WM-Qualifikation:3:1 gegen Nordiren - DFB-Elf wieder auf Kurs
Wiedergutmachung fürs 0:2 gegen die Slowakei gelungen: Die DFB-Elf gewinnt gegen Nordirland ihr zweites Spiel der WM-Qualifikation - mit Anlaufschwierigkeiten allerdings.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Qualifikation für die WM 2026 wieder auf Kurs. Mit dem 3:1 (1:1) in Köln gegen Nordirland hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Schmach von der 0:2-Niederlage gegen die Slowakei vom Donnerstag getilgt.
Serge Gnabrys 1:0 verpufft
Die DFB-Elf erwischte einen Auftakt, wie er besser nicht sein kann: Serge Gnabry schloss einen Konter zum 1:0 ab (7.), der Schatten vom Debakel gegen die Slowakei schien vertrieben. Doch das Tor verlieh keinen Schwung.
Die deutsche Mannschaft konnte mit ihrem Ballbesitz so gut wie nichts einfangen, und Isaac Price stellte nach einer Ecke mit einem unhaltbaren Volleyschuss ins kurze Eck auf 1:1 (34.).
Nadiem Amiri bringt neuen Schwung
Besser lief es für die deutsche Mannschaft, nachdem Nadiem Amiri in der 61. Minute eingewechselt worden war. Mit dem Mainzer bekam die Offensive mehr Flow, das 2:1 erzielte er selbst (69.). Nach Florian Wirtz‘ Freistoßtor in der 72. Minute konnte die DFB richtig durchatmen.