Vorwürfe gegen Herzogin Meghan Markles Vater: FBI bittet um Hilfe

Herzogin brach vor Jahren Kontakt ab:Vorwürfe gegen Meghans Vater: FBI will Hilfe von Philippinen
Nach verstörenden Vorwürfen gegen den Vater von Herzogin Meghan hat das FBI die philippinischen Behörden um Hilfe gebeten. Zudem wird klar, dass Meghan schon länger davon wusste.
Die US-Bundespolizei FBI hat die philippinische Ermittlungsbehörde NBI um Unterstützung bei der Prüfung schwerwiegender Vorwürfe gegen Herzogin Meghans Vater Thomas Markle Sr. gebeten. Das sagte NBI-Direktor Melvin Matibag der Nachrichtenagentur AP.
Markles Sohn Thomas Markle Jr. hatte laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" beim Ausräumen des früheren Hauses seines Vaters im philippinischen Cebu etliche Aufnahmen sexuellen Kindesmissbrauchs gefunden. Markle Jr. sagte der Zeitung demnach, er habe den Fund der philippinischen Polizei und dem FBI gemeldet.
Herzogin Meghan nennt Vorwürfe gegen Vater "abscheulich"
Ein Schreiben des Sohnes sei an mehrere philippinische Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden, sagte Matibag. Ob das mutmaßliche kinderpornografische Material bereits den Behörden übergeben wurde, ließ er offen. Auch die philippinische Nationalpolizei untersuche die Vorwürfe, sagte der philippinische Innenminister Jonvic Remulla der AP. Markle Sr. wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.
Herzogin Meghan Markle erhielt die Informationen über ihren Vater nach eigenen Angaben von der Londoner Metropolitan Police und einer für den Schutz der Royals zuständigen Einheit. Ihr sei damals versichert worden, dass die darin enthaltenen Vorwürfe untersucht würden, teilte sie mit.
Markle Sr. weist Vorwürfe gegen sich zurück
Die nun vorgebrachten Vorwürfe bezeichnete Meghan als "abscheulicher, als man sich je vorstellen konnte". Sie hoffe, "dass der Gerechtigkeit vollständig Genüge getan wird und die Sicherheit und der Schutz unschuldiger Kinder die Priorität bleiben".
Der 82-jährige Markle Sr. sagte laut einem Bericht der "Daily Mail", er sei schockiert und verletzt darüber, dass sein Sohn diese Anschuldigungen gegen ihn erhebe. "Ich könnte niemals tun, was mir vorgeworfen wird. Es ist das Schlimmste, dessen mich jemand beschuldigen könnte."
Meghan berichtet von früheren Vorwürfen gegen Vater
Nachdem Meghan bereits vor Jahren geäußerte Kinderporno-Anschuldigungen gegen ihren Vater öffentlich gemacht hatte, wird nun offenbar geprüft, ob die britischen Ermittler die Vorwürfe ausreichend untersucht haben.
Die Metropolitan Police in London bestätigte am Samstag, dass sie 2019 "einen Brief mit einer Reihe von Vorwürfen zu mutmaßlichen Verstößen außerhalb des Vereinigten Königreichs" erhalten habe. Davon seien Meghan und Harry, nicht aber andere Ermittlungsbehörden in Kenntnis gesetzt worden.
Londoner Polizei will eigenes Vorgehen überprüfen
Die Met selbst erklärte, sie überprüfe "die Handhabung dieser Angelegenheit im Jahr 2019" und ob es notwendig sei, die Polizeiaufsichtsbehörde einzuschalten.
Markle Jr., Meghans Halbbruder, sagte der "Sun", sein Vater lebe nach einem Schlaganfall und einer Beinamputation in einer Pflegeeinrichtung im US-Bundesstaat Florida.
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