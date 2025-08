Letzter Podcast kurz vor dem Tod

Potofskis Name personifiziert eine Zeitenwende in der Fußball-Berichterstattung im deutschen Fernsehen. Er fing in den 1970er-Jahren beim WDR an und wechselte im Jahr 1984 zu RTL. Dort war der Anchorman der Sendung "Anpfiff" an der Prägung des Fußballs als Teil der Entertainment-Branche maßgeblich beteiligt.