  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Ausstieg bei "Bettys Diagnose": Henrike Hahn verlässt ZDF-Serie

"Bettys Diagnose"- neue Folgen:Warum es für Henrike Hahn die letzte Staffel als "Betty" ist

|

Mehr als drei Millionen Menschen sehen Henrike Hahn in "Bettys Diagnose" als Elisabeth "Betty" Hertz. Trotz des Erfolgs plant die Schauspielerin ihren Ausstieg aus der Serie.

Szene mit Henrike Hahn als Betty in "Bettys Diagnose"

Als "Betty" ist Henrike Hahn noch in der neuen Staffel zu sehen. Nach vier Jahren bei "Bettys Diagnose" steht für die Schauspielerin ein neuer Lebensabschnitt an.

24.09.2026 | 5:57 min

Henrike Hahn spielt seit vier Jahren die Rolle der Krankenschwester Elisabeth "Betty" Hertz in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose". Bis zu drei Millionen Zuschauer verfolgen die Geschichte rund um die Krankenschwester Betty. Doch für die Schauspielerin ist nach fast vier Jahren Schluss. Auf eigenen Wunsch möchte sie die Serie verlassen.

Aktuell ist Henrike Hahn noch in der 13. Staffel zu sehen. Der Erfolg der Vorabendserie ist der 40-Jährigen aber nicht zu Kopf gestiegen:

Ich bin jetzt nicht ein völlig egofreier Mensch. Natürlich ist es schön, einen Zuspruch zu erfahren, Zuspruch zu seiner Arbeit, Zuspruch zu seiner Person.

Henrike Hahn, Schauspielerin

Gleichzeitig empfindet sie das aus der Vogelperspektive ein bisschen albern. Es sei sehr ambivalent, so Hahn weiter.

Henrike Hahn engagiert sich für jüdische Erinnerung

Die Schauspielerin wechselt aber gerne die Perspektive. Henrike Hahn ist viel unterwegs und pendelt zwischen dem Drehort Köln und ihrer Wahlheimat Berlin. Die 40-Jährige fühlt sich in der Hauptstadt zu Hause.

Einer der wichtigsten Orte in Berlin ist für Henrike Hahn der alte jüdische Friedhof in der Innenstadt. An diesem Ort der Stille und Erinnerung herrscht für die Schauspielerin eine ganz andächtige Stimmung. Sie hat sich mit dem Leben von jüdischen Widerstandskämpfern beschäftigt und einen Audiowalk konzipiert.

Henrike Hahn will die Geschichte dieses Ortes so weiterleben lassen. Gerade in herausfordernden Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung erachtet die gebürtige Hamburgerin persönliches Engagement als besonders wichtig.

Jegliche kleine Aktion aus dem Alltag, wie wir das Wort an den Nachbarn oder den doofen Autofahrer wenden, das kann was total Politisches haben, eine Botschaft haben.

Henrike Hahn, Schauspielerin

Henrike Hahn möchte Werte vermitteln

Henrike Hahn wünscht sich, dass die Gesellschaft aufeinander zugeht und sich nicht spalten lässt. Das sei ihr sehr wichtig.

Diese Einstellung ist auch ein Erziehungsgrundsatz für sie als Mutter. Aus der Öffentlichkeit hält Henrike Hahn ihren Sohn komplett heraus. Sie verrät aber: Von Anfang an war es ihr wichtig, ihrem Kind Werte und Respekt mitzugeben.

Ich finde es ganz wunderbar, dass da eine Generation heranwächst, die ein sehr sehr starkes Unrechtsempfinden hat.

Henrike Hahn, Schauspielerin

Maria Ehrich sitzt in einem Tonstudio an einem Tisch vor einem Studiomikrofon. Auf dem Tisch steht ein Glas Wasser.

Seit mehr als 20 Jahren steht Maria Ehrich vor der Kamera, wie für die ZDF-Serie "Ku'damm". Für das Hörbuch "Catlady" wechselt die Schauspielerin ins Tonstudio und spricht die Hauptfigur Laura.

12.08.2026 | 5:26 min

Neue Staffel von "Bettys Diagnose": Warum Henrike Hahn Abschied nimmt

Neben der Zeit mit ihrer Familie waren die vergangenen Jahre vor allem geprägt von ihrer Arbeit. Aktuell startet die 13. Staffel von "Bettys Diagnose" im ZDF. Auch die Schauspielerin fiebert dem Start der neuen Staffel entgegen.

