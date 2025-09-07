WM-Qualifikation: 3:1 gegen Nordiren - DFB-Elf wieder auf Kurs

Wiedergutmachung fürs 0:2 gegen die Slowakei gelungen: Die DFB-Elf gewinnt gegen Nordirland ihr zweites Spiel der WM-Qualifikation - mit Anlaufschwierigkeiten allerdings.

Mit ihm lief's besser: Nadiem Amiri, der hier sein Tor zum 2:1 feiert. Quelle: Witters

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der Qualifikation für die WM 2026 wieder auf Kurs. Mit dem 3:1 (1:1) in Köln gegen Nordirland hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Schmach von der 0:2-Niederlage gegen die Slowakei vom Donnerstag getilgt.

Serge Gnabrys 1:0 verpufft

Die DFB-Elf erwischte einen Auftakt, wie er besser nicht sein kann: Serge Gnabry schloss einen Konter zum 1:0 ab (7.), der Schatten vom Debakel gegen die Slowakei schien vertrieben. Doch das Tor verlieh keinen Schwung.

Die deutsche Mannschaft konnte mit ihrem Ballbesitz so gut wie nichts einfangen, und Isaac Price stellte nach einer Ecke mit einem unhaltbaren Volleyschuss ins kurze Eck auf 1:1 (34.).

Nadiem Amiri bringt neuen Schwung

Besser lief es für die deutsche Mannschaft, nachdem Nadiem Amiri in der 61. Minute eingewechselt worden war. Mit dem Mainzer bekam die Offensive mehr Flow, das 2:1 erzielte er selbst (69.). Nach Florian Wirtz‘ Freistoßtor in der 72. Minute konnte die DFB richtig durchatmen.

Kritik an Nationalcoach Tuchel : Publikum langweilt sich bei Englands Sieg Langeweile und leere Sitze: Thomas Tuchel sorgt in England für wenig Begeisterung. Das 2:0 gegen Andorra gerät in den Hintergrund. "Schwer zu ertragen", schrieb die "Daily Mail". mit Video