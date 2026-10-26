Walter Koenig ist tot: "Star Trek“-Darsteller gestorben

Er spielte Navigator Pavel Chekov:"Raumschiff Enterprise"-Schauspieler Walter Koenig gestorben
Als Pavel Chekov in "Star Trek" wurde Walter Koenig zum Publikumsliebling. Nun ist der Schauspieler im Alter von 90 Jahren in Los Angeles gestorben.
Der aus der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise" bekannte US-Schauspieler Walter Koenig ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Los Angeles im Beisein seiner Tochter und Nichte gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management.
Chekov als russischer Navigator auf der Enterprise
In "Star Trek" spielte Koenig den russischen Navigator Pavel Chekov. Er gehörte als einziges Besatzungsmitglied aus dem kommunistischen Ostblock zum Führungsteam des Raumschiffs. Seine freundliche und hilfsbereite Art sollte zeigen, dass selbst rivalisierende Nationen in der fernen Zukunft zusammenarbeiten könnten.
Mit seinem starken russischen Akzent verkörperte Chekov zugleich stereotype russische Eigenschaften wie ausgeprägten Nationalstolz, eine Vorliebe für Poesie und bedingungslose Loyalität.
Die ursprüngliche "Star Trek"-Serie lief von 1966 bis 1969 beim US-Sender NBC. Koenig schlüpfte ab 1979 in sieben "Star Trek"-Kinofilmen erneut in die Rolle des Chekov und wirkte auch an zahlreichen weiteren Ablegern mit. Zudem verfasste er das 1980 erschienene Buch "Chekov's Enterprise".
In den 1990er Jahren kehrte er mit gelegentlichen Auftritten in der Science-Fiction-Serie "Babylon 5" ins Fernsehen zurück. Der Schauspieler wurde unter anderem mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet.
George Takei würdigt seinen Kollegen
Sein früherer "Star Trek"-Kollege George Takei zeigte sich bestürzt über Koenigs Tod.
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