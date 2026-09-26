"Bettys Diagnose"- neue Folgen:Warum es für Henrike Hahn die letzte Staffel als "Betty" ist
Mehr als drei Millionen Menschen sehen Henrike Hahn in "Bettys Diagnose" als Elisabeth "Betty" Hertz. Trotz des Erfolgs plant die Schauspielerin ihren Ausstieg aus der Serie.
Henrike Hahn spielt seit vier Jahren die Rolle der Krankenschwester Elisabeth "Betty" Hertz in der ZDF-Serie "Bettys Diagnose". Bis zu drei Millionen Zuschauer verfolgen die Geschichte rund um die Krankenschwester Betty. Doch für die Schauspielerin ist nach fast vier Jahren Schluss. Auf eigenen Wunsch möchte sie die Serie verlassen.
Aktuell ist Henrike Hahn noch in der 13. Staffel zu sehen. Der Erfolg der Vorabendserie ist der 40-Jährigen aber nicht zu Kopf gestiegen:
Gleichzeitig empfindet sie das aus der Vogelperspektive ein bisschen albern. Es sei sehr ambivalent, so Hahn weiter.
Henrike Hahn engagiert sich für jüdische Erinnerung
Die Schauspielerin wechselt aber gerne die Perspektive. Henrike Hahn ist viel unterwegs und pendelt zwischen dem Drehort Köln und ihrer Wahlheimat Berlin. Die 40-Jährige fühlt sich in der Hauptstadt zu Hause.
Einer der wichtigsten Orte in Berlin ist für Henrike Hahn der alte jüdische Friedhof in der Innenstadt. An diesem Ort der Stille und Erinnerung herrscht für die Schauspielerin eine ganz andächtige Stimmung. Sie hat sich mit dem Leben von jüdischen Widerstandskämpfern beschäftigt und einen Audiowalk konzipiert.
Henrike Hahn will die Geschichte dieses Ortes so weiterleben lassen. Gerade in herausfordernden Zeiten der gesellschaftlichen Spaltung erachtet die gebürtige Hamburgerin persönliches Engagement als besonders wichtig.
Henrike Hahn möchte Werte vermitteln
Henrike Hahn wünscht sich, dass die Gesellschaft aufeinander zugeht und sich nicht spalten lässt. Das sei ihr sehr wichtig.
Diese Einstellung ist auch ein Erziehungsgrundsatz für sie als Mutter. Aus der Öffentlichkeit hält Henrike Hahn ihren Sohn komplett heraus. Sie verrät aber: Von Anfang an war es ihr wichtig, ihrem Kind Werte und Respekt mitzugeben.
Neue Staffel von "Bettys Diagnose": Warum Henrike Hahn Abschied nimmt
Neben der Zeit mit ihrer Familie waren die vergangenen Jahre vor allem geprägt von ihrer Arbeit. Aktuell startet die 13. Staffel von "Bettys Diagnose" im ZDF. Auch die Schauspielerin fiebert dem Start der neuen Staffel entgegen.
Die neuen Folgen sind auch mit einem Wermutstropfen verbunden: Für Henrike Hahn heißt es so langsam Abschied zu nehmen. Schweren Herzens hat sich die Schauspielerin dazu entschieden, der Serie den Rücken zu kehren. Bis Anfang kommenden Jahres ist sie noch in ihrer Rolle zu sehen, bevor sie sich neuen Aufgaben widmet. Sie sei Schauspielerin geworden, um unterschiedliche Rollen zu spielen. Eine Serie ließe da wenig Raum für Anderes:
Ende gut, alles gut
Die neue Hauptdarstellerin bei Bettys Diagnose wird übrigens Antonia Jungwirth, die bereits an neuen Folgen für die Serie dreht. Wie genau es für Henrike Hahn weitergeht, möchte sie noch nicht verraten. Fest stehen aber zwei Dinge: Sie freut sich auf neue Aufgaben - und wird dennoch ihre Figur Betty Hertz vermissen.
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