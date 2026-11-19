Tokio Hotel Doku: “Gegen alle Regeln":Bill Kaulitz: “Sachen, die noch nie jemand erfahren hat“
von Christina Esselborn und Miriam Müller
Unveröffentlichte Aufnahmen und Erinnerungen an schwierige Zeiten: Die Tokio Hotel Bandmitglieder erzählen im ZDF-Interview, warum ihre Doku auch Schmerzhaftes aufarbeitet.
Die dreiteilige ZDF-Doku "Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" begleitet Bill und Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer auf ihrer 25-jährigen Reise von vier Magdeburger Schülern zu internationalen Superstars.
Tokio Hotel Doku zeigt auch die Schattenseiten des frühen Ruhms
Für die Dokumentation habe die Band ihr eigenes Archiv geöffnet, erzählt Bill Kaulitz. Darunter seien alte Aufnahmen, die bislang niemand gesehen habe.
Die unbeschwerte Anfangszeit im Tonstudio in Vögelsen bei Lüneburg ist nur ein kleiner Ausschnitt der Doku, die nah und intim den gesamten Weg der Band nachzeichnet.
Es gehe diesmal ausdrücklich um die Vergangenheit - auch um schwierige Momente der Bandgeschichte. Die Musiker hätten sich damit auseinandergesetzt und manches aufgearbeitet, sagt Bill. Ein intensiver Blick zurück - nicht nur für die Kaulitz-Brüder, sondern auch für Schlagzeuger Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing.
Und Georg Listing ergänzt: "Das war auch aufwühlend irgendwie, aber es war schön." Zu Wort kommen zudem Menschen, die die Band damals begleitet haben. Deren Beiträge habe er selbst noch nicht gesehen, sagt Bill. Er sei gespannt.
"Gegen alle Regeln" war schon damals der Spirit von Tokio Hotel
Beim Erscheinen von "Durch den Monsun" waren Bill und Tom Kaulitz 15 Jahre alt. Der Titel der Doku "Tokio Hotel - Gegen alle Regeln" steht auch dafür, wie sich die Band aus jungen Musikern in der Branche behaupten musste.
Erfahrene Branchenvertreter hätten ihre Vorstellungen nicht immer ernst genommen, erzählt Bill. Georg Listing fasst die Widerstände so zusammen: "Dieser Satz, 'das kann man so nicht machen', ist wahrscheinlich der meistgesagte Satz, vor allen Dingen in unseren Anfangsjahren." Und so erklärt sich der Titel der Doku.
Tokio Hotel über Außenseiter-Rolle
Tom erinnert sich an Vorhersagen, die Band werde ein One-Hit-Wonder bleiben. Dass sie nach schwierigen Karrierephasen wieder eine Arena-Tour spiele, hätten nach seiner Einschätzung die wenigsten erwartet. Bill Kaulitz erinnert sich:
Doku-Dreharbeiten: Das Eintauchen in die Vergangenheit war emotional
Der gemeinsame Rückblick habe auch innerhalb der Band Gespräche angestoßen, sagt Bill. Manche Erlebnisse hätten sie zuvor nie im Detail besprochen.
Tom hofft, dass das Publikum hinter den heutigen Projekten der Zwillinge wieder stärker die Musiker erkenne. Podcast und andere Projekte seien für ihn ein Nebeneffekt der Bandarbeit.
Bill wünscht sich zudem, dass die Doku zeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit sie Tokio Hotel schon als Kinder betrieben hätten.
"Tokio Hotel - gegen alle Regeln", Einblicke in das Leben der Band, die es so in über 20 Jahren noch nie gegeben hat. Bis ins Hier und Jetzt.
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