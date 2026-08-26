  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Als die "Bravo" Stars gemacht hat - 70 Jahre Jugendmagazin

70 Jahre deutsches Jugendmagazin:Als die "Bravo" noch Stars gemacht hat

von Benedikt Karl

|

Einst mächtiges Sprachrohr für Stars und Jugend, kämpft die Bravo heute um ihre Bedeutung in einer veränderten Medienwelt. Über Aufstieg und Niedergang des Kultmagazins.

jamba! reklame in deutschen jugendzeitschriften / 150705 / 2005 / hamburg / deutschland / europa / europas groesster anbieter fuer klingeltoene und mobilton anwendungen

Am 26. August 1956 erscheint die erste Bravo, wird schnell zum Leitmedium der Jugend - als Fenster zur Popwelt und Begleiterin beim Erwachsenwerden. Wo steht sie heute?

25.08.2026 | 2:43 min

Am 15. August 2005 baut sich eine Musikwelle auf, die die Jugend des Landes nachhaltig in ihren Bann ziehen soll: Die Teenie-Band Tokio Hotel veröffentlicht ihre Debütsingle "Durch den Monsun" - und wird damit zum Jugendphänomen.

Doch schon zuvor, im Juli 2005, widmet ein Magazin den Newcomern aus Magdeburg eine Doppelseite und bezeichnet sie als "neue Superband". Es ist nicht irgendeine Zeitschrift, die so schreibt, sondern das deutsche Jugendmagazin schlechthin: die "Bravo".

Logo des Senders MTV wird auf einem Fernseher angezeigt.

Als MTV 1981 auf den Sender ging, war das revolutionär. Es veränderte die Musikindustrie grundlegend. Jetzt das Aus in Europa: Fiel der Innovator von einst dem Internet zum Opfer?

31.12.2025 | 2:19 min

"Bravo" war mal Leitmedium

Erstmals am 26. August 1956 erschienen, hat sich die "Bravo" schnell zum Leitmedium einer jungen Zielgruppe entwickelt. "Mit der Bravo entstand plötzlich ein Medium, das die junge Generation ernst genommen hat", sagt Prof. Matthias Rath von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

Ich habe in der Bravo Themen gelesen, die mich interessieren und bin nicht mehr das Kind, sondern legitime Zielgruppe einer Zeitschrift.

Matthias Rath, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg.

Die "Bravo" setzt auf Unterhaltung aus der Welt der Promis und Aufklärung zu tabuisierten Fragen rund ums Thema Sex.

Taylor Swift und Travis Kelce stehen sich in einem blumenreichen Garten gegenüber und halten sich im Arm.

Weiter auf Wolke sieben: Der American-Football-Profi Travis Kelce schwärmt von der Hochzeit mit Weltstar Taylor Swift.

13.08.2026 | 0:37 min

Die "Bravo" sorgte für verkaufte Platten

Zu Spitzenzeiten verkaufte sie damit rund 1,6 Millionen Hefte pro Woche - und erreichte tatsächlich ein Vielfaches an Lesern, da viele sich die Zeitschrift mit Freunden teilten.

Die "Bravo" wurde zu einem einflussreichen Medium. "Man wusste: 'Findest du in Bravo statt, verkaufst du viele Platten'", formuliert es Alex Gernandt. 25 Jahre lang war er für die Bravo tätig, darunter einige Jahre als Chefreporter, später sogar als Chefredakteur.

Bravo hatte natürlich den Zugang zu den größten Stars, weil die Auflage so groß war.

Alex Gernandt, ehemaliger "Bravo"-Chefredakteur

Michael Jackson mit Anzug und Krawatte inmitten einer Menschengruppe. Eine Hand hält ihm von links einen Sonnenschirm über den Kopf. Jackson hat die linke Hand erhoben.

Michael Jackson wird bereits als Kind zum Star, später bricht er mit seinen Alben alle Rekorde. Doch Missbrauchsvorwürfe trüben das Bild des "King of Pop" in der Öffentlichkeit.

11.09.2021 | 21:21 min

Mit Michael Jackson unterwegs

Als einziger Reporter durfte Alex Gernandt etwa Michael Jackson bei den Dreharbeiten des Musikvideos von "They don’t care about us" in den Favelas von Rio de Janeiro begleiten.

Das Besondere an Bravo ist, dass sie jedes popkulturelle Phänomen über die Jahrzehnte mitgeprägt oder begleitet hat.

Alex Gernandt, ehemaliger "Bravo"-Chefredakteur

In frühen Jahren waren das Elvis Presley, später Nena, die Backstreet Boys - und dann eben Tokio Hotel. Die vier Schulfreunde und insbesondere die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz zierten zahlreiche Cover. Es gibt Sammelposter der Band, sogenannte Star-Schnitte, die man über Wochen sammeln und zusammenfügen muss.

Kaulitz-Zwillinge weihen Wachsfiguren ein

Die Kaulitz-Brüder Bill und Tom haben im Madame Tussauds ihre Wachsfiguren enthüllt. Die Brüder prüften genauestens ihre Abbilder.

