin Susanne Sigl verheiratet. Den Hochzeitstag würde er gern noch einmal erleben, nämlich cooler. Er sei damals so aufgeregt gewesen. Deshalb würde er den "schönsten Tag in meinem Leben gerne noch mal durchjuckeln".
Ehefrau verbietet Online-Shopping
Für eine dauerhafte und glückliche Ehe hat er eine klare Empfehlung. Man müsse akzeptieren, dass sich Menschen verändern, und zwar nicht immer im gleichen Tempo. Genau das auszuhalten, sei eine wichtige Voraussetzung für eine dauerhafte Partnerschaft.
In einem Punkt zeigt sich seine Frau allerdings kompromisslos: Nach mehreren Fehlkäufen im Internet habe sie ihn angewiesen, künftig ganz auf Online-Shopping zu verzichten.
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