Weltraumkongress Berlin:Deutschlands Aufholjagd im All
Europas Abstand zu Weltraummächten wie USA und China ist groß. Damit die Aufholjagd gelingt, braucht es ein starkes Signal des Aufbruchs. Deutschland hat galaktische Ambitionen.
Weltraumträume wachsen am Rande des Rollfelds im ehemaligen Flughafen Berlin Tegel: Die beiden Brüder Johann und Paul Kötter ziehen hier gerade mit ihrem New Space-Start-up "Soltrac" in die spacig anmutenden ehemaligen Flughafen-Service-Container ein.
Marktlücke im Satellitenbau
Unterstützt von der New Space-Initiative des Bundesverbandes der Industrie (BDI) haben sie in nur zwei Monaten genug Risikokapital eingeworben, um vom Uni-Lab in den umgebauten Räumen der Urban-Tech-Republik Tegel mit fünf Mitarbeitern zu starten.
Sie glauben, eine Marktlücke im Satellitenbau gefunden zu haben und bauen Solarzellen-Paneele für Satelliten - automatisiert und offenbar so preiswert, dass sie sich gute Marktchancen ausrechnen. Abnehmer sollen der Staat, die Bundeswehr aber auch private Satellitenbauer für Kommunikation oder Erdbeobachtung sein.
Rennen um Dominanz im All beschleunigt sich
Europas Eigenständigkeit im Wettbewerb mit den großen Weltraummächten USA und China ist ihnen wichtig. Im Solarmarkt sei die Unabhängigkeit schon in hohem Maße gegeben, so ihre Analyse.
Die Raumfahrt befindet sich im Wandel. Statt ausschließlich von staatlichen Akteuren dominiert zu werden, entwickelt sie sich zunehmend zu einem wettbewerbsintensiven Markt.
Die Unsicherheit auf der Erde beschleunigt das Rennen um die Dominanz im All. Raumfahrt bekommt strategische Bedeutung für industrielle Stärke und technologische Souveränität.
Raumfahrt als Innovationstreiber
Matthias Wachter, Geschäftsführer der BDI-Initiative New Space, spricht gar von einer Schlüsselrolle, die der Raumfahrtsektor einnehmen werde.
Die globale Raumfahrtwirtschaft erzielte 2024 einen Umsatz von etwa 500 Milliarden Dollar. Davon entfielen mehr als 350 Milliarden auf datengetriebene Anwendungen.
Laut einer Studie im Auftrag des BDI wird sich der Markt für weltraumgestützte Anwendungen bis 2040 vervierfachen und auf 1,25 Billionen Euro anwachsen. Raumfahrt wird damit zu einer Billionenbranche.
Ausgaben für Raumfahrtprojekte in Milliardenhöhe
Europa steht unter Druck. Der Markt wird noch von außereuropäischen Technologiekonzernen dominiert. Für eine Aufholjagd zu den führenden Raumfahrtmächten USA und China wäre ein echter Aufbruch nötig. Derzeit liegen die öffentlichen Ausgaben für Raumfahrtprojekte in Deutschland bei rund 2,4 Milliarden Euro.
Die USA investieren 72 Milliarden Euro. China steigert die Ausgaben nach Schätzungen signifikant auf rund 18 Milliarden Euro. Auch andere Raumfahrtnationen wie Frankreich und Japan investieren erheblich mehr.
Deutscher Kleinsatellit fliegt mit zum Mond
Auf dem Nasa-Flug der "Artemis II" zum Mond 2026 wird ein kleiner deutscher Satellit mit dem Namen "Tacheles" mit an Bord sein. Gerade hat die Firma Neurospace den Satelliten im Kennedy Space Center übergeben. Ein großer Moment für das Berliner Start-Up.
Ihr Rover wird in die Erdumlaufbahn transportiert, dort wird der Einfluss von Strahlung auf Rovertechnik getestet. Das Projekt unterstützt internationale Kooperation.
Deutschland hat mutige, exzellente Gründer und viele New Space-Ökosysteme. Dieses Potential gilt es gezielt zu nutzen. So kann Raumfahrt zum Treiber einer neuen industriellen Ära in Deutschland werden.
