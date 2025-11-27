ESA: Deutscher Astronaut soll an Mond-Mission teilnehmen

Für die kommenden Artemis-Mond-Missionen bekommen die europäischen Mitgliedstaaten der Weltraumorganisation ESA drei Tickets. Auch ein Deutscher soll dabei sein.

Dorothee Bär (m,), mit den Astronautinnen und Astronauten Alexander Gerst, Amelie Schoenenwald, Samantha Cristoforetti und Matthias Maur Quelle: dpa

Bei den nächsten Mond-Missionen der Nasa sollen auch drei europäische Astronautinnen und Astronauten an Bord sein. Und erstmals gibt es auch für einen Deutschen ein Ticket. Das haben die deutsche Raumfahrtministerin Dorothee Bär (CSU) und der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Josef Aschbacher, nach der ESA-Ministerratstagung in Bremen verkündet.

"Nach über 50 Jahren ist es wirklich an der Zeit, dass wir uns dem Mond wieder nähern. Da ist es großartig, dass jetzt auch endlich ein Europäer und vor allem auch ein Deutscher dabei sein wird", sagte Bär. ESA-Chef Josef Aschbacher kündigte an: "Ich habe entschieden, dass die ersten Europäer, die auf einer Mondmission fliegen werden, Esa-Astronauten deutscher, französischer und italienischer Nationalität sein werden." Zuerst sei Deutschland nicht.

Astronauten Gerst und Maurer im Gespräch

Namen wurden nicht genannt. Als deutsche Kandidaten werden Alexander Gerst oder Matthias Maurer gehandelt. Beide betonten mehrfach, wie gerne sie zum Mond fliegen würden. Bis zur geplanten Mission wird es allerdings noch Jahre dauern - wenn sie überhaupt zustande kommt.

Die USA wollen mit dem "Artemis"-Programm wieder Astronauten zum Mond bringen. In der ersten Jahreshälfte 2026 sollen vier US-Astronauten bei der rund zehntägigen Mission "Artemis 2" den Mond umrunden. 2027 sollen bei "Artemis 3" nach mehr als einem halben Jahrhundert wieder Astronauten auf dem Mond landen.

Die europäische Raumfahrtbehörde Esa ist am "Artemis"-Programm beteiligt. Sie liefert mit dem im Bremer Airbus-Werk gefertigten europäischen Servicemodul eine wichtige Komponente des "Orion"-Raumschiffs, das die Astronauten in die Mondumlaufbahn bringen soll. Gemeinsam wollen die Raumfahrtbehörden auch die Mondstation bauen. "Gateway" soll den Mond umkreisen, ähnlich wie die ISS die Erde.