Es stehen so krasse, große Veränderungen an, worauf sich alle total freuen können. Da bin ich selber auch sehr neugierig drauf, weil ich selber noch nicht alles gesehen habe.

Henrike Hahn, über die neue Staffel von "Bettys Diagnose"

Die neuen Folgen sind auch mit einem Wermutstropfen verbunden: Für Henrike Hahn heißt es so langsam Abschied zu nehmen. Schweren Herzens hat sich die Schauspielerin dazu entschieden, der Serie den Rücken zu kehren. Bis Anfang kommenden Jahres ist sie noch in ihrer Rolle zu sehen, bevor sie sich neuen Aufgaben widmet. Sie sei Schauspielerin geworden, um unterschiedliche Rollen zu spielen. Eine Serie ließe da wenig Raum für Anderes:

Ich entscheide mich radikal für was Neues, neue Rollen, neue Formate. Und auch mehr Zeit.

Henrike Hahn, über ihren Serien-Ausstieg

Ende gut, alles gut

Die neue Hauptdarstellerin bei Bettys Diagnose wird übrigens Antonia Jungwirth, die bereits an neuen Folgen für die Serie dreht. Wie genau es für Henrike Hahn weitergeht, möchte sie noch nicht verraten. Fest stehen aber zwei Dinge: Sie freut sich auf neue Aufgaben - und wird dennoch ihre Figur Betty Hertz vermissen.

Serie im ZDF streamen
:Bettys Diagnose

Für Krankenschwester Betty ist jeder medizinische Notfall eine Herzensangelegenheit. Mit ihrem Team meistert sie den Alltag in der Aachener Karlsklinik mit Empathie, Fingerspitzengefühl und Humor.
Catherine Chikosi, Henrike Hahn und Antonia Döring
Neue Staffel
Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete "hallo Deutschland" in dem Beitrag "Unterwegs mit Henrike Hahn" am 24.09.2026 um 17:10 Uhr.

Mehr zum Thema ZDF- Serien

  1. Christina Hecke in ihrem Berliner Kiez

    Nachrichten | hallo deutschland:Christina Hecke ermittelt im Saarland- Krimi

    von Alexander König
    Video6:01
  2. Ann-Kathrin Kramer im Interview

    Nachrichten | hallo deutschland:Ann-Kathrin Kramer am Set von "Im Grunde Mord"

    von Nico Pommerenke / Sascha Strunck
    Video5:55
  3. Ludwig Blochberger im Interview

    Nachrichten | hallo deutschland:Ludwig Blochberger feiert großes ZDF-Comeback

    von Stephanie Paersch
    Video6:06
  4. Franziska Hartmann über ihre Schauspielehe

    Nachrichten | hallo deutschland:Franziska Hartmann über ihre Schauspielehe

    von Steffen Wachs
    Video7:59

Mehr zum Thema Panorama

  1. Henrike Hahn beim ZDF- Dreh in Berlin

    "Bettys Diagnose"- neue Folgen:Warum es für Henrike Hahn die letzte Staffel als "Betty" ist

    mit Video5:57
  2. Wanja Mues und Antoine Monot vor der Frankfurter Skyline

    "Ein Fall für zwei": Finale Staffel 2027:Wanja Mues und Antoine Monot: "Freundschaft wird bleiben"

    mit Video8:04
  3. Der Schauspielerin Susan Sarandon werden Handschellen angelegt.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Susan Sarandon bei Protesten gegen Netanjahu festgenommen

  4. Charles Spencer

    Abrechnung unter Aristokraten:Prinzessin Dianas Bruder und die Enthüllungen im "Swan Song"

    von Hilke Petersen
    mit Video2:54
  5. Harvey Weinstein zum dritten Mal vor Gericht

    Hollywood-Produzent:Harvey Weinstein zu 15 Jahren Haft verurteilt

    mit Video0:38
  6. Darja Varfolomeev blickt nachdenklich in die Ferne

    Sportgymnastin Darja Varfolomeev:Wie eine Olympiasiegerin ihren privaten Ausgleich findet

    mit Video6:56
  7. Schauspielerin Hayden Panettiere bei den Premiere des Films Scream 4.

    US-Schauspielerin:Gerichtsmedizin: Panettiere starb an Drogen-Mix

    mit Video0:35
  8. Charles Spencers Buch über Prinzessin Diana wird in einer Londoner Buchhandlung ausgestellt. London, Vereinigtes Königreich – 22. September.

    Neues Buch von Dianas Bruder:Unerhörtes über Charles, Elizabeth und Co.

    mit Video2:54