Zwischen den Schauspielern Igor Jeftić und Dieter Fischer reicht oft ein Zuruf. Die beiden erzählen, wie die "Rosenheim-Cops" entstehen und wie wichtig gute Stimmung am Set ist.

Schauspieler wie Dieter Fischer und Igor Jeftić verraten in der ZDF-Doku "Rosenheim-Cops Backstage: Wenn Sie bitte mitkommen möchten" einige Geheimnisse. 02.10.2026 | 29:51 min

Dieter Fischer und Igor Jeftić sind feste Mitglieder des Ensembles der "Rosenheim-Cops". Für die ZDF-Doku "Backstage" geben sie Einblicke in die Dreharbeiten und die Stimmung vor Ort.

Bei den Dreharbeiten in Rosenheim sind regelmäßig viele Fans anwesend. Sie warten geduldig, bis die Crew zwischen den Dreharbeiten Zeit für sie hat, und die Schauspieler freuen sich über die Wertschätzung:

So ein Tag mit den Fans, die da stehen, das ist immer total nett. „ Igor Jeftić, Schauspieler

Oft sei die Interaktion wie ein Theaterstück, erklärt Jeftic weiter: "Ja, man muss halt gucken, dass man Kontakt herstellt, man gibt Autogramme, macht Fotos."

Dieter Fischer und Igor Jeftić gemeinsam bei einem Fototermin zu den "Rosenheim-Cops" auf dem Bavaria-Film-Gelände in Grünwald bei München. Quelle: dpa

Beliebtes Duo bei den Rosenheim-Cops: Schauspieler Jeftić und Fischer

Jeftić spielt den Ermittler Hansen und Fischer den Kommissar Stadler. Für Fischer zählen zu den Erfolgsgeheimnissen des Duos die unterschiedlich angelegten Rollen:

Der Hansen ist der Smarte, der Coole, und der Stadler ist eher der Ackergaul, also auch von seinem Wesen her. „ Dieter Fischer, Schauspieler

Die Rollen ergänzen sich also gut und auch die beiden Schauspieler seien ein eingeschworenes und funktionierendes Team, erzählt Fischer. Das Zusammenspiel der beiden sei "hervorragend". Das merke er auch schon bei den Proben und Vorbereitungen auf die Drehs. Wenn er einen Text lese, wisse er schon, "was der Igor dazu bringen kann".

Das geht auf Zuruf. Wir wissen, wie wir denken. „ Dieter Fischer, Schauspieler

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Die Rolle Stadler: phlegmatisch, aber ein guter Polizist

Und genau wie viele Zuschauer hat auch er seine Rolle Anton Stadler lieb gewonnen, erzählt Fischer:

Der Stadler hat den innersten Antrieb: Ich möchte meine Ruhe. „ Dieter Fischer, Schauspieler

Seine Rolle sei also phlegmatisch, für ihn sei alles oft mühsam. Er sei aber dennoch ein guter Polizist. "Er will auch einen Feierabend haben, auch einmal Urlaub haben oder frei haben, und da einfach die Ruhe genießen." Aber, erklärt Fischer weiter: "Ich geb’s zu, er tut's ganz gern."

In der ZDF-Backstage-Doku plaudert Fischer über so einige Details, die viele Fans der Serie noch nicht wussten, z.B. über das Dienstfahrzeug des Kommissars Stadler.

Das Auto der Rolle Anton Stadler in "Die Rosenheim-Cops" Quelle: ZDF

Das sei damals, als die Rolle vor 15 Jahren eingeführt wurde, angekauft worden mit extrem wenig Original-Kilometern. Jetzt habe es schon 150.000 Kilometer drauf und passe perfekt für die Rolle:

Alt, aber bezahlt, das ist für den Stadler ganz wichtig. „ Dieter Fischer, Schauspieler

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"Die Rosenheim-Cops": Berglandschaft der eigentliche Star

Ein Baustein für den Erfolg der "Rosenheim-Cops" sei die freundliche Stimmung am Set, verrät Fischer: "Es menschelt so, und das mag ich." Ein weiterer Erfolgsgarant sei die Kulisse:

Und natürlich unsere Hauptrolle: Die wunderbare bayerische Voralpenlandschaft. „ Dieter Fischer, Schauspieler

Sein Serien-Partner Jeftić will das Team der Serie nicht mehr missen:

Ein Leben ohne Rosenheim-Cops ist für mich möglich, aber eigentlich kaum mehr vorstellbar und wahrscheinlich ganz anders. „ Igor Jeftić, Schauspieler

Mehr Einblicke hinter die Kulissen gibt es im ZDF-Streamingportal in der Doku:

Die neuen Folgen der Serie finden Sie hier:

Serien : Die Rosenheim-Cops Das Verbrechen schläft nie, erst recht nicht in Rosenheim. Mit Spürsinn, Charme und einer Prise bayrischem Humor ermittelt das Team um die Kommissare Stadler und Hansen. Aufklärungsquote 100 %!

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