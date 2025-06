WM-Quali: England nur 1:0 gegen Andorra mit Hessenligist Babot

Harry Kane hat England und Trainer Thomas Tuchel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 vor einer Blamage bewahrt. Der Stürmer des FC Bayern München schoss die "Three Lions" zu einem alles andere als überzeugenden 1:0 (0:0) gegen den krassen Außenseiter Andorra, die Nummer 173 der FIFA-Weltrangliste. Das Spiel fand in Barcelona statt.