Heiß begehrte Wunschgäste, spannende Wetten und Fragen an Hollywoodstars, die sonst keiner stellt: Bill und Tom Kaulitz sprechen beim "Wetten, dass..?"-Pressetag über die Show.

Bill und Tom Kaulitz: "Es klingt alles ganz fantastisch"

Am 5. Dezember ist es so weit: Dann findet die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?" mit Bill und Tom Kaulitz statt. Die Zwillinge haben nun erste Details, Vorbereitungen und Wunschgäste verraten. 20.10.2026 | 3:29 min

Bei Bill und Tom Kaulitz jagt momentan ein Termin den nächsten: Sie haben gerade ihr Album "ENCORE" veröffentlicht, ihre Tour startet Ende Oktober und parallel bereiten sie die "Wetten, dass..?"-Sendung vor, die am 5. Dezember in Halle an der Saale stattfindet.

Was bei der Ankündigung noch weit entfernt gewirkt habe, werde nun konkret: "Jetzt müssen wir es ja echt machen", sagt Bill.

Da bin ich schon echt aufgeregt langsam. „ Bill Kaulitz

Live-Konzerte als Vorbereitung auf "Wetten, dass..?"

Bis es so weit ist, stehen neben der "Wetten, dass…?"-Planung noch viele Live-Konzerte auf der Agenda. Für Bill und Tom das perfekte Timing: Die vielen Live-Auftritte vor großem Publikum seien eine gute Vorbereitung auf die Moderation.

Wir haben irgendwie 18, 19 Shows und dann kommt "Wetten, dass..?". Das heißt, auf Publikum sind wir schon mal vorbereitet. „ Tom Kaulitz

Der Vorverkauf für "Wetten, dass..?" hat gerade begonnen: Nach zwei Stunden hatten sich schon knapp 80.000 Zuschauer für das Losverfahren akkreditiert.

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Rekordzahlen für die Show, in deren Planung die Kaulitz-Twins regelmäßig von der ZDF-Redaktion eingebunden werden. Sie seien komplett in den Kreativprozess involviert.

Wir sitzen regelmäßig alle zusammen, besprechen unsere Wunschgäste oder auch Gäste, die wir nicht so gerne hätten. „ Bill Kaulitz

Bei ihren Wunsch-Gästen sind die Kaulitz-Twins hartnäckig

Sie hätten da ganz genaue Vorstellungen und auch schon mal das private Handy gezückt, um Promis zu mobilisieren. Tom verrät, Travis Kelce komme nicht, aber Bill fügt hinzu, er habe noch nicht aufgegeben.

Bei manchen Gästen haben wir uns so festgebissen, weil wir die so gerne haben wollen, dass wir wirklich auch privat das Telefon rausholen und die bis zum Ende nerven, dass die uns besuchen kommen. „ Bill Kaulitz

Jetzt wird es ernst für Bill und Tom Kaulitz: Die Vorbereitungen für "Wetten, dass..?" laufen. Den ersten Trailer haben die Zwillinge bereits erfolgreich abgedreht. 19.10.2026 | 0:36 min

Fürs Moderieren haben sich die 37-Jährigen vorgenommen, vor allem den anwesenden Hollywoodstars Fragen zu stellen, die sonst keiner stellt. Und ansonsten mit viel Leichtigkeit und Spaß an die Sache heranzugehen - und mit einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Es muss natürlich auch ein bisschen spontan sein bei uns, weil wir können uns auch nicht gut Texte merken. Und Bill kann ganz schlecht lesen, das heißt, Teleprompter funktioniert gar nicht. „ Tom Kaulitz

Große Vorfreude auf die Wetten

In einige Wettkandidaten habe er sich schon verliebt, sagt Bill, die Bewerbungsvideos seien "total sweet". Es sei "herzerwärmend", wie viel Arbeit und Mühe die Kandidaten reinstecken würden. Wetten, Gäste und Showacts werden gerade konkretisiert. "Und ich kann sagen: Es klingt alles ganz fantastisch", fasst Tom zusammen.

Mit "Wetten, dass..?" verbinden die Brüder auch gemeinsame Fernsehabende ihrer Kindheit und werden ganz nostalgisch.

Ich verbinde damit kleine Leberwurst-Schnittchen und den Pyjama vorm Fernseher. „ Tom Kaulitz

Die Kaulitz-Brüder Bill und Tom haben im Madame Tussauds ihre Wachsfiguren enthüllt. Die Brüder prüften genauestens ihre Abbilder. 13.07.2026 | 0:53 min

"Wetten, dass..?"-Moderation: In der Familie eine große Sache

Besonders berührt habe sie die Erinnerung ihrer Mutter, die die Sendung schon mit ihrer eigenen Großmutter gesehen habe. Sie habe vor Kurzem gesagt, sie habe die Show als kleines Mädchen geliebt und hätte es sich nie träumen lassen, dass ihre eigenen Kinder irgendwann die Show moderieren.

In dem Moment ist mir klar geworden, wie verrückt das für unsere Familie eigentlich ist. „ Bill Kaulitz

Es sei ihnen klar, dass sie mit der Moderation in wahnsinnig große Fußstapfen treten. Für ihren Abend wünschen sich die beiden vor allem ein Publikum, das mitfiebert, lacht und auch emotionale Momente erlebt.

Mein Wunsch ist, dass alle richtig gute Lacher haben, dass richtig schöne Momente dabei sind, vielleicht auch Momente, die ans Herz gehen. „ Bill Kaulitz

Die Vorfreude auf den Abend steigt. Beim Treffen mit den beiden beim "Wetten, dass..?"-Pressetag gab es schon einmal einen kleinen Vorgeschmack darauf, was am 5. Dezember bei der Show zu erwarten ist. Auch wenn sie noch nicht allzu viel verraten durften.