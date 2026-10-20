Der "Wetten, dass..?"-Countdown läuft:Bill und Tom Kaulitz: "Es klingt alles ganz fantastisch"
von Miriam Müller und Christina Esselborn
Heiß begehrte Wunschgäste, spannende Wetten und Fragen an Hollywoodstars, die sonst keiner stellt: Bill und Tom Kaulitz sprechen beim "Wetten, dass..?"-Pressetag über die Show.
Bei Bill und Tom Kaulitz jagt momentan ein Termin den nächsten: Sie haben gerade ihr Album "ENCORE" veröffentlicht, ihre Tour startet Ende Oktober und parallel bereiten sie die "Wetten, dass..?"-Sendung vor, die am 5. Dezember in Halle an der Saale stattfindet.
Was bei der Ankündigung noch weit entfernt gewirkt habe, werde nun konkret: "Jetzt müssen wir es ja echt machen", sagt Bill.
Live-Konzerte als Vorbereitung auf "Wetten, dass..?"
Bis es so weit ist, stehen neben der "Wetten, dass…?"-Planung noch viele Live-Konzerte auf der Agenda. Für Bill und Tom das perfekte Timing: Die vielen Live-Auftritte vor großem Publikum seien eine gute Vorbereitung auf die Moderation.
Der Vorverkauf für "Wetten, dass..?" hat gerade begonnen: Nach zwei Stunden hatten sich schon knapp 80.000 Zuschauer für das Losverfahren akkreditiert.
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Rekordzahlen für die Show, in deren Planung die Kaulitz-Twins regelmäßig von der ZDF-Redaktion eingebunden werden. Sie seien komplett in den Kreativprozess involviert.
Bei ihren Wunsch-Gästen sind die Kaulitz-Twins hartnäckig
Sie hätten da ganz genaue Vorstellungen und auch schon mal das private Handy gezückt, um Promis zu mobilisieren. Tom verrät, Travis Kelce komme nicht, aber Bill fügt hinzu, er habe noch nicht aufgegeben.
Fürs Moderieren haben sich die 37-Jährigen vorgenommen, vor allem den anwesenden Hollywoodstars Fragen zu stellen, die sonst keiner stellt. Und ansonsten mit viel Leichtigkeit und Spaß an die Sache heranzugehen - und mit einer ordentlichen Portion Selbstironie.
Große Vorfreude auf die Wetten
In einige Wettkandidaten habe er sich schon verliebt, sagt Bill, die Bewerbungsvideos seien "total sweet". Es sei "herzerwärmend", wie viel Arbeit und Mühe die Kandidaten reinstecken würden. Wetten, Gäste und Showacts werden gerade konkretisiert. "Und ich kann sagen: Es klingt alles ganz fantastisch", fasst Tom zusammen.
Mit "Wetten, dass..?" verbinden die Brüder auch gemeinsame Fernsehabende ihrer Kindheit und werden ganz nostalgisch.
"Wetten, dass..?"-Moderation: In der Familie eine große Sache
Besonders berührt habe sie die Erinnerung ihrer Mutter, die die Sendung schon mit ihrer eigenen Großmutter gesehen habe. Sie habe vor Kurzem gesagt, sie habe die Show als kleines Mädchen geliebt und hätte es sich nie träumen lassen, dass ihre eigenen Kinder irgendwann die Show moderieren.
Es sei ihnen klar, dass sie mit der Moderation in wahnsinnig große Fußstapfen treten. Für ihren Abend wünschen sich die beiden vor allem ein Publikum, das mitfiebert, lacht und auch emotionale Momente erlebt.
Die Vorfreude auf den Abend steigt. Beim Treffen mit den beiden beim "Wetten, dass..?"-Pressetag gab es schon einmal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was am 5. Dezember bei der Show zu erwarten ist. Auch wenn sie noch nicht allzu viel verraten durften.
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