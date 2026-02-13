"Crew 12" startet Mission: Neue Besatzung unterwegs zur ISS

Erstmals in der ISS-Geschichte hatte die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine Besatzung wegen medizinischer Probleme zurückgeholt - nun ist die Nachfolge-Crew unterwegs zur Raumstation.

"Crew Dragon" gestartet: Eine neue Besatzung ist zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die vier Astronauten sollen die aktuell dreiköpfige Crew an Bord verstärken. 13.02.2026 | 0:30 min

Mit mehreren Tagen Verzögerung ist eine neue Besatzung zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. Die vier Astronauten der "Crew 12" starteten mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Elon Musk vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.

Zur Crew gehört die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihr Kollege Jack Hathaway, die französische Astronautin Sophie Adenot und der russische Kosmonaut Andrej Fedjaew.

Rechenzentren, die aus dem Weltall Künstliche Intelligenz speisen - so lautet Elon Musks jüngste Vision. Wie realistisch ist die Idee? Was steckt dahinter? Ein Experte ordnet ein. 06.02.2026 | 11:41 min

Für Hathaway und Adenot ist es der erste Flug zur ISS, für Meir und Fedjajew jeweils der zweite. Der Flug zur ISS dauert mehr als 30 Stunden. Am Samstag wird die Crew an der ISS erwartet, wo sie rund acht Monate lang leben und forschen soll.

Nachrichten | Panorama : Die ISS in 3D: Entdecken Sie die Raumstation Die Internationale Raumstation ist das größte menschengemachte Objekt im All. Erkunden Sie die ISS selbst - mit unserem 3D-Modell.

Medizinischer Vorfall: "Crew 11" vorzeitig zurück zur Erde

Mitte Januar war "Crew 11" - die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow - wegen eines medizinischen Problems vorzeitig zurück zur Erde gebracht worden.

Es war der erste solche Fall in der rund 25-jährigen Geschichte der ISS. Nähere Details zum medizinischen Problem und welches Crew-Mitglied es betraf, hatte die Nasa nicht mitgeteilt.

US-Raumfahrtbehörde Nasa hat vier Astronauten wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurückgeholt. In 65 Jahren bemannter Raumfahrt ist es für die Nasa die erste Rückholaktion dieser Art. 15.01.2026 | 0:21 min

Wochenlang nur drei Astronauten an Bord der ISS

Eigentlich war - wie stets üblich - eine Übergabephase der "Crew 11" an die "Crew 12" an Bord der ISS geplant gewesen. Stattdessen hielten nun in den vergangenen Wochen nur der Nasa-Astronaut Christopher Williams und die beiden russischen Kosmonauten Sergej Mikaew und Sergej Kud-Swertschkow die Stellung.

An Bord der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren kontinuierlich Astronauten und Astronautinnen.

Die Erde zu verlassen, ferne Planeten zu besiedeln - ein Menschheitstraum. Doch die Risiken sind wegen der unsichtbaren kosmischen Strahlung immens. Sicherer sind wir auf der Erde. 08.02.2026 | 43:37 min