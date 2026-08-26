Einst mächtiges Sprachrohr für Stars und Jugend, kämpft die Bravo heute um ihre Bedeutung in einer veränderten Medienwelt. Über Aufstieg und Niedergang des Kultmagazins.

Als die "Bravo" noch Stars gemacht hat

Am 26. August 1956 erscheint die erste Bravo, wird schnell zum Leitmedium der Jugend - als Fenster zur Popwelt und Begleiterin beim Erwachsenwerden. Wo steht sie heute? 25.08.2026 | 2:43 min

Am 15. August 2005 baut sich eine Musikwelle auf, die die Jugend des Landes nachhaltig in ihren Bann ziehen soll: Die Teenie-Band Tokio Hotel veröffentlicht ihre Debütsingle "Durch den Monsun" - und wird damit zum Jugendphänomen.

Doch schon zuvor, im Juli 2005, widmet ein Magazin den Newcomern aus Magdeburg eine Doppelseite und bezeichnet sie als "neue Superband". Es ist nicht irgendeine Zeitschrift, die so schreibt, sondern das deutsche Jugendmagazin schlechthin: die "Bravo".

Als MTV 1981 auf den Sender ging, war das revolutionär. Es veränderte die Musikindustrie grundlegend. Jetzt das Aus in Europa: Fiel der Innovator von einst dem Internet zum Opfer? 31.12.2025 | 2:19 min

"Bravo" war mal Leitmedium

Erstmals am 26. August 1956 erschienen, hat sich die "Bravo" schnell zum Leitmedium einer jungen Zielgruppe entwickelt. "Mit der Bravo entstand plötzlich ein Medium, das die junge Generation ernst genommen hat", sagt Prof. Matthias Rath von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.

Ich habe in der Bravo Themen gelesen, die mich interessieren und bin nicht mehr das Kind, sondern legitime Zielgruppe einer Zeitschrift. „ Matthias Rath, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg.

Die "Bravo" setzt auf Unterhaltung aus der Welt der Promis und Aufklärung zu tabuisierten Fragen rund ums Thema Sex.

Weiter auf Wolke sieben: Der American-Football-Profi Travis Kelce schwärmt von der Hochzeit mit Weltstar Taylor Swift. 13.08.2026 | 0:37 min

Die "Bravo" sorgte für verkaufte Platten

Zu Spitzenzeiten verkaufte sie damit rund 1,6 Millionen Hefte pro Woche - und erreichte tatsächlich ein Vielfaches an Lesern, da viele sich die Zeitschrift mit Freunden teilten.

Die "Bravo" wurde zu einem einflussreichen Medium. "Man wusste: 'Findest du in Bravo statt, verkaufst du viele Platten'", formuliert es Alex Gernandt. 25 Jahre lang war er für die Bravo tätig, darunter einige Jahre als Chefreporter, später sogar als Chefredakteur.

Bravo hatte natürlich den Zugang zu den größten Stars, weil die Auflage so groß war. „ Alex Gernandt, ehemaliger "Bravo"-Chefredakteur

Michael Jackson wird bereits als Kind zum Star, später bricht er mit seinen Alben alle Rekorde. Doch Missbrauchsvorwürfe trüben das Bild des "King of Pop" in der Öffentlichkeit. 11.09.2021 | 21:21 min

Mit Michael Jackson unterwegs

Als einziger Reporter durfte Alex Gernandt etwa Michael Jackson bei den Dreharbeiten des Musikvideos von "They don’t care about us" in den Favelas von Rio de Janeiro begleiten.

Das Besondere an Bravo ist, dass sie jedes popkulturelle Phänomen über die Jahrzehnte mitgeprägt oder begleitet hat. „ Alex Gernandt, ehemaliger "Bravo"-Chefredakteur

In frühen Jahren waren das Elvis Presley, später Nena, die Backstreet Boys - und dann eben Tokio Hotel. Die vier Schulfreunde und insbesondere die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz zierten zahlreiche Cover. Es gibt Sammelposter der Band, sogenannte Star-Schnitte, die man über Wochen sammeln und zusammenfügen muss.

Die Kaulitz-Brüder Bill und Tom haben im Madame Tussauds ihre Wachsfiguren enthüllt. Die Brüder prüften genauestens ihre Abbilder. 13.07.2026 | 0:53 min

"Bravos" goldene Zeiten sind vorbei

Die goldenen Zeiten des Jugendmagazins sind vorbei. Zwar gibt es die Bravo noch immer, doch statt wöchentlich erscheint sie nur noch alle vier Wochen und verkauft nurmehr gut 40.000 Hefte.

Die wechselseitige Abhängigkeit von Stars und Print-Medium besteht nicht mehr. Prominente können sich via Social Media selbst mitteilen: ungefiltert, direkt und begrenzt auf das, was sie preisgeben wollen.

"Heute reicht es aus, wenn man mit seiner Personality überzeugt oder coolen Content auf TikTok abliefert", erläutert André Midek, der in der aktuellen Bravo den Bereich "Stars & Entertainment" leitet, den wesentlichen Unterschied zu früheren Zeiten. Die "Bravo" versucht, sich daran anzupassen, beobachtet Streamingzahlen und die Social-Media-Reichweite, um Trends aufzugreifen und nicht zu verpassen, wer aktuell beliebt ist.

Vor 20 Jahren noch Gäste, jetzt Gastgeber: Am 5. Dezember sitzen die Kaulitz-Brüder am Moderationstisch der Kultshow. Sie treten in die Fußstapfen von Thomas Gottschalk – und geben „Wetten, dass..?“ eine neue Handschrift. 21.01.2026 | 1:42 min

Die Kaulitz-Brüder tanzen heute auf anderen Hochzeiten

Und doch sind die großen Zeiten unzweifelhaft vorbei. Während Bill und Tom Kaulitz noch immer auf Bühnen singen, einen Podcast hosten, ihre Doku-Soap haben und bald sogar "Wetten, dass…?" im ZDF moderieren, ist die" Bravo" nicht mehr das Sprachrohr einer ganzen Generation wie einst, sondern eine Stimme von vielen. Dass es sie in diesem fundamental veränderten Umfeld auch nach 70 Jahren überhaupt noch gibt, ist da alles andere als selbstverständlich.