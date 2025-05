Der Fall Depardieu ist der prominenteste Fall in einer Reihe von Missbrauchsvorwürfen in der französischen Kinobranche. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hat in ihrem Abschlussbericht erst kürzlich sexuelle Übergriffe angeprangert, die in der Filmindustrie ständig und überall vorkämen.



Spannend wird zu sehen sein, ob und wie bei den am Dienstag startenden Filmfestspielen von Cannes Filmschaffende das Thema MeToo aktiv ansprechen. In den letzten Jahren gab es auf dem roten Teppich Protestaktionen.