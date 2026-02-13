"Crew 12" startet Mission: Neue Besatzung unterwegs zur ISS

"Crew 12" startet neue Mission:Neue Besatzung unterwegs zur Raumstation ISS
Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Besatzung wegen medizinischer Probleme zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew unterwegs zur Raumstation.
Mit mehreren Tagen Verzögerung ist eine neue Besatzung zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die vier Astronauten der "Crew 12" starteten mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.
Zur Crew gehört die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihr Kollege Jack Hathaway, die französische Astronautin Sophie Adenot und der russische Kosmonaut Andrej Fedjaew.
Für Hathaway und Adenot ist es der erste Flug zur ISS, für Meir und Fedjajew jeweils der zweite. Der Flug zur ISS dauert mehr als 30 Stunden. Am Samstag wird die Crew an der ISS erwartet, wo sie rund acht Monate lang leben und forschen soll.
Medizinischer Vorfall: "Crew 11" vorzeitig zurück zur Erde
Mitte Januar war "Crew 11" - die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow - wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zurück zur Erde gebracht worden.
Es war der erste solche Fall in der rund 25-jährigen Geschichte der ISS. Nähere Details zum medizinischen Problem und welches Crew-Mitglied es betraf, hatte die Nasa nicht mitgeteilt.
Wochenlang nur drei Astronauten an Bord der ISS
Eigentlich war - wie stets üblich - eine Übergabephase der "Crew 11" an die "Crew 12" an Bord der ISS geplant gewesen. Stattdessen hielten nun in den vergangenen Wochen nur der Nasa-Astronaut Christopher Williams und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Mikaew und Sergej Kud-Swertschkow die Stellung.
An Bord der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren kontinuierlich Astronauten und Astronautinnen.
