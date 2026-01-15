  3. Merkliste
Rückholaktion: ISS-Crew früher als geplant zurück auf der Erde

|

Das gab es noch nie: Die aktuelle ISS-Crew muss früher zurück zur Erde als geplant. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX holte sie ab, ein Mitglied muss medizinisch behandelt werden.

Wegen medizinischer Probleme bringt die US-Raumfahrtbehörde vier Astronauten früher als geplant zurück zur Erde. Es ist die erste medizinische Evakuierung in der NASA-Geschichte.

15.01.2026

Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Besatzung wegen medizinischer Probleme vorzeitig zurück zur Erde geholt.

Mit einem "Crew Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk dockten die vier Astronauten von der ISS ab, wie Live-Bilder der Nasa zeigten.

Landung im Lauf des Tages

Die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke, der japanische Raumfahrer Kimiya Yui und der russische Kosmonaut Oleg Platonow landeten nach rund elf Stunden Flug vom Weltall im Meer vor der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien.

In der vergangenen Woche hatte die Nasa zuerst einen Außeneinsatz an der ISS wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds kurzfristig abgesagt - und dann mitgeteilt, dass sie wegen des Problems die komplette vierköpfige Crew vorzeitig zurück zur Erde holen werde.

Betroffenes Crew-Mitglied unbekannt

Zur Identität des Crew-Mitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die Nasa nicht äußern. Das Crew-Mitglied sei in stabilem Zustand. Die "Crew 11" ist seit Anfang August an Bord der ISS und hätte dort eigentlich noch ein paar Wochen bleiben sollen.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete die ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Nasa holt Crew von der ISS zurück" am 15.01.2026 um 11.04 Uhr.
