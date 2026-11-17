Hollywood-Star wird Filmagent:Wie aus Robert Pattinson ein moderner James Bond werden kann
von Victoria Weskamp, Washington, D.C.
Robert Pattinson hat in seiner Karriere ganz unterschiedliche Rollen an Land gezogen. Jetzt wird er der neue 007. Was bringt er mit und wie könnte er die Rolle künftig prägen?
Nach fünf Filmen mit Daniel Craig bekommt James Bond ein neues Gesicht: Robert Pattinson übernimmt die Rolle des britischen Geheimagenten. Das gab Amazon MGM Studios am Montag bekannt.
Vom Teenieschwarm zum Geheimagenten
Als Cedric Diggory in "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005) oder Edward Cullen in der "Twilight"-Reihe (2008-2012) begeisterte er zu Beginn seiner Karriere gerade junge Menschen. Doch Pattinson hat sich längst vom Image des Teenieschwarms gelöst. In Filmen wie "Good Time" (2017) und "The Lighthouse" (2019) übernahm er anspruchsvolle, teils exzentrische Rollen. Mit "The Batman" (2022) bewies er sich auch in einer großen Hollywood-Produktion.
Lisa Funnell ist Filmforscherin am Mohawk College in Kanada und beschäftigt sich seit Jahren mit der James-Bond-Reihe. Gerade seine Wandlungsfähigkeit könnte Pattinson als Bond zugutekommen, sagt Funnell gegenüber ZDFheute. Er könne sowohl Liebe und Leidenschaft als auch Wut und Verletzlichkeit überzeugend vermitteln.
Was muss ein James Bond 2026 mitbringen?
Ein schneller Wagen, ein Martini und eine schöne Frau an seiner Seite machen den Agenten zu einer unverwechselbaren Filmfigur. Doch nicht alle Merkmale der Figur sind unumstritten. "Über die vergangenen sechs Jahrzehnte hat die James-Bond-Reihe die Veränderungen der Geschlechterrollen und gesellschaftlichen Erwartungen sowohl widergespiegelt als auch darauf reagiert", sagt Funnell.
Während sich die Frauenfiguren in den Filmen weiterentwickelt hätten, sei Bond selbst häufig einem traditionellen Männlichkeitsbild treu geblieben, so Funnell. Kritisch sieht die Filmwissenschaftlerin vor allem, dass sexuelle Gewalt und Nötigung in früheren Filmen teilweise als Ausdruck männlichen Selbstbewusstseins dargestellt worden seien.
Für Funnell muss ein moderner Bond nicht weniger verführerisch sein. Vielmehr komme es darauf an, Selbstbewusstsein von Anspruchsdenken zu unterscheiden:
Wie könnte Pattinson das Bond-Erbe prägen?
Ob Pattinson als neuer 007 tatsächlich überzeugen und James Bond seinen eigenen Stil verleihen kann, bleibt abzuwarten. Charakteristisch sieht Filmforscherin Funnell durchaus Gemeinsamkeiten mit seinem Vorgänger Daniel Craig. In "The Batman" habe Pattinson gezeigt, dass er ebenfalls düstere Charaktere verkörpern könne. Für den neuen Bond erwartet sie allerdings nochmal eine andere Seite des Schauspielers:
Abseits der Leinwand zeige sich Pattinson oft humorvoll und selbstironisch, so Funnell. Vielleicht könnte genau diese Seite des Schauspielers auch seinem Bond mehr Leichtigkeit verleihen. Dafür müsse er allerdings genügend Freiraum bekommen, um die Figur auf seine eigene Weise zu gestalten.
Regie beim nächsten Bond-Film führt Denis Villeneuve, das Drehbuch schreibt "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight. Ein offizieller Titel und der Kinostart stehen noch nicht fest.
Victoria Weskamp berichtet aus dem ZDF-Studio in Washington, D.C.
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