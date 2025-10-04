Noch sind die Anstoßzeiten der WM 2026 in Amerika nicht raus, aber die FIFA überlegt schon jetzt, Spiele später als gedacht anpfeifen zu lassen. Grund: die befürchtete Hitze.

Spätere Spiele? Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist auf der Seite der FIFA, hat aber augenzwinkernd vor den Folgen gewarnt. (Archivbild) Quelle: AFP

Bislang stehen für die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nur die Tage fest, an denen gespielt wird, nicht aber die Anstoßzeiten. Viel deutet darauf hin, dass die Spiele wie bei der Klub-WM 2025 in den USA teils um 18 Uhr und 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit beginnen, andere aber auch um erst 23 und 2 Uhr.

Für Europa mehr Spiele in der Nacht?

Zur Klub-WM 2025 in den USA hatte es viele Spiele am Nachmittag (Ortszeit) gegeben. Abkühlung war da gefragt, wie hier für Jude Bellingham (Real Madrid). Quelle: Imago / NurPhoto / Jose Bretonx

Bei der Klub-WM im vergangenen Sommer herrschte allerdings mitunter brütende Hitze. Deswegen erwägt der Weltverband FIFA, einige Begegnungen der WM 2026 später beginnen zu lassen. Das würde bedeuten, dass die betroffenen Partien zu einer Zeit stattfänden, in der in Europa die Nacht begonnen hat.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel ist auf der Seite der FIFA, hat aber augenzwinkernd vor den Folgen gewarnt. "Um Mitternacht - ich verstehe, dass das schlecht für unsere Fans sein wird, für die Kinder, für die jungen Leute, die zur Schule gehen. Sehr schlecht", sagte Tuchel bei der Pressekonferenz zur Nominierung seines Kaders:

Ich denke, es wird am nächsten Tag viele Schulschwänzer geben. „ Thomas Tuchel, Englands Nationaltrainer

Tuchel: Später spielen ist besser

Tuchel findet spätere Anstoßzeiten gut. Warum? "Wenn Sie um zwei Uhr nachmittags in Charlotte joggen gehen, wissen Sie, warum", sagte er. Ihm sei klar, dass die englischen Fans die Verschiebungen in die Nacht nicht gut finden werden, "aber für uns ist es besser, später zu spielen. Für alle ist es besser".

Die Gesundheit der Spieler stehe an erster Stelle, so Tuchel, "wir müssen das Spiel beschützen". Sollte England aber doch ein Hitzespiel bestreiten müssen, "werden wir uns anpassen und das nicht als Ausrede hernehmen".

Das sind die Stadien der Fußball-WM 2026 Insgesamt haben die 16 Stadien, in denen die Spiele der Fußball-WM 2026 ausgetragen werden, eine Kapazität von 1.662.268 Plätzen. Hier: Das BC Place Stadium in Vancouver, Kanada. Quelle: IMAGO / agefotostock

Bis zu sechs Spiele pro Tag bei WM 2026

Bei der ersten WM mit 48 Teams wird es 104 Spiele geben. Die Rahmenplanung sieht bis zu sechs Spiele pro Tag vor - mit vier verschiedenen Anstoßzeiten.

Die Auslosung der Endrunde findet am 5. Dezember in Washington D.C. statt, danach soll der genaue Spielplan der FIFA kommen.

"Wir führen täglich Gespräche mit europäischen und internationalen Medien", sagte FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani aus Kanada bei einer Konferenz in London. Und gibt zu bedenken: "Wird jedes Spiel hinsichtlich der Anstoßzeit und der Fernsehübertragung absolut perfekt sein? Ich weiß es nicht."