13.07.2026 | 0:53 min

"Bravos" goldene Zeiten sind vorbei

Die goldenen Zeiten des Jugendmagazins sind vorbei. Zwar gibt es die Bravo noch immer, doch statt wöchentlich erscheint sie nur noch alle vier Wochen und verkauft nurmehr gut 40.000 Hefte.

Die wechselseitige Abhängigkeit von Stars und Print-Medium besteht nicht mehr. Prominente können sich via Social Media selbst mitteilen: ungefiltert, direkt und begrenzt auf das, was sie preisgeben wollen.

"Heute reicht es aus, wenn man mit seiner Personality überzeugt oder coolen Content auf TikTok abliefert", erläutert André Midek, der in der aktuellen Bravo den Bereich "Stars & Entertainment" leitet, den wesentlichen Unterschied zu früheren Zeiten. Die "Bravo" versucht, sich daran anzupassen, beobachtet Streamingzahlen und die Social-Media-Reichweite, um Trends aufzugreifen und nicht zu verpassen, wer aktuell beliebt ist.

Bill und Tom Kaulitz

Vor 20 Jahren noch Gäste, jetzt Gastgeber: Am 5. Dezember sitzen die Kaulitz-Brüder am Moderationstisch der Kultshow. Sie treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk – und geben „Wetten, dass..?“ eine neue Handschrift.

21.01.2026 | 1:42 min

Die Kaulitz-Brüder tanzen heute auf anderen Hochzeiten

Und doch sind die großen Zeiten unzweifelhaft vorbei. Während Bill und Tom Kaulitz noch immer auf Bühnen singen, einen Podcast hosten, ihre Doku-Soap haben und bald sogar "Wetten, dass…?" im ZDF moderieren, ist die" Bravo" nicht mehr das Sprachrohr einer ganzen Generation wie einst, sondern eine Stimme von vielen. Dass es sie in diesem fundamental veränderten Umfeld auch nach 70 Jahren überhaupt noch gibt, ist da alles andere als selbstverständlich.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "hallo Deutschland" am 25.08.2026 ab 17:10 Uhr.

Aktuelle Nachrichten über Prominente

  1. Ridley Scott auf den Golden Globe Awards 2018

    Nachrichten | hallo deutschland:Ridley Scott mit Hawking-Medaille geehrt

    von Markus Rosendahl
    Video0:35
  2. Robert De Niro, Adam Scott und Michellle Monaghan bei der Premiere von "Der Kinderflüsterer" in New York

    Nachrichten | hallo deutschland:Premiere: Neuer Thriller mit Robert De Niro

    von Markus Rosendahl
    Video0:54
  3. Auf dem Bild ist auf der linken Seite die Schauspielerin Veronica Ferres mit ihrer Auszeichnung in der Hand zu sehen. Auf der rechten Seite ist ein Mann zu sehen, der eine Urkunde in der Hand hält.

    Nachrichten | hallo deutschland:Veronica Ferres erhält Verdienstorden

    von Markus Rosendahl
    Video0:28
  4. Auf dem Bild zu sehen ist: Portrait von Prinz Harrry

    Nachrichten | hallo deutschland:Prinz Harry verlässt Naturschutzorganisation

    von Markus Rosendahl
    Video0:31
  5. König Harald hält eine Rede

    Nachrichten | hallo deutschland:Sorge um Norwegens König Harald

    von Markus Rosendahl
    Video0:42
  6. Jessica Alba auf einer Party

    Nachrichten | hallo deutschland:Jessica Alba: Partner-Tattoo mit Tochter

    von Markus Rosendahl
    Video0:27
  7. Das Bild zeigt Moderatorin Nina Ruge.

    Nachrichten | hallo deutschland:Moderatorin Nina Ruge wird 70

    von Florian Hümmer
    Video7:21
  8. Das Bild zeigt Schauspieler Marcus Mittermeier mit einem Regenschirm am Set.

    Nachrichten | hallo deutschland:Marcus Mittermeier am Set von "Einfach Elli"

    von Florian Hümmer
    Video6:02
  9. Auf dem Bild zu sehen ist: Die Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas in einer Nahaufnahme

    Nachrichten | hallo deutschland:Filmpremiere mit Priyanka Chopra Jonas

    von Christina Esselborn
    Video1:01
  10. Auf dem Bild zu sehen ist: Schauspieler Liev Schreiber in einer Halbtotalen umgeben von Trümern des russichen Angriff Krieges.

    Nachrichten | hallo deutschland:Liev Schreiber musste Schutz suchen

    von Christina Esselborn
    Video0:54
  11. Auf dem Bild ist Schauspielerin Kim Cattrall auf einem roten Teppich zu sehen.

    Nachrichten | hallo deutschland:Kim Cattrall feiert 70. Geburtstag

    von Christina Esselborn
    Video1:03
  12. Das Bild zeigt sechs Schauspieler bei einer Premiere vor einer Fotowand mit dem Schriftzug „The Dog Stars“. Die Hollywood Stars posieren gemeinsam für Fotos und tragen elegante Abendgarderobe und Anzüge.

    Nachrichten | hallo deutschland:Jacob Elordi: Premiere von "The Dog Stars"

    von Christina Esselborn
    Video0:40