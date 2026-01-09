  3. Merkliste
Aus medizinischen Gründen: Nasa holt ISS-Crew vorzeitig zurück

Die Nasa bricht eine Mission an Bord der ISS wegen eines gesundheitlichen Problems eines Besatzungsmitglieds ab. Der Rückflug soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Internationale Raumstation ISS

Die "Crew 11" hätte noch einige Wochen auf der Internationalen Raumstation bleiben sollen.

Quelle: dpa

Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Crew wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zurück zur Erde.

Der Rückflug solle "in den kommenden Tagen" geschehen, teilte die Nasa bei einer Pressekonferenz mit. Man sei auf derartige Situationen immer vorbereitet. Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details des gesundheitlichen Problems wollte sich die Nasa zunächst nicht äußern.

Es habe aber nichts mit der Arbeit der Crew an Bord der ISS zu tun und handele sich auch nicht um einen Notfall, sagte der Chef-Mediziner der Nasa, James Polk. Das Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand.

Nachfolge-Crew könnte nun früher starten

Zuvor hatte die Nasa wegen der gesundheitlichen Probleme des Crew-Mitglieds bereits einen für Donnerstag geplanten Außeneinsatz an der ISS kurzfristig abgesagt. An dem Außeneinsatz hätten die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke teilnehmen sollen.

Sie waren gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrer Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow als "Crew 11" im August mit einem SpaceX-Raumschiff zur ISS gestartet. Sie sollten eigentlich noch mehrere Wochen im Weltall bleiben.

Nachfolge-Crew könnte früher starten

Der Start der Nachfolge-Crew war für Mitte Februar geplant und könnte nun vorgezogen werden, hieß es von der Nasa. Auf der ISS leben und forschen seit rund 25 Jahren Astronauten und Astronautinnen aus der ganzen Welt.

Über dieses Thema berichtete das ZDF heute journal update am 09.01.2026 ab 00:17 Uhr.
