James Bond: BGH weist Klage um Sekretärin "Moneypenny" zurück

Deutsche Firma nannte sich "Moneypenny":BGH weist Klage um James-Bond-Sekretärin zurück
Eine deutsche Firma benannte sich nach der Bond-Sekretärin "Miss Moneypenny" - und kassierte eine Klage aus der Filmbranche. Doch der Name sei nicht schützenswert, so das BGH.
Weder ihr Aussehen noch ihr Charakter haben die Richterinnen und Richter am Bundesgerichtshof (BGH) überzeugen können: Die Sekretärin "Miss Moneypenny" aus der "James Bond"-Filmreihe ist aus BGH-Sicht nicht schützenswert, eine norddeutsche Firma darf mit ihrem Namen werben.
Damit hat sich das beklagte Unternehmen durch alle Instanzen gegen Klagen aus der Filmbranche verteidigt. Die Firma bietet unter den Bezeichnungen "Moneypenny" und "My Moneypenny" unter anderem Dienstleistungen von persönlichen Assistentinnen an. Dagegen hatte sich eine Firma, die Nutzungsrechte an den Filmwerken hat, erfolglos in Hamburg durch die Instanzen geklagt - bis zum BGH.
James Bond: "Moneypenny" nicht selbstständig genug
"Miss Moneypenny" ist in der Reihe um "Agent 007" Sekretärin von Bonds Chef M. Inzwischen hat Amazon die Rechte übernommen, kommentierte das Urteil aber zunächst nicht.
Der erste Zivilsenat am BGH bestätigte nun die Entscheidung des Hamburger Oberlandesgerichts und wies die Revision zurück. Grundsätzlich könnten auch fiktive Figuren Titelschutz genießen, erklärte der Vorsitzende Richter Thomas Koch. Doch für einen solchen Schutz der Bezeichnung "Moneypenny" müsste die Figur losgelöst von den Filmen eine gewisse Selbstständigkeit erlangt haben.
Der Senat kam allerdings zu dem Schluss: "Es fehlt sowohl an einer bestimmten optischen Ausgestaltung als auch an besonderen Charaktereigenschaften, die der fiktiven Figur der 'Miss Moneypenny' in den "James Bond"-Filmen einen hinreichend individualisierten Charakter mit einer unverwechselbaren Persönlichkeit verleihen würden." Unerheblich sei, ob ihr in anderem Kontext präzisere Charaktereigenschaften zugeschrieben werden.
Mehr zu Filmen und Serien
Streaming-Highlights im Dezember:Finale von Stranger Things und die Stenbeck-Storyvon Christian Thomann-Bussemit Video6:06
Popcorn statt Play-Taste:Wie sich Kinos gegen Streaming-Dienste behaupten wollenvon Michael Kniessmit Video4:12
Kult-Zeichentrickfamilie:Die Simpsons kehren in die Kinos zurück
Im Alter von 94 Jahren:Schauspielerin Ingrid van Bergen ist tot