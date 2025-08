FIFA und DFB: Sammelklage eingereicht - es geht um Milliarden

In den Niederlanden ist am Montag eine Sammelklage unter anderem gegen die FIFA eingereicht worden (Symbolfoto).

Die niederländische Organisation "Justice for Players" (JfP/Gerechtigkeit für Spieler) will vor einem niederländischen Gericht Schadenersatz in Milliardenhöhe für Fußballprofis erstreiten, die seit 2002 für Klubs in der EU und bis zum "Brexit" im Vereinigten Königreich spielten und deren Einkünfte aufgrund der restriktiven FIFA-Regeln beeinträchtigt wurden.