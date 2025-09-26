  3. Merkliste
Fußball-WM 2026: Trump droht US-Städten mit Entzug von Spielen

Donald Trump wirft demokratisch regierten US-Städten vor, die Kriminalität ausufern zu lassen. Das könnte womöglich auch Einfluss auf die Fußball-WM 2026 haben.

Los Angeles ist eine Hochburg der Demokraten und das dortige Sofi-Stadion einer der Spielorte der Fußball-WM 2026.

US-Präsident Donald Trump hält Spielverlegungen bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko für denkbar. Er gehe zwar davon aus, dass die Weltmeisterschaft "sicher" verlaufen würde, erklärte Trump bei einer Presserunde im Oval Office, "aber wenn ich der Meinung bin, dass es nicht sicher ist, werden wir die Spiele in eine andere Stadt verlegen".

WM-Spiele auch in Hochburgen der Demokraten

Zu den Austragungsorten der WM-Spiele zählen auch Städte, die als Hochburgen der Demokraten, Trumps politischem Gegner, gelten - darunter Los Angeles, San Francisco und Seattle. In einige demokratisch regierte Städte hatte der US-Präsident in den vergangenen Monaten die Nationalgarde entsandt.

Die elf US-Gastgeberstädte der WM sind Seattle, San Francisco, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Kansas City, Miami, New York/New Jersey und Philadelphia. Das Turnier findet auch in Kanada und Mexiko statt. 

US-Präsident verweist auch auf Olympia in Los Angeles

Trump nahm auch Bezug auf die Olympischen Spiele, die 2028 in Los Angeles stattfinden sollen. "Wenn wir glauben, dass eine Stadt auch nur im Geringsten gefährlich für die Weltmeisterschaft oder für die Olympischen Spiele ist - aber insbesondere für die Weltmeisterschaft, weil in so vielen Städten gespielt wird - werden wir das nicht zulassen", sagte er.

Es bestehen jedoch große Zweifel an der praktischen Umsetzung einer möglichen Städte-Neubesetzung - nicht nur wegen bereits unterzeichneten Verträgen. Genauso wirft es die Frage der Befugnis für die US-Regierung auf, auch wenn Trump einen guten Draht zu FIFA-Präsident Gianni Infantino pflegt.

Infantino hatte der US-Regierung sein "volles und uneingeschränktes" Vertrauen ausgesprochen, zu einem erfolgreichen Turnier beitragen zu können. Trump selbst hatte sich Anfang des Jahres zum Vorsitzenden einer Task Force des Weißen Hauses für die WM erklärt.

