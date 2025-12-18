Xabi Alonso und Real Madrid: Diese Kombination schien perfekt zu passen. Doch nach wenigen Monaten bangt der Trainer bereits um seinen Job. Passt er nicht zu seinem Ex-Klub?

Große Namen, große Erwartungen, große Probleme. Mit Xabi Alonso wollte Real Madrid einen fußballerischen Aufbruch einleiten. Doch sehr schnell steht der Coach massiv unter Druck. Was ist da los? 18.12.2025 | 14:47 min

Vor einem halben Jahr konnte Xabi Alonso sich aussuchen, zu welchem europäischen Spitzenklub er wechselt. Er entschied sich für Real Madrid, für das er schon als Spieler fünf Jahre aufgelaufen war. Nun wird in La Liga bereits wieder über seinen Abgang spekuliert.

Gäbe es einen klaren Nachfolger, wäre Alonso wohl nicht mehr Trainer. „ Ivan Martin, Real-Madrid-Reporter bei "OkDiario"

Real in La Liga hinter Barcelona

Wie kommt es, dass es nur wenige Monate gedauert hat, "die heißeste Aktie auf dem Trainermarkt zu verbrennen?", wie Ex-Profi und TV-Experte Dietmar Hamann es ausdrückt. Die Ergebnisse allein können es nicht sein. Real steht zwar in der Liga nur auf Platz zwei hinter dem FC Barcelona, dafür aber in der Champions League mehrere Ränge vor dem Erzrivalen.

Dem kriselnden Real Madrid gelang in der Königsklasse zuletzt keine Trendwende. Gegen Manchester City unterlagen die Königlichen 1:2. 10.12.2025 | 2:59 min

Im spanischen Pokal erreichten die Königlichen am Mittwoch die Runde der letzten 16. Aber auch dieser mühsame 3:2-Sieg beim Drittligisten Talavera zeigte, dass Real spielerisch weit von den in Alonso gesetzten Erwartungen entfernt ist.

Nachfolger von Carlo Ancelotti

Die Verantwortlichen um den mächtigen Präsidenten Florentino Perez hatten nach zuletzt ernüchternden Darbietungen unter Vorgänger Carlo Ancelotti sehnsuchtsvoll nach Leverkusen geblickt, wo ein junger spanischer Trainer einen berauschenden Spielstil entwickelte und Serienmeister Bayern München die Stirn bot.

Der Beginn in Spaniens Hauptstadt war noch vielversprechend. Bei der Klub-WM zeigte Real tatsächlich Alonso-Fußball: "Ein aggressives Madrid, das früh presst, Positionswechsel, Kombinationen und gegenseitige Absicherung", benennt Ivan Martin von der Digitalzeitung "OkDiario" in der Sendung Bolzplatz die Kernpunkte.

Liverpool setzte mit dem Sieg über Real ein Ausrufezeichen. Die zuletzt kriselnden Reds - mit Florian Wirtz in der Startelf - fuhren einen knappen, aber hochverdienten Erfolg ein. 05.11.2025 | 2:11 min

Klatsche im Derby, Ärger um Vinicius

Den ersten herben Dämpfer gab es beim 2:5 im Derby bei Atletico. Dann folgte im Clásico gegen Barca die Szene, die viele Beobachter für den Knackpunkt halten. "Tolle Stimmung, glückliche Fans, aber eben auch eine Auswechslung von Vinicius Junior, die begleitet wurde von sichtbaren Unmutsbekundungen des Spielers", beschreibt der freie Journalist und Spanien-Experte Florian Haupt im Bolzplatz die Szene.

Das Verhalten des Stars, der nach seiner Auswechslung wütend den Platz verließ und den Trainer ignorierte, blieb ohne Konsequenzen.

Ich glaube, dass sich Real in diesem Moment nicht vollständig hinter Xabi Alonso stellt. „ Ivan Martin, Real-Madrid-Reporter bei "OkDiario"

Das habe Alonsos Standing gegenüber Stars wie Vinicius Junior, Kylian Mbappé oder Jude Bellingham nicht gestärkt.

So oft wie zuletzt verliert der FC Liverpool selten. Was steckt hinter dem holprigen Saisonstart des englischen Meisters und was hinter der Kritik an Top-Einkauf Florian Wirtz? 06.11.2025 | 14:55 min

Hat Alonso Probleme mit den Stars?

"Die Kabine muss gemanagt werden", so Martin weiter. "Und genau das fällt Xabi am schwersten." Dabei war Alonso selbst einmal Teil dieser Kabine. "Damals hat Cristiano Ronaldo da gespielt, da hat Gareth Bale da gespielt", sagt Haupt. "Man kann schon ein bisschen überrascht sein, dass er an diesem Aspekt Probleme hat."

Die Probleme mit den Stars setzen sich auf dem Feld fort. Mbappé und Junior sind mit ihren Toren zwar die Lebensversicherung im Angriff, mit ihrer Inaktivität gegen den Ball erschweren sie aber das von Alonso bevorzugte hohe Pressing.

Spieler wie Modric und Kroos schmerzlich vermisst

Dazu kommt, dass wichtige Abwehrspieler lange verletzt waren und im Mittelfeld ein mannschaftsdienlicher Lenker wie Toni Kroos oder Luka Modric fehlt. Der von Alonso favorisierte Kauf von Martín Zubimendi wurde ihm laut Martin mit dem Verweis auf das bereits mit Stars wie Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Arda Güler gespickte Mittelfeld verwehrt.

Bei Bayer Leverkusen durfte Alonso seine Mannschaft um Granit Xhaka herum noch komplett nach seinen Vorstellungen zusammenbauen. Hinzu kommt der bei den Königlichen ungleich höhere Druck.

Boykott, Ausraster, Hetz-Kampagnen: Das Image des Weltklubs Real Madrid hat in der vergangenen Saison tiefe Kratzer bekommen. 08.05.2025 | 16:01 min

Immerhin: Nach dem verbesserten Auftreten der Mannschaft in der Champions League gegen Manchester City darf der Trainer erstmal weitermachen. "Es kann trotzdem sein, dass er als Trainer nicht zu diesem Verein passt", sagt allerdings Spanien-Kenner Haupt.