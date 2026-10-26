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Walter Koenig ist tot: "Star Trek“-Darsteller gestorben

Er spielte Navigator Pavel Chekov:"Raumschiff Enterprise"-Schauspieler Walter Koenig gestorben

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Als Pavel Chekov in "Star Trek" wurde Walter Koenig zum Publikumsliebling. Nun ist der Schauspieler im Alter von 90 Jahren in Los Angeles gestorben.

Star Trek-Schauspieler Walter Koenig

Der US-Schauspieler Walter Koenig ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Koenig war bekannt aus der Science-Fiction-Serie Star Trek, wo er den russischen Navigator Pavel Chekov spielte.

26.10.2026 | 0:33 min

Der aus der Science-Fiction-Serie "Raumschiff Enterprise" bekannte US-Schauspieler Walter Koenig ist tot. Er sei im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Los Angeles im Beisein seiner Tochter und Nichte gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management.

Chekov als russischer Navigator auf der Enterprise

In "Star Trek" spielte Koenig den russischen Navigator Pavel Chekov. Er gehörte als einziges Besatzungsmitglied aus dem kommunistischen Ostblock zum Führungsteam des Raumschiffs. Seine freundliche und hilfsbereite Art sollte zeigen, dass selbst rivalisierende Nationen in der fernen Zukunft zusammenarbeiten könnten.

Mit seinem starken russischen Akzent verkörperte Chekov zugleich stereotype russische Eigenschaften wie ausgeprägten Nationalstolz, eine Vorliebe für Poesie und bedingungslose Loyalität.

Star Trek-Schauspieler Walter Koenig

Walter Koenig in seiner Rolle als Enterprise-Navigator Pavel Chekov

Quelle: Allstar / Imago Images, Archivbild

Die ursprüngliche "Star Trek"-Serie lief von 1966 bis 1969 beim US-Sender NBC. Koenig schlüpfte ab 1979 in sieben "Star Trek"-Kinofilmen erneut in die Rolle des Chekov und wirkte auch an zahlreichen weiteren Ablegern mit. Zudem verfasste er das 1980 erschienene Buch "Chekov's Enterprise".

In den 1990er Jahren kehrte er mit gelegentlichen Auftritten in der Science-Fiction-Serie "Babylon 5" ins Fernsehen zurück. Der Schauspieler wurde unter anderem mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet.

Star Trek Münze

Zur Feier von 60 Jahren "Star Trek" bringt die britische Münzanstalt Royal Mint zwei Sammelmünzen auf den Markt: mit vulkanischem Gruß oder Raumschiffen aus der Serie.

03.09.2026 | 0:23 min

George Takei würdigt seinen Kollegen

Sein früherer "Star Trek"-Kollege George Takei zeigte sich bestürzt über Koenigs Tod.

Mein Herz ist schwer. Walter war mehr als Chekov. Er war ein Schriftsteller, ein Lehrer, ein nachdenklicher Mensch und ein treuer Freund.

George Takei auf der Plattform X

Quelle: AP, dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 26.10.2026 um 21:30 Uhr.

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