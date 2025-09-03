Trump verlegt US-Weltraumkommando: Hauptsitz zieht nach Alabama

US-Präsident Donald Trump möchte den Hauptsitz der US-Streitkräfte für Weltraumeinsätze in den Bundesstaat Alabama verlegen. Damit will er eine jahrelange Diskussion beilegen.

US-Präsident Donald Trump bei der Ankündigung der Verlegung des Hauptquartiers des US-Weltraumkommandos im Oval Office. Quelle: epa

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag die Verlegung des Hauptquartiers des US-Weltraumkommandos angekündigt. Es soll von Colorado Springs im Bundesstaat Colorado nach Huntsville in Alabama umziehen.

Dort hatten die Wähler bei den vergangenen drei Präsidentenwahlen für Trump gestimmt, die von Colorado dagegen für die jeweiligen Bewerber der Demokratischen Partei. Trump sagte:

Wir lieben Alabama. Ich habe dort nur mit etwa 47 Punkten Vorsprung gewonnen. Ich glaube jedoch nicht, dass das meine Entscheidung beeinflusst hat. „ Donald Trump, US-Präsident

Früheren Schätzungen des Verteidigungsministeriums zufolge könnte die Verlegung Hunderte Millionen Dollar kosten und drei bis vier Jahre dauern.

Trump macht Bidens Standortwahl rückgängig

Die Entscheidung macht einen Beschluss der demokratischen Regierung von Trumps Vorgänger Joe Biden rückgängig, die Colorado Springs als ständigen Sitz für das Kommando ausgewählt hatte.

Das Redstone Arsenal in Huntsville ist der Sitz des Marshall Space Flight Center der US-Raumfahrtbehörde Nasa und ein wichtiger Standort für Rüstungsunternehmen wie L3Harris und Lockheed Martin.

Trump hatte sich schon während seiner ersten Amtszeit für das Arsenal in dem republikanisch regierten Staat im Süden der USA ausgesprochen. Die Stadt solle von nun an als "Rocket City" bekannt sein, schlug Trump vor.

Er versprach der Region 30.000 Arbeitsplätze. Am Sitz in Colorado arbeiten laut Angaben des Kongresses derzeit rund 1.700 Menschen. Den Unterschied erklärte Trump zunächst nicht.

"Space Command" dient zur Verteidigung im Weltraum

Das sogenannte "Space Command" gilt als elftes Führungskommando des US-Militärs, zu denen unter anderem auch Kommandos für die Militäraktivitäten in Europa und Afrika oder für Cyber-Aufgaben zählen. Das Weltraumkommando ist Teil der US-Streitkräfte und untersteht dem Verteidigungsministerium.

Zu den Hauptaufgaben zählen unter anderem die Überwachung von Objekten im Weltall mittels Satelliten, die Unterstützung anderer US-Streitkräfte wie der Air Force und der Navy sowie die rechtzeitige Warnung vor Raketenangriffen.

Trump hatte die Gründung des Weltraum-Führungskommandos Ende 2018 bekanntgegeben und dabei verschiedene Aufgaben anderer Militärabteilungen zusammengefasst.