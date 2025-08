FC Bayern: Emirates statt Qatar - neuer Sponsor für Rekordmeister

An all das konnte man sich noch gut erinnern, als der FC Bayern nun die Partnerschaft mit Emirates bis zum Ende der Saison 2031/32 verkündete. Die Kooperation soll vor allem Bandenwerbung in der Arena an allen Bundesliga-Spieltagen und digitale PR-Aktionen in den sozialen Netzwerken umfassen. Laut "Bild"-Zeitung soll der Deal dem deutschen Rekordmeister fünf Millionen Euro jährlich einbringen.