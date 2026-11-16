Robert Pattinson ist der neue James Bond

Das Geheimnis ist gelüftet: Hollywood-Star Robert Pattinson wird der nächste James-Bond-Darsteller. Mit der Entscheidung für den 40-jährigen Briten geht die Reihe neue Wege.

Daniel Craigs Nachfolger steht fest: Robert Pattinson wird der neue James Bond. Quelle: instagram.com / 007 (Screenshot 16.11.2026)

Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller ist vorbei: Erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Filmreihe übernimmt ein etablierter Hollywood-Star die Rolle des berühmten Geheimagenten. Der Brite Robert Pattinson wurde für die Rolle als Spion 007 ausgesucht, wie die offizielle Instagram-Seite bestätigte.

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Pattison tritt die Nachfolge von unter anderem Daniel Craig und Pierce Brosnan an. Beim nächsten Bond-Film, dem 26. der Filmreihe, führt Dennis Villeneuve Regie.

Der gefragte Hollywood-Regisseur Denis Villeneuve wird den neuen James Bond-Film drehen, wie die Amazon MGM Studios bekannt gegeben haben. Zuletzt arbeitete Villeneuve an der "Dune"-Filmreihe. 26.06.2025 | 0:26 min

Pattinson soll schon aus dem Rennen gewesen sein

Die Entscheidung für Pattinson kommt durchaus überraschend - lange galten andere Schauspieler als favorisiert. Wie der bestens vernetzte US-Branchenjournalist Matthew Belloni berichtet, hatte die frühere, langjährige Bond-Produzentin Barbara Broccoli ihn zwar vor Jahren im Blick, als die Dreharbeiten zu Craigs letztem Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" vorbereitet wurden. Als Pattinson dann aber als neuer "Batman" verkündet wurde, habe sie das Interesse verloren, berichtet Belloni.

Doch seitdem hat sich einiges geändert. Im Februar 2025 gaben Broccoli und ihr Halbbruder Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Reihe an Amazon ab. Damit seien auch deren ungeschriebene Regeln weggefallen, glaubt Belloni - etwa jene, dass Bond selbst der Star ist und nicht sein Darsteller. Bislang waren die 007-Schauspieler bei ihrer Verpflichtung keine großen Kinostars. Roger Moore und Pierce Brosnan kannte das Publikum vor allem aus dem Fernsehen.