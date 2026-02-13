Europas größte Fernsehschow:Die Erfolgsformel für 45 Jahre "Wetten, dass ..?"
von Astrid Henryson
Im Dezember gibt es eine neue Folge "Wetten, dass..?", diesmal mit den Kaulitz-Zwillingen. Seit 45 Jahren begeistert die Sendung mit einem erfolgreichen Mix aus Show und Spielen.
Frank Elstner, der Erfinder von "Wetten, dass..?" freut sich, dass "seine Sendung" wiederkehrt: Im Dezember wird die Sendung wieder aufleben, mit frischen Gesichtern: Präsentieren werden die Neuauflage Bill und Tom Kaulitz von "Tokio Hotel".
Das Konzept - eine Mischung aus Stars als Wettpaten, bunten Wetten und Show-Acts - stammen aus der Feder von Frank Elstner. Und darauf ist er stolz:
Seit 45 Jahren flimmert die große Samstagabendshow erfolgreich in die Wohnzimmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Elstner hat davon sechs Jahre moderiert.
Mehr als 20 Millionen Zuschauer und Marktanteile jenseits der 50 Prozent waren in den 1980er und 1990er Jahren keine Seltenheit. Medienpsychologe Stephan Grünewald weiß, dass die besagte Mischung den Erfolg ausmacht:
"Wetten dass…?"-Erfolgsfaktor eins: Die Wetten
Da sind zum einen die namensgebenden Wetten. Der Aufwand steigerte sich mit den Jahren. Sei es die springende Kuh Sibylle, die mit einem vollen Milchglas auf ihrem Rücken durch einen Parcours hüpfte, ohne einen Tropfen zu verschütten oder die Telefonzelle, die auf vier Makkaroni ausbalanciert wurde.
Als Mutter aller "Fahrzeug-Wetten" darf der Auftritt von Rudolf Künzler und seinem Team aus dem Jahr 1981 gelten, der einen Lkw auf vier Biergläser stellte. Spektakulär auch Rupert Ebner im Jahr 1997, der mit seinem 15-Tonnen-Bagger einen 15 Meter hohen Stahlturm hochkletterte und dabei noch nicht einmal gelernter Baggerführer war.
Medienwissenschaftler Grünewald sieht den Erfolg der Schwerlastwetten auch in der DNA der Deutschen. Tüftler und TÜV - beides stecke in den Zuschauern in Deutschland.
"Wetten… dass?" Erfolgsfaktor zwei: Die prominenten Gäste
Frank Elstner hatte durch seine Arbeit bei Radio Luxemburg und beim WDR Kontakte in die europäische Medienlandschaft. Dank dieser Kontakte konnte Elstner später auch internationale Gäste in die Show einladen: Jean-Paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Paloma Picasso. Sogar Papst Johannes Paul II. wurde als Wettpate angefragt, am Ende kam man nicht überein.
Mit Thomas Gottschalk, der lange Jahre in den USA lebte, kam später noch mehr Hollywood-Glamour in die Hallen zwischen Flensburg, Basel und Wien. Peter Fonda, Naomi Campbell, Tom Cruise - auch wenn so mancher nur kurz auf der Couch seine Wette spielte: Der Abend gewann an Glamour.
Auch durch die Stars auf dem Sofa entstand der viel zitierte "Lagerfeuer-Charakter" der Sendung: Die ganze Familie versammelt sich vor dem Bildschirm und am nächsten Tag spricht das ganze Land über Wetten und Gäste.
"Wetten… dass?" Erfolgsfaktor drei: Show-Acts
Der wohl berühmteste Auftritt in der Sendung war sicherlich der von Michael Jackson, der 1995 seinen "Earth Song" vorstellte. Rund 18 Millionen Zuschauer klebten vor den TV-Geräten, die Halle in Duisburg wurde von Fans belagert, die Sendung war tagelang Gesprächsthema.
Die Boyband "Take That" feierte Wiedervereinigung, "Modern Talking" ebenso. Auch die neuen Moderatoren Tom und Bill Kaulitz standen schon auf der Wettbühne mit ihrer Band Tokio Hotel.
Am 5. Dezember begrüßen Tom und Bill Kaulitz in der 219. Sendung wieder Wettpaten, Show-Acts und Kandidaten aus Halle an der Saale. Die Reise geht also weiter.
Frank Elstner wird dann in Baden-Baden auf seinem Sofa sitzen und seinen Nachfolgern die Daumen drücken. Er habe alle Rechte an "Wetten, dass..?" verkauft, sagt er. Er werde sich die Sendung "ganz entspannt angucken".
