Vor dem spanischen Pokalfinale am vorigen Wochenende sprach Wojciech Szczesny offen über sein größtes Laster: Der Torwart des FC Barcelona ist Raucher. Ihm sei klar, dass er in dieser Hinsicht kein gutes Vorbild sei, erklärte Szczesny: "Als ich sehr jung war, nahm ich eine Gewohnheit an, die sehr schlecht für mich ist. Ich weiß das, aber ich kann sie einfach nicht besiegen. Also wer immer gerade zuschauen mag: Macht nicht, was ich gemacht habe."