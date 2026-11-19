Unveröffentlichte Aufnahmen und Erinnerungen an schwierige Zeiten: Die Tokio Hotel Bandmitglieder erzählen im ZDF-Interview, warum ihre Doku auch Schmerzhaftes aufarbeitet.

"Tokio Hotel – Gegen alle Regeln": Die dreiteilige ZDF-Doku erzählt 25 Jahre Bandgeschichte und zeigt, wie die vier Magdeburger Weltruhm, Hype und schwere Krisen gemeinsam meisterten. 19.11.2026 | 5:42 min

Die dreiteilige ZDF-Doku "Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" begleitet Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer auf ihrer 25-jährigen Reise von vier Magdeburger Schülern zu internationalen Superstars.

Tokio Hotel Doku zeigt auch die Schattenseiten des frühen Ruhms

Für die Dokumentation habe die Band ihr eigenes Archiv geöffnet, erzählt Bill Kaulitz. Darunter seien alte Aufnahmen, die bislang niemand gesehen habe.

Da sind auch die unschönen Seiten, die jetzt mal gezeigt werden. „ Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Die unbeschwerte Anfangszeit im Tonstudio in Vögelsen bei Lüneburg ist nur ein kleiner Ausschnitt der Doku, die nah und intim den gesamten Weg der Band nachzeichnet.

Die erste Folge der Doku: Magdeburg, Anfang der 2000er: Vier Schüler aus völlig verschiedenen Welten werden eine Band. Dann schießen sie über Nacht an die Spitze der Charts – von da an ist nichts mehr, wie es war. 19.11.2026 | 28:53 min

Es gehe diesmal ausdrücklich um die Vergangenheit - auch um schwierige Momente der Bandgeschichte. Die Musiker hätten sich damit auseinandergesetzt und manches aufgearbeitet, sagt Bill. Ein intensiver Blick zurück - nicht nur für die Kaulitz-Brüder, sondern auch für Schlagzeuger Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing.

Das war schon viel Aufräumen auch so für uns, für jeden Einzelnen. „ Gustav Schäfer, Tokio Hotel

Und Georg Listing ergänzt: "Das war auch aufwühlend irgendwie, aber es war schön." Zu Wort kommen zudem Menschen, die die Band damals begleitet haben. Deren Beiträge habe er selbst noch nicht gesehen, sagt Bill. Er sei gespannt.

Da sind Sachen passiert, die wirklich noch nie jemand davor erfahren hat. „ Bill Kaulitz, Tokio Hotel

"Gegen alle Regeln" war schon damals der Spirit von Tokio Hotel

Beim Erscheinen von "Durch den Monsun" waren Bill und Tom Kaulitz 15 Jahre alt. Der Titel der Doku "Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" steht auch dafür, wie sich die Band aus jungen Musikern in der Branche behaupten musste.

Folge 2 der Doku: Weltruhm, Fanhysterie, keine Privatsphäre: Als Teenager sind sie die bekanntesten Gesichter Deutschlands. Doch je größer der Erfolg, desto enger der Käfig, aus dem kein Entkommen möglich scheint. 19.11.2026 | 30:05 min

Erfahrene Branchenvertreter hätten ihre Vorstellungen nicht immer ernst genommen, erzählt Bill. Georg Listing fasst die Widerstände so zusammen: "Dieser Satz, 'das kann man so nicht machen', ist wahrscheinlich der meistgesagte Satz, vor allen Dingen in unseren Anfangsjahren." Und so erklärt sich der Titel der Doku.

Ich glaube, wir waren von Anfang an eigentlich gegen alle Regeln. Wir hatten immer so ein rebellisches Herz in uns. „ Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Teil 3 der Doku: Bill und Tom fliehen nach L.A. Georg und Gustav bleiben zurück. Zwischen L.A. und Magdeburg entsteht eine neue Form von Nähe, eine ungeahnte mediale Karriere und ein zweites Leben als Band. 19.11.2026 | 31:01 min

Tokio Hotel über Außenseiter-Rolle

Tom erinnert sich an Vorhersagen, die Band werde ein One-Hit-Wonder bleiben. Dass sie nach schwierigen Karrierephasen wieder eine Arena-Tour spiele, hätten nach seiner Einschätzung die wenigsten erwartet. Bill Kaulitz erinnert sich:

Wir waren immer die Außenseiter, die so ein bisschen ausgegrenzt wurden. „ Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Am 5. Dezember ist es so weit: Die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz findet statt. Nun haben die Zwillinge erste Details der Vorbereitungen verraten. 20.10.2026 | 3:29 min

Doku-Dreharbeiten: Das Eintauchen in die Vergangenheit war emotional

Der gemeinsame Rückblick habe auch innerhalb der Band Gespräche angestoßen, sagt Bill. Manche Erlebnisse hätten sie zuvor nie im Detail besprochen.

Tom hofft, dass das Publikum hinter den heutigen Projekten der Zwillinge wieder stärker die Musiker erkenne. Podcast und andere Projekte seien für ihn ein Nebeneffekt der Bandarbeit.

Wir sind im Kern natürlich Musiker und Tokio Hotel ist unser aller große Liebe. „ Tom Kaulitz, Tokio Hotel

Bill wünscht sich zudem, dass die Doku zeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit sie Tokio Hotel schon als Kinder betrieben hätten.

Und da finde ich es, glaube ich, ganz schön, dass vielleicht auch mal rüberkommt, wie ernst wir diese Band genommen haben - schon, seitdem wir ganz klein sind. „ Bill Kaulitz, Tokio Hotel

"Tokio Hotel - gegen alle Regeln", Einblicke in das Leben der Band, die es so in über 20 Jahren noch nie gegeben hat. Bis ins Hier und Jetzt.