Lewandowski hat 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt. Er will seine Nation zur WM 2026 in den USA , Mexiko und Kanada führen. Der Druck auf Probierz dürfte nach dem Social-Media-Post von Lewandowski, der in der Heimat als Volksheld gilt, ordentlich wachsen.