Ermittler-Duo Jeftić und Fischer:Rosenheim-Cops: Der "Coole" und der "Ackergaul"
Zwischen den Schauspielern Igor Jeftić und Dieter Fischer reicht oft ein Zuruf. Die beiden erzählen, wie die "Rosenheim-Cops" entstehen und wie wichtig gute Stimmung am Set ist.
Dieter Fischer und Igor Jeftić sind feste Mitglieder des Ensembles der "Rosenheim-Cops". Für die ZDF-Doku "Backstage" geben sie Einblicke in die Dreharbeiten und die Stimmung vor Ort.
Bei den Dreharbeiten in Rosenheim sind regelmäßig viele Fans anwesend. Sie warten geduldig, bis die Crew zwischen den Dreharbeiten Zeit für sie hat, und die Schauspieler freuen sich über die Wertschätzung:
Oft sei die Interaktion wie ein Theaterstück, erklärt Jeftic weiter: "Ja, man muss halt gucken, dass man Kontakt herstellt, man gibt Autogramme, macht Fotos."
Beliebtes Duo bei den Rosenheim-Cops: Schauspieler Jeftić und Fischer
Jeftić spielt den Ermittler Hansen und Fischer den Kommissar Stadler. Für Fischer zählen zu den Erfolgsgeheimnissen des Duos die unterschiedlich angelegten Rollen:
Die Rollen ergänzen sich also gut und auch die beiden Schauspieler seien ein eingeschworenes und funktionierendes Team, erzählt Fischer. Das Zusammenspiel der beiden sei "hervorragend". Das merke er auch schon bei den Proben und Vorbereitungen auf die Drehs. Wenn er einen Text lese, wisse er schon, "was der Igor dazu bringen kann".
Die Rolle Stadler: phlegmatisch, aber ein guter Polizist
Und genau wie viele Zuschauer hat auch er seine Rolle Anton Stadler lieb gewonnen, erzählt Fischer:
Seine Rolle sei also phlegmatisch, für ihn sei alles oft mühsam. Er sei aber dennoch ein guter Polizist. "Er will auch einen Feierabend haben, auch einmal Urlaub haben oder frei haben, und da einfach die Ruhe genießen." Aber, erklärt Fischer weiter: "Ich geb’s zu, er tut's ganz gern."
In der ZDF-Backstage-Doku plaudert Fischer über so einige Details, die viele Fans der Serie noch nicht wussten, z.B. über das Dienstfahrzeug des Kommissars Stadler.
Das sei damals, als die Rolle vor 15 Jahren eingeführt wurde, angekauft worden mit extrem wenig Original-Kilometern. Jetzt habe es schon 150.000 Kilometer drauf und passe perfekt für die Rolle:
"Die Rosenheim-Cops": Berglandschaft der eigentliche Star
Ein Baustein für den Erfolg der "Rosenheim-Cops" sei die freundliche Stimmung am Set, verrät Fischer: "Es menschelt so, und das mag ich." Ein weiterer Erfolgsgarant sei die Kulisse:
Sein Serien-Partner Jeftić will das Team der Serie nicht mehr missen:
Mehr Einblicke hinter die Kulissen gibt es im ZDF-Streamingportal in der Doku:
Die neuen Folgen der Serie finden Sie hier:
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Thema "Backstage"
Doku | Backstage:Rosenheim-Cops: So entstehen neue Folgenvon Claudia Vogelmann, Brigitte SaarVideo29:51
Doku | Backstage:Doppelhaushälfte: Blick hinter den Gartenzaunvon Stephanie Paersch, Nadia NasserVideo29:51
Doku | Backstage:Nord Nord Mord: bei den Dreharbeiten auf Syltvon Thorsten BerrarVideo29:30
Doku | Backstage:Sketch History: So wird aus Geschichte Comedyvon Enrico Wolski / Maria HuberVideo29:43
Mehr zum Thema "Prominente"
Ermittler-Duo Jeftić und Fischer:Rosenheim-Cops: Der "Coole" und der "Ackergaul"mit Video29:51
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Tom Cruise spielt zu wenig ein
Besuch bei Bestseller-Autorin:Nele Neuhaus: Die Queen des Taunus-Krimis privatmit Video6:06
TV-Legende feiert runden Geburtstag:Sigmar Solbach: Wind, Wellen und 80 Jahremit Video7:02
"Rosenheim-Cops"-Star tritt etwas kürzer:Max Müller dreht weniger: wie diese Lücke geschlossen wirdmit Video29:51
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Martin und Charlie Sheen spielen wieder Vater und Sohn
Madonna räumt Preise ab:MTV Video Music Awards: Taylor Swift stellt Rekord aufmit Video0:24
Schauspieler will Alltagsfragen klären:Bergdoktor-Star Hans Sigl geht unter die Video-Podcastermit Video5:59