Bayern München schüchtert die Konkurrenz schon zum Bundesliga-Auftakt ein. Der Rekordmeister ließ RB Leipzig beim 6:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance.

Gala zum Saisonauftakt: Der zweifache Torschütze Michael Olise vom FC Bayern gratuliert Luis Díaz zu dessen Treffer zum 2:0. Quelle: Witters

Der Meister zeigt sich schon zur Bundesliga-Eröffnung wieder meisterlich: Der FC Bayern spielt zum Auftakt RB Leipzig an die Wand und siegt souverän mit 6:0 (3:0). Harry Kane mit einem lupenreinen Hattrick (64., 74., 78.), zweimal Michael Olise (27., 32.) und Luis Díaz sorgten für den Münchner Kantersieg.

Bayern gegen Leipzig von Beginn an dominant

Zu Beginn des Spiels mussten die Bayern einen Schreckmoment überstehen, als sich Leon Goretzka nach einem Foul das Bein verdrehte und minutenlang behandelt werden musste. Zur Erleichterung von FCB-Trainer Vincent Kompany, der bei seiner zweiten Saison in München mit einem kleinen Kader zurechtkommen muss, konnte der 30-Jährige aber weiterspielen.

Es sollte vorerst der letzte Schreck für die Münchner gewesen sein. Leipzig war offensiv harmlos und ließ den Münchnern in der Defensive viel Platz. So kamen die Bayern früh zu guten Chancen. Schon vor der Führung durch den starken Olise (27.) hatte der Rekordmeister durch Konrad Laimer (11.) und Harry Kane (25.) gute Gelegenheiten.

Leipzig taumelt in die Pause

Nur fünf Minuten später klingelte es erneut im Leipziger Kasten. Der kreative Serge Gnabry bediente Neuzugang Luis Díaz per Hacke, der Kolumbianer vollendete mit einem fulminanten Schuss unter die Latte und erzielte in seinem zweiten Pflichtspiel für die Münchner sein zweites Tor.

Leipzig taumelte weiter, hatte bei einem Lattentreffer von Gnabry Glück und kassierte trotzdem vor der Pause noch das 0:3 - erneut durch Olise, erneut auf Vorlage von Gnabry. Noch nie lagen die Leipziger in der Bundesliga zur Pause höher in Rückstand, und dies vollkommen verdient.

Kane erzielt Hattrick nach der Pause

Zur Pause wechselte Leipzig zweimal und erarbeitete sich mehr Spielanteile, die Bayern zogen sich etwas zurück. Nicolas Seiwald hatte sogar die erste gute Chance der Gäste (58.), doch der Ex-Leipziger Dayot Upamecano blockte den Schuss. Zwar war RB nun besser im Spiel, die Bayern wirkten aber bei ihren Gegenstößen gefährlicher und erhöhten durch Kane auf 4:0 (64.).

Zwei Minuten später lag der Ball erstmals im Münchner Tor, doch der Treffer wurde vom Videoassistenten annulliert, weil zuvor Castello Lukeba einen Freistoß nicht korrekt ausgeführt hatte. Die Bayern antworteten mit weiteren Treffern: Luis Díaz leitete per Hacke auf Kane, der aus 14 Metern einschob (74.) und kurz darauf sogar noch sein drittes Tor und damit einen Hattrick erzielte (78.). "Das war ein Statement. Wir waren überall top und effizient", sagte Kane nach dem Spiel bei Sky.