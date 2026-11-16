Gérard Depardieu entschuldigt sich für sexuelle Übergriffe

Schauspieler Gérard Depardieu akzeptiert seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe und bittet um Entschuldigung. Auch die Staatsanwaltschaft zieht ihre Berufung zurück.

Wegen sexueller Übergriffe erhielt Gérard Depardieu 18 Monate Haft auf Bewährung. Nun die überraschende Wendung: Der 77-Jährige zieht seine Berufung zurück und entschuldigt sich. 16.11.2026 | 0:55 min

Der französische Schauspieler Gérard Depardieu hat seine Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen sexueller Übergriffe angenommen und die Opfer um Verzeihung gebeten. Der 77-Jährige teilte in einer durch seine Anwälte verbreiteten Mitteilung mit:

Das Gericht hat sein Urteil gefällt. Ich wurde für schuldig befunden. Ich nehme das zur Kenntnis und stehe zu dieser Verurteilung. „ Gérard Depardieu

Er entschuldige sich "tief und aufrichtig" bei allen, die "darunter gelitten haben könnten".

Gérard Depardieu wurde wegen sexueller Übergriffe im Mai schuldig gesprochen. 13.05.2025 | 2:27 min

Depardieu: Hinter Provokationen und anzüglichem Humor versteckt

Eigentlich hatte Depardieu ab dem Morgen gegen seine Verurteilung wegen sexueller Übergriffe ankämpfen wollen. Überraschend zog der Schauspieler seine Berufung zurück. Die Staatsanwaltschaft tat es ihm gleich. Das Urteil aus erster Instanz - 18 Monate Haft auf Bewährung wegen Übergriffen auf zwei Frauen bei Dreharbeiten - wird damit rechtskräftig. Depardieu selbst war vor Gericht nicht anwesend.

Eine Dekorateurin und eine Regieassistentin hatten angegeben, bei Arbeiten zum Film "Les volets verts" (Die grünen Fensterläden) 2021 von Depardieu an den Brüsten und am Po begrapscht worden zu sein. In erster Instanz hatte Depardieu vor Gericht bestritten, die beiden Frauen sexuell belästigt zu haben. Nun schrieb der Schauspieler:

Bei Dreharbeiten habe ich mich lange hinter Provokationen und anzüglichem Humor versteckt. „ Gérard Depardieu

Er habe geglaubt, dass seine Worte und einige seiner Gesten ohne Konsequenzen seien. "Sie waren es nicht, besonders von einer machtvollen Person kommend, wie ich sie gewesen sein mag." Er habe verstanden, dass er "einer Welt angehöre, die verschwunden ist".

Depardieu betonte, dass er nie die Absicht gehabt habe, Frauen zu verletzen. Er habe aber "verstanden, dass die Absicht nichts an der Verletzung ändert".

Verteidigung Depardieus hatte Frauen scharf angegriffen

Ihm sei "alles entglitten", insbesondere seine Verteidigung, erklärte Depardieu mit Blick auf seinen früheren Anwalt Jérémie Assous, der bei dem ersten Verfahren die Klägerinnen scharf angegriffen hatte. Er hatte sie als "Lügnerinnen" und "hysterisch" beschimpft. "Geht doch heulen", hatte der Anwalt ihnen gesagt und mit dem Finger auf sie gezeigt.

Die Richter hatten deswegen ihr Urteil verschärft und die Entschädigung an die beiden Frauen erhöht. Sie sollen insgesamt mehr als 10.000 Euro erhalten. Die Richter ordneten für Depardieu zudem eine psychologische Behandlung und seine Registrierung als Sexualstraftäter an.

Gérard Depardieu wird vorgeworfen, Schauspielerin Charlotte Arnould 2018 sexuell missbraucht zu haben. Im Mai war Depardieu bereits wegen sexueller Übergriffe verurteilt worden. 03.09.2025 | 0:41 min

Etwa 20 Frauen werfen Depardieu Übergriffe vor

Depardieu hatte im Prozess den Gebrauch vulgärer Sprache eingeräumt, den Vorwurf sexueller Übergriffe aber zurückgewiesen. "Ich wüsste nicht, warum ich eine Frau befummeln sollte", sagte er. Er sei niemand, "der sich in der U-Bahn an Frauen reibt".

Es war das erste Urteil gegen Depardieu wegen sexueller Gewalt. Insgesamt werfen etwa 20 Frauen dem Star Übergriffe bis hin zur Vergewaltigung vor. Im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Charlotte Arnould im Jahr 2018 beantragte die Staatsanwaltschaft einen Prozess, Depardieu legte dagegen Beschwerde ein. Ob der Fall vor Gericht kommt, soll am 26. November entschieden werden.

"Mediapart" veröffentlicht Aufnahmen von mutmaßlichem Übergriff

Das französische Investigativmagazin "Mediapart" veröffentlichte am Donnerstag zudem Aufnahmen von Dreharbeiten aus dem Jahr 2013, auf denen zu sehen ist, wie Depardieu einer jungen Statistin unter den Rock greift und die Frau vergeblich versucht, ihn abzuwehren.

Die Casting-Direktorin Fany Touya-Calmon erklärte dazu, sie habe sich damals zwischen Depardieu und der Statistin auf den Boden gesetzt, um weitere Übergriffe zu verhindern. Depardieus Anwälte äußerten sich zunächst nicht dazu.

Depardieu war lange der beliebteste und international bekannteste Schauspieler seines Landes. Er spielte in mehr als 200 Filmen und Serien mit, darunter "Die letzte Metro", "Cyrano von Bergerac" und mehrere "Asterix"-Filme.

Weitere Prozesse drohen

Abzuwarten bleibt nun, ob Depardieu sich auch zu den weiteren Anschuldigungen gegen ihn neu verhalten wird. Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung könnte ihm schon bald ein weiterer Prozess drohen.