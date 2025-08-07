Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Die Schiedsrichter Deniz Aytekin (47 Jahre / Foto), Tobias Welz (48) und Frank Willenborg (46) beenden nach der kommenden Bundesliga-Saison ihre Karriere.

Aytekin leitete bisher 241 Spiele und rangiert damit unter den zehn am häufigsten eingesetzten Schiedsrichtern. International war er unter anderem bei 21 Champions-League-Partien im Einsatz und wurde in Deutschland drei Mal als "Schiedsrichter des Jahres" ausgezeichnet.

Welz kam in der Bundesliga bislang auf 143 Spiele. In der Vorsaison trug er als erster Schiri eine sogenannte RefCam.

Willenborg leitete zum Ende der vergangenen Saison sein 100. Bundesliga-Spiel.