Die Erfolgsformel für 45 Jahre "Wetten, dass...?"

Im Dezember gibt es eine neue Folge "Wetten, dass..?", diesmal mit den Kaulitz-Zwillingen. Seit 45 Jahren begeistert die Sendung mit einem erfolgreichen Mix aus Show und Spielen.

1981 startet Frank Elstner eine Samstagabend-Show, die Fernsehgeschichte schreibt. Von Moderatoren, Weltstars und Quotenrekorden. 45 Jahre prägende Unterhaltung aus Europas größtem Wohnzimmer. 14.02.2026 | 14:58 min

Frank Elstner, der Erfinder von "Wetten, dass..?" freut sich, dass "seine Sendung" wiederkehrt: Im Dezember wird die Sendung wieder aufleben, mit frischen Gesichtern: Präsentieren werden die Neuauflage Bill und Tom Kaulitz von "Tokio Hotel".

Das ZDF bringt „Wetten, dass..?" am 5. Dezember 2026 zurück. Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Moderation von Thomas Gottschalk und sollen für frischen Wind im TV sorgen.

Das Konzept - eine Mischung aus Stars als Wettpaten, bunten Wetten und Show-Acts - stammen aus der Feder von Frank Elstner. Und darauf ist er stolz:

Wenn Sie sowas mal erfunden haben, dann haben Sie eine ganze Menge richtig gemacht. „ Frank Elstner, "Wetten, dass... ?"-Erfinder

Wir schauen gemeinsam mit Frank Elstner zurück auf seine „Wetten, dass...?"-Karriere. Von originellen Gästen und kuriosen Wetten - in seiner Kult-Sendung hat der Entertainer viel erlebt.

Seit 45 Jahren flimmert die große Samstagabendshow erfolgreich in die Wohnzimmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Elstner hat davon sechs Jahre moderiert.

Mehr als 20 Millionen Zuschauer und Marktanteile jenseits der 50 Prozent waren in den 1980er und 1990er Jahren keine Seltenheit. Medienpsychologe Stephan Grünewald weiß, dass die besagte Mischung den Erfolg ausmacht:

Die Faszination hängt ja auch mit diesem Klein gegen Groß zusammen. Man nimmt es mit den Baggern, mit den Stars mit den Größen dieser Welt auf. Wir schaffen eine Einheit, in der alle gleichberechtigt sind. „ Stephan Grünewald, Medienpsychologe

"Wetten dass…?"-Erfolgsfaktor eins: Die Wetten

Da sind zum einen die namensgebenden Wetten. Der Aufwand steigerte sich mit den Jahren. Sei es die springende Kuh Sibylle, die mit einem vollen Milchglas auf ihrem Rücken durch einen Parcours hüpfte, ohne einen Tropfen zu verschütten oder die Telefonzelle, die auf vier Makkaroni ausbalanciert wurde.

Ich habe viele Lieblingswetten, weil immer, wenn hinter einer Wette etwas Skurriles stand, dann fand ich das lustig. „ Frank Elstner, "Wetten, dass... ?"-Erfinder

Als Mutter aller "Fahrzeug-Wetten" darf der Auftritt von Rudolf Künzler und seinem Team aus dem Jahr 1981 gelten, der einen Lkw auf vier Biergläser stellte. Spektakulär auch Rupert Ebner im Jahr 1997, der mit seinem 15-Tonnen-Bagger einen 15 Meter hohen Stahlturm hochkletterte und dabei noch nicht einmal gelernter Baggerführer war.

Medienwissenschaftler Grünewald sieht den Erfolg der Schwerlastwetten auch in der DNA der Deutschen. Tüftler und TÜV - beides stecke in den Zuschauern in Deutschland.

"Beides kommt bei "Wetten, dass..?" zusammen. Wenn der Laster auf Kölschgläsern steht, da gefällt sich die Nation aber auch der Wettende im doppelten Sinne. Weil der Tüftler sein Talent unter Beweis stellt, weil er gleichzeitig aber auch die TÜV-Probe besteht. „ Stephan Grünewald, Medienpsychologe

Für die kommende Sendung im Dezember können Sie auch noch Wettvorschläge einreichen:

Für die kommende Sendung im Dezember können Sie auch noch Wettvorschläge einreichen.

"Wetten… dass?" Erfolgsfaktor zwei: Die prominenten Gäste

Frank Elstner hatte durch seine Arbeit bei Radio Luxemburg und beim WDR Kontakte in die europäische Medienlandschaft. Dank dieser Kontakte konnte Elstner später auch internationale Gäste in die Show einladen: Jean-Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Paloma Picasso. Sogar Papst Johannes Paul II. wurde als Wettpate angefragt, am Ende kam man nicht überein.

Mit Thomas Gottschalk, der lange Jahre in den USA lebte, kam später noch mehr Hollywood-Glamour in die Hallen zwischen Flensburg, Basel und Wien. Peter Fonda, Naomi Campbell, Tom Cruise - auch wenn so mancher nur kurz auf der Couch seine Wette spielte: Der Abend gewann an Glamour.

Auch durch die Stars auf dem Sofa entstand der viel zitierte "Lagerfeuer-Charakter" der Sendung: Die ganze Familie versammelt sich vor dem Bildschirm und am nächsten Tag spricht das ganze Land über Wetten und Gäste.

"Wetten… dass?" Erfolgsfaktor drei: Show-Acts

Der wohl berühmteste Auftritt in der Sendung war sicherlich der von Michael Jackson, der 1995 seinen "Earth Song" vorstellte. Rund 18 Millionen Zuschauer klebten vor den TV-Geräten, die Halle in Duisburg wurde von Fans belagert, die Sendung war tagelang Gesprächsthema.

Michael Jackson und Thomas Gottschalk 1995 bei "Wetten dass..?" in Duisburg. Quelle: imago

Die Boyband "Take That" feierte Wiedervereinigung, "Modern Talking" ebenso. Auch die neuen Moderatoren Tom und Bill Kaulitz standen schon auf der Wettbühne mit ihrer Band Tokio Hotel.

Bei den Kaulitz-Brüdern habe ich gedacht, durch ihre wirklich andere Art kriegt die Sendung einen anderen Sex-Appeal. „ Frank Elstner, "Wetten, dass... ?"-Erfinder

Am 5. Dezember begrüßen Tom und Bill Kaulitz in der 219. Sendung wieder Wettpaten, Show-Acts und Kandidaten aus Halle an der Saale. Die Reise geht also weiter.

Frank Elstner wird dann in Baden-Baden auf seinem Sofa sitzen und seinen Nachfolgern die Daumen drücken. Er habe alle Rechte an "Wetten, dass..?" verkauft, sagt er. Er werde sich die Sendung "ganz entspannt angucken".