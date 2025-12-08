Champions League:Flick warnt: "Eintracht hat eine gute Mannschaft"

  3. Merkliste
Champions League: Flick warnt: "Eintracht hat gute Mannschaft"

von Anja Fröhlich

|
Trainer von FC Barcelona Hansi Flick während einer Pressekonferenz.

Ein selbstbewusster FC Barcelona empfängt am Dienstag die kriselnde Eintracht aus Frankfurt. Barca-Trainer Hansi Flick warnt vor derAnpassungsfähigkeit der SGE.

Quelle: Reuters

