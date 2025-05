Clasico bringt Spektakel: Barcelona schlägt Madrid

Wie schon in den Halbfinal-Duellen in der Champions League gegen Inter Mailand bewies Barca überragende Comeback-Qualitäten. Nachdem Kylian Mbappe mit seinen Toren in der 5. (Foulelfmeter) und 14. Minute Real früh auf Kurs gebracht hatte, drehten Eric Garcia (19.), Lamine Yamal (32.) und Raphinha (34., 45.) die Partie noch vor der Pause. Mbappe sorgte in der 70 Minute mit seinem dritten Treffer noch einmal für Spannung.