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Massen bei Papst-Messe in Paris: Hunderttausende Gläubige feiern

Messe auf Place de la Concorde:Papst feiert mit Hunderttausenden Gläubigen in Paris

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Papst Leo XIV. hat Menschenmassen in Paris begeistert. Zu der Messe waren 700.000 Gläubige gekommen - viele bejubelten ihn schon auf seinem Weg im Papamobil auf den Champs-Elysees.

Papst Leo XIV. winkt der Menge aus dem Papamobil zu, während er die Champs-Élysées entlangfährt, um auf der Place de la Concorde im Zentrum von Paris eine feierliche Messe unter freiem Himmel zu zelebrieren.

Papst Leo XIV. winkt in Paris der begeisterten Menge aus dem Papamobil zu.

Quelle: Julien de Rosa / AFP

Hunderttausende Menschen haben am Samstag Papst Leo XIV. auf seiner Fahrt über die Champs-Élysées im Zentrum von Paris bejubelt. Der Papst legte die zwei Kilometer lange Strecke in seinem Papamobil zurück und winkte der Menge zu. Die Prachtstraße war von zahlreichen Gläubigen gesäumt, die gelb-weiße Fähnchen schwenkten und "Leo, Leo" riefen. Immer wieder brachten Helfer Babys und Kleinkinder zum Papst, der sie lächelnd segnete.

Als Höhepunkt seines Frankreich-Besuchs feierte das Oberhaupt der katholischen Kirche anschließend eine große Messe mit 700.000 Teilnehmern. Sie fand statt auf der Place de la Concorde, einem der größten Plätze von Paris. Schon Stunden zuvor war dort kein Durchkommen mehr gewesen. Laut Angaben des Vatikans kamen etwa 100.000 Menschen mehr als erwartet.

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Unter den Teilnehmern war auch viel französische Politprominenz wie Premierminister Sébastien Lecornu und die rechte Politikerin Marine Le Pen, die nächstes Jahr Präsidentin werden will. Staatschef Emmanuel Macron, der nicht mehr kandidieren darf, blieb der Messe fern. Begründet wurde dies mit der strikten Trennung in Frankreich von Kirche und Staat. Dafür nahm seine Frau Brigitte teil.

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Der in den USA geborene Papst hält sich seit Freitag zu einem Besuch in Frankreich auf. Am späten Nachmittag geht es weiter in den Marien-Wallfahrtsort Lourdes im Südwesten des Landes. Letzte Station wird am Montag Metz sein, unweit der deutsch-französischen Grenze. 

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Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtet das ZDF mehrfach, unter anderem in der heute Xpress am 26.09.2026 ab 10 Uhr.
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Katholische KircheFrankreichPapst Leo XIV.

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