Champions League:Flick warnt: "Eintracht hat eine gute Mannschaft"

Sport:Champions League - 2025/26
Die wichtigsten Spiele im Video.
von Anja Fröhlich
Ein selbstbewusster FC Barcelona empfängt am Dienstag die kriselnde Eintracht aus Frankfurt. Barca-Trainer Hansi Flick warnt vor derAnpassungsfähigkeit der SGE.
