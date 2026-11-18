Wurden David Beckhams Kosmetik-Produkte zu Billigpreisen verkauft? Die Firma des Ex-Fußballers DB Ventures verklagt einen Vertriebspartner auf mindestens 37,4 Millionen Euro.

David Beckhams Unternehmen "DB Ventures" hat eine Millionenklage gegen einen Partner eingereicht. Dieser soll Parfüms mit unerlaubten Rabatten unter anderem in Discountern verkauft haben. 18.11.2026 | 0:33 min

Mindestens 41 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 37,4 Millionen Euro, will Beckhams Unternehmen DB Ventures von seinem Vertriebspartner Coty in New York einklagen. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor.

Demnach wirft DB Ventures Cotys deutscher Firmen-Tochter vor, Beckham-Kosmetika mit einem geschätzten Nettoumsatz von knapp 22 Millionen Euro über nicht genehmigte Vertriebskanäle verkauft zu haben - und das mit starken Preisnachlässen. Diese Vorwürfe gehen auf eine bereits im April 2026 eingereichte Klage zurück.

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Landeten Beckham-Produkte etwa auf dem Grabbeltisch?

Wurden Kosmetikprodukte des früheren Fußballstars David Beckham am Wühltisch verramscht? Laut Klageschrift gehe es DB Ventures darum, den "Wert, den Ruf und das Image der ikonischen Marke David Beckham vor dem anhaltenden Schaden zu schützen".

So seien die Kosmetika bei einer britischen Discounterkette mit starken Preisnachlässen verkauft worden. Sogar bei einer Tankstelle in Großbritannien seien die Produkte auf einem Wühltisch oder einer Schnäppchenkiste gelandet.

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Das beschuldigte Unternehmen reagierte im Juni mit einem Antrag, die Klage abzuweisen. Coty bestreitet, dass die von DB Ventures angeführten Vorgänge einen kündigungsrelevanten Vertragsbruch darstellen, und rügt unter anderem die Zuständigkeit des New Yorker Gerichts.

Beckhams gelten als milliardenschwer

Im Mai 2026 wurde das gemeinsame Vermögen von David und Victoria Beckham laut der britischen Zeitung "The Guardian" auf rund 1,4 Milliarden Euro geschätzt. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 2013 baute der frühere Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft ein Geschäftsimperium auf, das heute aus mehreren Bausteinen besteht. Der wohl wertvollste Vermögenswert des 51-Jährigen ist seine Beteiligung am MLS-Club Inter Miami CF. Der Club wird inzwischen mit knapp 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Der Wechsel von Lionel Messi zu Miami hat den Wert zusätzlich stark gesteigert. Über verschiedene Holdinggesellschaften vermarktet Beckham seinen Namen, seine Bildrechte und seine Markenkooperationen. Dazu gehören unter anderem Werbeverträge mit Adidas und mit Hugo Boss.

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David und Victoria Beckham besitzen mehrere Unternehmen

David und Victoria Beckham besitzen Immobilien in London, in den Cotswolds und in Miami. Mit seinem Management gründete Beckham die Medienfirma Studio 99, produziert Dokumentationen, darunter die Netflix-Doku "Beckham". Und der Ex-Fußballer hat Investments im Sport- und Lifestyle-Bereich, verschiedene Beteiligungen an E-Sport- und Medienprojekten, dazu Einnahmen aus Lizenzgeschäften und Merchandising.

Victoria Beckhams Modeunternehmen macht einen ganzen Teil des Milliarden-Imperiums aus. Laut "The Guardian" ist der Wert des Unternehmens nach einer zwischenzeitlichen Durststrecke wieder gestiegen.

mit Material von dpa

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