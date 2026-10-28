Tokio Hotel auf Europa-Tour:Bill Kaulitz: "Da sind wir wieder 15"
von Miriam Müller und Christina Esselborn
17 Konzerte, neue Songs und vertraute Rituale: Tokio Hotel geht auf Arena-Tour. Warum sich das Tourleben anfühlt wie ein kleiner Zirkus und was gegen Lampenfieber hilft.
In zehn europäischen Ländern stehen für Tokio Hotel 17 Konzerte an, viele davon sind bereits ausverkauft. Der Auftakt ist an diesem Mittwochabend in der Londoner Wembley Arena.
Bill verrät, dass es ihre bisher aufwändigste Show wird - mit vielen Spezialeffekten und vollem Körpereinsatz. Daher habe er auch ein bisschen Angst.
Hinter der Band liegen intensive Wochen: Neben Bills und Toms Vorbereitungen zu "Wetten, dass..?" hat die Band viel Zeit in die Veröffentlichung ihres neuen Albums "ENCORE" gesteckt und natürlich in die Planung und Proben zur Konzerttournee.
25 Jahre Tokio Hotel: Der Teamspirit ist ungebrochen
Dabei hilft Bill, Tom, Gustav und Georg, dass sie ein eingespieltes Team sind und schon seit 25 Jahren zusammen Musik machen. Man kenne sich in- und auswendig und komme daher immer schnell wieder zusammen.
Die "Tokio Hotel Bubble" funktioniert
Ehen, Kinder und Stiefkinder gehörten inzwischen zum Alltag. Auf Tour fühle es sich dennoch vertraut und wie früher an. Die lange gemeinsame Band- Vergangenheit führe die Musiker sehr schnell aus ihrem Alltag zurück in ihre "Tokio Hotel Bubble". Die dummen Witze, das Geschnatter und die Energie seien genauso wie damals.
Sie seien füreinander wie eine zweite Familie. Trotzdem würde man auf Tour die Angehörigen zu Hause vermissen, erklärt Tom Kaulitz, Mann von Heidi Klum. Seine Frau begleite ihn deshalb einen Teil der Tour.
Ihre Familien gehören inzwischen zum Tourleben dazu
Georg kündigt an, dass seine Frau die komplette Tour über an seiner Seite sei. Gustav erwartet seine Frau und seine Tochter bei einzelnen Konzerten.
Bill nimmt seine Hunde mit. So reist die Band nicht allein, sondern mit wechselnder Begleitung ihrer Liebsten. Bill beschreibt das so:
Die langjährige Bühnenerfahrung nimmt ihnen die Nervosität allerdings nicht. "Lampenfieber, ganz schlimm bei uns", verrät Tokio Hotel. Gegenseitige Unterstützung helfe ihnen dabei, ganz verschwinde die Aufregung aber nicht.
Hinzu komme ein Ritual aus Kindertagen, das ihnen Glück bringen soll: Vor dem Auftritt lege die Band die Hände zusammen und aktiviere ihre "Power Ranger Power".
Bis zur ersten Show seien sie immer sehr angespannt, mit dem ersten Konzert komme dann der Fun. Ihr neues Album "ENCORE" ist in den deutschen Charts auf Platz drei eingestiegen, mit zwölf neuen Songs. Einige davon stehen auf der Setlist für die Tour.
Es sind auch viele alte Hits geplant
Mit "Durch den Monsun" fing damals alles an. Und ganz klar, auch bei der Tour dürfen sich die Fans darauf freuen. Auch Tokio Hotel freut sich wahnsinnig auf ihren Tourauftakt.
An diesem Abend geht es los, in der Wembley Arena in London.
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