Nasa: Astronauten erreichen ISS in Rekordzeit

Nach nur sieben Stunden und 55 Minuten dockt die Raumkapsel von SpaceX an der ISS an - ein neuer Rekord. Die vier Astronauten sollen sechs Monate lang auf der ISS bleiben.

Nasa: Astronauten erreichen ISS in knapp acht Stunden

Dieses aus einem Video der Nasa stammende Bild zeigt eine SpaceX-Kapsel mit vier Astronauten an Bord, die an der Internationalen Raumstation (ISS) andockt. Quelle: Uncredited/NASA/AP/dpa

Vier Astronauten sind am Donnerstag nach dem bislang schnellsten US-Flug zur Internationalen Raumstation (ISS) eingetroffen. Die Crew um Kommandantin Jessica Watkins erreichte die Raumstation rund acht Stunden nach dem Start mit einer "Dragon"-Raumkapsel von SpaceX. Der Flug war damit nicht nur der schnellste von SpaceX, sondern auch die schnellste Reise eines US-amerikanischen Raumfahrzeugs zur ISS. Möglich wurde die kurze Flugzeit durch die Position der Raumstation zum Zeitpunkt des Starts.

Die Vorgänger-Besatzung der Mission Crew-12 hatte im Februar mehr als 30 Stunden gebraucht, bis sie die ISS erreichte.

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Start zur ISS später als geplant

Watkins und ihre Crew waren zuvor drei Wochen später als geplant gestartet. Grund waren Reparaturen am undichten Treibstoffsystem der "Dragon"-Kapsel. Auch dicht bewölkter Himmel hatte den Start zunächst gefährdet.

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Neben Watkins gehören der Nasa-Astronaut Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk und der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow zur Crew. Sie sollen sechs Monate auf der ISS bleiben und dort vier Astronauten ablösen, die seit Februar auf der Raumstation leben.

Die Crew rund um Astronautin Jessica Watkins (zweite von rechts): Luke Delaney, Joshua Kutryk (links) Sergey Teteryatnikov of Roscosmos (rechts). Quelle: imago images

Für Watkins ist es der zweite Aufenthalt auf der ISS. Die Geologin wurde mit dem Flug zur ersten schwarzen Frau, die eine Crew in den Erdorbit führt. Kutryk erwartet während seines Aufenthalts zudem die Geburt seines dritten Kindes. Seine Frau soll Ende November entbinden.

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Quelle: AP, dpa, AFP