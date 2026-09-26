"Backstreet Boys"-Fieber: Zehn Konzerte in 13 Tagen

Zehn Auftritte in derselben Stadt, die einzigen in Europa: Düsseldorf mutiert zum internationalen "Backstreet Boys"-Fantreff. Wie das "Millennium"-Feeling wiederbelebt werden soll.

"Manche von uns haben Tickets für sechs Konzerte"

Die Backstreet Boys haben gestern in Düsseldorf ihr erstes von zehn Konzerten gegeben – die einzigen in Europa. 26.09.2026 | 1:32 min

Mehrere Stunden harren sie in ihren verzierten Jeansjäckchen und Fischerhüten schon hinter dem Absperrband des Luxushotels Breidenbacher Hof aus, um einen Blick auf "ihre Boys" zu erhaschen. Bisher vergebens. Aber das macht ihnen nichts aus. Das kennen sie schon.

"Circa 20" Konzerte der Backstreet Boys haben die beiden Karolinas, Marta, Eliza und Sylwia weltweit bereits gemeinsam besucht. Ganz genau wissen die fünf Polinnen, die sich bei Instagram liebevoll "Polish BSB Rescue Team" nennen, das nicht mehr. Sehr wohl aber wissen sie, wie viele in den nächsten Tagen dazu kommen werden: "Manche von uns haben Tickets für drei Konzerte gekauft, der Rest für sechs", schwärmt Karolina.

Wir kennen die Backstreet Boys seit unserer Erstkommunion, quasi unser ganzes Leben. Für uns sind sie ein Safe Space. „ Karolina

Große Vorfreude aufs Konzert beim "Polish BSB Rescue Team". Quelle: ZDF

Backstreet Boys spielen zehn Konzerte in 13 Tagen

Und doch verpasst die polnische Reisegruppe damit einen Teil des XXL-Backstreet-Boys-Erlebnisses in Düsseldorf. Ganze zehn Konzerte spielt die Boygroup aus den 90ern ab Freitag binnen knapp zwei Wochen. Ursprünglich waren nur sechs Auftritte geplant. Bereits Ende letzten Jahres via Instagram dann die frohe Kunde:

Die Nachfrage nach den Shows war überwältigend und wir sind so aufgeregt, weitere Auftritte hinzufügen zu können und dahin zurückzukommen, wo alles begann. Wir lieben euch, Deutschland! „ Backstreet Boys im Dezember via Instagram

Und nicht nur das. Es werden 2026 die einzigen Shows in Europa von der einstigen Boyband, die auch über 30 Jahre nach ihrer Gründung noch eine bemerkenswert große Fanbase hinter sich vereint: Für alle Konzerte sind nur noch Restkarten ab 90 Euro aufwärts verfügbar. Über 400.000 Tickets sind bereits verkauft worden.

Warum die Backstreet Boys in Deutschland auftreten 1993 gegründet, taten sich die Backstreet Boys auf dem heimischen US-Markt zunächst schwer. In Europa lief es für sie besser, 1996 gelang ihnen in Deutschland der Durchbruch. Am 9. November des Jahres traten sie bei "Wetten, dass …" auf. "Die kannten uns, konnten jedes Lied mitsingen. (…) Das öffnete uns die Türe", resümierte die Band im ZDF-Interview im März. Es folgte eine Weltkarriere. Aus diesem Grund bezeichneten die fünf Musiker Deutschland mal als ihre "zweite Heimat".

Düsseldorf will von "außergewöhnlichem Ereignis" profitieren

Exklusivkonzerte dieser Größenordnung samt kauffreudigem Publikum - der feuchte Traum aller lokalen Tourismus-Beauftragten. Entsprechend groß die Vorfreude in der Landeshauptstadt: "Die Backstreet Boys Residency ist für Düsseldorf ein außergewöhnliches Ereignis", freut sich die städtische Tourismusorganisation Visit.Düsseldorf.

Im besten Fall reisen die Gäste wegen der Backstreet Boys an und fahren mit einem zusätzlichen Bild von Düsseldorf nach Hause. Wenn sie die Stadt anschließend als Reiseziel in Erinnerung behalten, wiederkommen oder Düsseldorf weiterempfehlen, entsteht daraus ein touristischer Effekt, der über die Residency hinausreichen kann. „ Visit.Düsseldorf, städtische Tourismusorganisation

Den Hunderttausenden Gästen, die teils von weither anreisen, möchte die Stadt dafür einiges bieten: 90er-Partys, Mitsing-Chor-Auftritte, Themen-Runs und -Städteführungen - der "90's Event-Kalender" ist für die nächsten Tage gut gefüllt.

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Die volle "Into the Millennium"-Experience

Dazu trägt auch das Management der Backstreet Boys seinen Teil bei. Kurzerhand wurde am Marktplatz ein Pop-up-Store hochgezogen. Natürlich vordergründig mit dem Ziel, vor und nach den Konzerten möglichst viel Merchandise zu verkaufen.

Aber: Inmitten von Platin-Schallplatten und "Teen People"-Magazincovern können Fans in die Jahrtausendwende, die Zeit rund um das "Millennium", eintauchen. Das gleichnamige Album aus dem Jahr 1999 ist das bisher erfolgreichste von Nick, Brian, AJ, Howie und Kevin.

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Nicht ohne Grund also trägt die jetzige Show-Reihe den Titel "Into The Millennium - Homecoming: Live in Germany". Genau wie auf dem damaligen Albumcover sollen bei den Auftritten die Farben weiß und hellblau dominieren. Alle Fans wurden gebeten, sich gerne am Colour-Code zu beteiligen.

Das "Polish BSB Rescue Team" hat sich das natürlich zu Herzen genommen - und für seine bis zu sechs Konzertbesuche sicherheitshalber gleich mehrere Outfits eingepackt.

Markus Aust berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.

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