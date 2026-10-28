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Europa-Tourstart von Tokio Hotel: "Da sind wir wieder 15"

Exklusiv

Tokio Hotel auf Europa-Tour:Bill Kaulitz: "Da sind wir wieder 15"

von Miriam Müller und Christina Esselborn

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17 Konzerte, neue Songs und vertraute Rituale: Tokio Hotel geht auf Arena-Tour. Warum sich das Tourleben anfühlt wie ein kleiner Zirkus und was gegen Lampenfieber hilft.

Tourstart Tokio Hotel

Die Band Tokio Hotel um Bill und Tom Kaulitz startet ihre "Arena Tour 2026" in London. In diesem Interview verraten die Musiker nicht nur ihre Tricks gegen Lampenfieber.

28.10.2026 | 2:56 min

In zehn europäischen Ländern stehen für Tokio Hotel 17 Konzerte an, viele davon sind bereits ausverkauft. Der Auftakt ist an diesem Mittwochabend in der Londoner Wembley Arena.

Bill verrät, dass es ihre bisher aufwändigste Show wird - mit vielen Spezialeffekten und vollem Körpereinsatz. Daher habe er auch ein bisschen Angst.

Ich mache auch einen Stunt und ich hoffe, dass es immer gutgeht jeden Abend.

Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Hinter der Band liegen intensive Wochen: Neben Bills und Toms Vorbereitungen zu "Wetten, dass..?" hat die Band viel Zeit in die Veröffentlichung ihres neuen Albums "ENCORE" gesteckt und natürlich in die Planung und Proben zur Konzerttournee.

Bill und Tim Kaulitz im Interview

Am 5. Dezember ist es so weit: Die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz findet statt. Nun haben die Zwillinge erste Details der Vorbereitungen verraten.

20.10.2026 | 3:29 min

25 Jahre Tokio Hotel: Der Teamspirit ist ungebrochen

Dabei hilft Bill, Tom, Gustav und Georg, dass sie ein eingespieltes Team sind und schon seit 25 Jahren zusammen Musik machen. Man kenne sich in- und auswendig und komme daher immer schnell wieder zusammen.

Das ist dann schon so ein bisschen wie Fahrradfahren.

Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Die "Tokio Hotel Bubble" funktioniert

Ehen, Kinder und Stiefkinder gehörten inzwischen zum Alltag. Auf Tour fühle es sich dennoch vertraut und wie früher an. Die lange gemeinsame Band- Vergangenheit führe die Musiker sehr schnell aus ihrem Alltag zurück in ihre "Tokio Hotel Bubble". Die dummen Witze, das Geschnatter und die Energie seien genauso wie damals.

Das Gefühl, wenn wir auf Tour gehen: Dann sind wir wieder 15.

Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Sie seien füreinander wie eine zweite Familie. Trotzdem würde man auf Tour die Angehörigen zu Hause vermissen, erklärt Tom Kaulitz, Mann von Heidi Klum. Seine Frau begleite ihn deshalb einen Teil der Tour.

Ihre Familien gehören inzwischen zum Tourleben dazu

Georg kündigt an, dass seine Frau die komplette Tour über an seiner Seite sei. Gustav erwartet seine Frau und seine Tochter bei einzelnen Konzerten.

Bill nimmt seine Hunde mit. So reist die Band nicht allein, sondern mit wechselnder Begleitung ihrer Liebsten. Bill beschreibt das so:

Das ist schon ein kleiner Zirkus, der so rumreist.

Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Auf dem Bild sind zu sehen: Bill Kaulitz steht links neben Tom Kaulitz. Beide sind mit Kopf und Oberkörper zu sehen und lächeln.

Jetzt wird es ernst für Bill und Tom Kaulitz: Die Vorbereitungen für "Wetten, dass..?" laufen. Den ersten Trailer haben die Zwillinge bereits erfolgreich abgedreht.

19.10.2026 | 0:36 min

Die langjährige Bühnenerfahrung nimmt ihnen die Nervosität allerdings nicht. "Lampenfieber, ganz schlimm bei uns", verrät Tokio Hotel. Gegenseitige Unterstützung helfe ihnen dabei, ganz verschwinde die Aufregung aber nicht.

Ich muss sagen, wenn ich das alleine machen müsste zum Beispiel, dann würde ich sterben vor Aufregung.

Tom Kaulitz, Tokio Hotel

Hinzu komme ein Ritual aus Kindertagen, das ihnen Glück bringen soll: Vor dem Auftritt lege die Band die Hände zusammen und aktiviere ihre "Power Ranger Power".

Das heißt, es ist total albern, das machen wir schon, seitdem wir ganz kleine Jungs sind.

Bill Kaulitz, Tokio Hotel

Kaulitz-Zwillinge weihen Wachsfiguren ein

Die Kaulitz-Brüder Bill und Tom haben im Madame Tussauds ihre Wachsfiguren enthüllt. Die Brüder prüften genauestens ihre Abbilder.

13.07.2026 | 0:53 min

Bis zur ersten Show seien sie immer sehr angespannt, mit dem ersten Konzert komme dann der Fun. Ihr neues Album "ENCORE" ist in den deutschen Charts auf Platz drei eingestiegen, mit zwölf neuen Songs. Einige davon stehen auf der Setlist für die Tour.

Es sind auch viele alte Hits geplant

Mit "Durch den Monsun" fing damals alles an. Und ganz klar, auch bei der Tour dürfen sich die Fans darauf freuen. Auch Tokio Hotel freut sich wahnsinnig auf ihren Tourauftakt.

Jetzt, als etwas ältere Herren, können wir das nochmal ganz anders genießen.

Bill Kaulitz, Tokio Hotel

An diesem Abend geht es los, in der Wembley Arena in London.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag: "Tourauftakt von 'Tokio Hotel' in London" am 28.10.2026 um 05:00 Uhr.

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