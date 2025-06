Brasilien löst Ticket für WM 2026: Sieg gegen Paraguay

1930 in Uruguay: 13

1934 in Italien: 16

1938 in Frankreich: 15

1950 in Brasilien: 13

1954 in der Schweiz: 16

1958 in Schweden: 16

1962 in Chile: 16

1966 in England: 16

1970 in Mexika: 16

1974 in Deutschland: 16

1978 in Argentinien: 16

1982 in Spanien: 24

1986 in Mexiko: 24

1990 in Italien: 24

1994 in den USA: 24

1998 in Frankreich: 32

2002 in Japan/Südkorea: 32

2006 in Deutschland: 32

2010 in Südafrika: 32

2014 in Brasilien: 32

2018 in Russland: 32

2022 in Katar: 32

2026 in Kanada/Mexiko/USA: 48

2030 auf drei Kontinenten: ?

2034 in Saudi-Arabien: ?