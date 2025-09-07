England besiegt Andorra: Publikum in Birmingham langweilt sich

Langeweile und leere Sitze: Thomas Tuchel sorgt in England für wenig Begeisterung. Das 2:0 gegen Andorra gerät in den Hintergrund. "Schwer zu ertragen", schrieb die "Daily Mail".

Steht aufgrund der Spielweise seines Teams in der Kritik: Englands Nationalcoach Thomas Tuchel Quelle: AP | Dave Shopland

Thomas Tuchel blickte auf leere Sitzschalen, als die englische Nationalmannschaft nach dem müden 2:0 (1:0) gegen das "Skiresort" Andorra auf ihre Ehrenrunde ging. Viele Fans hatten schon während des öden Spiels die Flucht ergriffen, nun war fast niemand mehr da.

Seltsame Stimmung beim Spiel in Birmingham

"Es war still genug, eine Stecknadel fallen zu hören", schrieb die "Daily Mail" über die seltsame Stimmung in Birmingham. Kein Wunder: Während im Wembley-Stadion die Band Coldplay ein Feuerwerk zündete, zeigten die Three Lions im Ausweichstadion Villa Park eher ein "cold play", wie die Zeitung befand, ein frostiges Spiel also. Und nicht nur die BBC fragte anschließend: "Hat England unter Tuchel einen Rückschritt gemacht?"

Tuchel selbst war mit der bestenfalls uninspirierten Leistung dagegen absolut zufrieden. "Ich mochte unsere Vorstellung", sagte der Coach nach dem vierten Sieg im vierten WM-Qualifikationsspiel. "Es war gut und solide gegen einen tiefstehenden Gegner." Ein 4:0 oder 5:0 "wäre verdient gewesen".

Das Spiel gegen das glorreiche Skiresort Andorra war schwer zu ertragen. „ "Daily Mail" nach dem 2:0-Sieg der Engländer

Das sahen nicht alle so. Das finale Urteil: "Spiele wie dieses sind der Grund, warum manche Fans in Trauer versinken, wenn die Premier League eine Woche Pause macht."

England hat WM-Ticket schon fast sicher

Immerhin: Die Pflicht hat England bislang erledigt, bei einem Sieg am Dienstag in Serbien wäre das WM-Ticket schon fast sicher. Im Hexenkessel von Belgrad sollten Harry Kane und seine Teamkollegen allerdings ihre Chancen besser nutzen als gegen die leidenschaftlich mauernde Nummer 174 der FIFA-Weltrangliste.

Gegen den krassen Außenseiter, der im Mittelfeld wieder mit Pau Babot vom deutschen Fünftligisten SV Rot-Weiss Walldorf auflief, resultierte die Führung aus einem Kopfball-Eigentor von Abwehrspieler Christian Garcia (25.), Tuchel bejubelte es stürmisch. Zwei Minuten zuvor hatte Kane eine Hereingabe um Zentimeter verpasst. Declan Rice (67.) erzielte den zweiten Treffer.

"Langweiliges, langweiliges England"

"Langweiliges, langweiliges England. Rice besänftigt den gereizten Tuchel", schrieb die "Daily Mail", denn der frühere BVB- und Bayern-Trainer war im Spielverlauf durchaus fuchsig geworden. Überzeugung oder spielerische Ideen waren in seinem Team während 90 Minuten kaum zu erkennen.

"England schnappt sich die Punkte - aber es bleibt die Frage, ob Tuchel das Beste aus dieser Mannschaft herausholen kann", kommentierte der "Independent". Die Aufgabe in Belgrad wird wohl Aufschluss darüber geben, wo England wirklich steht.

Der einzige ernsthafte Verfolger liegt fünf Punkte zurück, hat aber auch ein Spiel weniger absolviert. Noch mehr Langeweile sollten sich Tuchel und Co. also besser nicht erlauben.

