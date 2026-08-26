70 Jahre deutsches Jugendmagazin:Als die "Bravo" noch Stars gemacht hat
von Benedikt Karl
Einst mächtiges Sprachrohr für Stars und Jugend, kämpft die Bravo heute um ihre Bedeutung in einer veränderten Medienwelt. Über Aufstieg und Niedergang des Kultmagazins.
Am 15. August 2005 baut sich eine Musikwelle auf, die die Jugend des Landes nachhaltig in ihren Bann ziehen soll: Die Teenie-Band Tokio Hotel veröffentlicht ihre Debütsingle "Durch den Monsun" - und wird damit zum Jugendphänomen.
Doch schon zuvor, im Juli 2005, widmet ein Magazin den Newcomern aus Magdeburg eine Doppelseite und bezeichnet sie als "neue Superband". Es ist nicht irgendeine Zeitschrift, die so schreibt, sondern das deutsche Jugendmagazin schlechthin: die "Bravo".
"Bravo" war mal Leitmedium
Erstmals am 26. August 1956 erschienen, hat sich die "Bravo" schnell zum Leitmedium einer jungen Zielgruppe entwickelt. "Mit der Bravo entstand plötzlich ein Medium, das die junge Generation ernst genommen hat", sagt Prof. Matthias Rath von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.
Die "Bravo" setzt auf Unterhaltung aus der Welt der Promis und Aufklärung zu tabuisierten Fragen rund ums Thema Sex.
Die "Bravo" sorgte für verkaufte Platten
Zu Spitzenzeiten verkaufte sie damit rund 1,6 Millionen Hefte pro Woche - und erreichte tatsächlich ein Vielfaches an Lesern, da viele sich die Zeitschrift mit Freunden teilten.
Die "Bravo" wurde zu einem einflussreichen Medium. "Man wusste: 'Findest du in Bravo statt, verkaufst du viele Platten'", formuliert es Alex Gernandt. 25 Jahre lang war er für die Bravo tätig, darunter einige Jahre als Chefreporter, später sogar als Chefredakteur.
Mit Michael Jackson unterwegs
Als einziger Reporter durfte Alex Gernandt etwa Michael Jackson bei den Dreharbeiten des Musikvideos von "They don’t care about us" in den Favelas von Rio de Janeiro begleiten.
In frühen Jahren waren das Elvis Presley, später Nena, die Backstreet Boys - und dann eben Tokio Hotel. Die vier Schulfreunde und insbesondere die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz zierten zahlreiche Cover. Es gibt Sammelposter der Band, sogenannte Star-Schnitte, die man über Wochen sammeln und zusammenfügen muss.
"Bravos" goldene Zeiten sind vorbei
Die goldenen Zeiten des Jugendmagazins sind vorbei. Zwar gibt es die Bravo noch immer, doch statt wöchentlich erscheint sie nur noch alle vier Wochen und verkauft nurmehr gut 40.000 Hefte.
Die wechselseitige Abhängigkeit von Stars und Print-Medium besteht nicht mehr. Prominente können sich via Social Media selbst mitteilen: ungefiltert, direkt und begrenzt auf das, was sie preisgeben wollen.
"Heute reicht es aus, wenn man mit seiner Personality überzeugt oder coolen Content auf TikTok abliefert", erläutert André Midek, der in der aktuellen Bravo den Bereich "Stars & Entertainment" leitet, den wesentlichen Unterschied zu früheren Zeiten. Die "Bravo" versucht, sich daran anzupassen, beobachtet Streamingzahlen und die Social-Media-Reichweite, um Trends aufzugreifen und nicht zu verpassen, wer aktuell beliebt ist.
Die Kaulitz-Brüder tanzen heute auf anderen Hochzeiten
Und doch sind die großen Zeiten unzweifelhaft vorbei. Während Bill und Tom Kaulitz noch immer auf Bühnen singen, einen Podcast hosten, ihre Doku-Soap haben und bald sogar "Wetten, dass…?" im ZDF moderieren, ist die" Bravo" nicht mehr das Sprachrohr einer ganzen Generation wie einst, sondern eine Stimme von vielen. Dass es sie in diesem fundamental veränderten Umfeld auch nach 70 Jahren überhaupt noch gibt, ist da alles andere als selbstverständlich.
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