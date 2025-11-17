Fußball: Rangnicks Österreicher wollen zur WM 2026

1998 war Österreich zum letzten Mal bei einer Fußball-WM dabei. Nun steht das Team von Ralf Rangnick so dicht vor der Qualifikation wie lange nicht.

Die Fußball-WM 2026 im Visier: Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick. Quelle: Witters

Ganz Österreich hofft auf das Ende einer 28 Jahre langen Durststrecke, doch auch Ralf Rangnick persönlich steht vor einem Finale. Früh hatte der Deutsche sein Schicksal als Teamchef der österreichischen Fußballer mit dem Gelingen der WM-Mission verknüpft. Entsprechend hoch ist der Druck am Dienstag im Quali-Showdown gegen Bosnien-Herzegowina. "Das wird ein Endspiel", sagte Rangnick.

Das wird kein Spiel, in dem wir auftreten können wie ein weißes Ballett. „ Ralf Rangnick, Teamchef Österreich

Besiegt Österreich die Bosnier oder geht die Partie in Wien unentschieden aus, ist das Ticket für die WM 2026 gelöst- und Rangnicks nähere Zukunft geklärt. Bei einer Pleite ginge es in den Play-offs im März sowohl um die WM als auch um Rangnicks Verbleib im Amt.

Österreich träumt vom ersten WM-Ticket seit 1998

Als Österreich 1998 in Frankreich zum bislang letzten Mal bei einer WM dabei gewesen war, arbeitete Rangnick noch als Trainer des damaligen Zweitligisten SSV Ulm. Eine Ewigkeit später führte der heute 67-Jährige die Alpenkicker mit sechs Siegen eigentlich recht ungefährdet durch die WM-Quali. Weil seine Mannschaft aber im Oktober mit 0:1 in Rumänien verlor, zittert nun ein ganzes Land.

"Jetzt hat das ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte", schrieb die "Kronen-Zeitung". Und auch Österreichs Fußball-Ikone Herbert Prohaska befand: "Das hätte es nicht gebraucht. So eine komfortable Situation hatten sich unsere Teamspieler mit dem großartigen Start in die WM-Quali verschafft, doch am Ende muss ein einziges Spiel über das direkte Ticket entscheiden. Noch dazu ein sehr unangenehmes."

Für Arnautovic wäre WM-Teilnahme persönliches Highlight

Zwei Punkte liegen die Bosnier in der Gruppe H hinter Spitzenreiter Österreich. "Es wird natürlich nicht einfach, aber wir haben uns selber gesagt, dass das am Dienstag unser Finale ist", sagte Routinier Marko Arnautovic, für den eine WM-Teilnahme das "absolute Maximum" wäre.

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat das WM-Ticket vor Augen. Die Pflichtaufgabe gegen Zypern löste die Rangnick-Elf souverän. 16.11.2025 | 2:59 min

In der Tat bedeutete eine erfolgreiche Qualifikation wohl den Höhepunkt in Rangnicks Amtszeit, nachdem er die Mannschaft 2022 übernommen hatte. Bei der EM 2024 hatte sich sein Team nach starker Gruppenphase gefühlt unter Wert verkauft - und war im Achtelfinale ausgeschieden.

Fragezeichen hinter Alaba

Die Vorzeichen für einen Erfolg sind nun nicht ideal. Nach dem 2:0-Sieg auf Zypern am Samstag konnte die Mannschaft erst mitten in der Nacht in Paphos abfliegen, da es am Flughafen wegen Problemen mit dem Gepäck starke Verzögerungen gegeben hatte. Letztlich waren die Kicker gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen in der Heimat, am Abend stand das Spielersatztraining auf dem Programm.

60 Spiele der Fußball-WM 2026 werden im Free-TV bei ARD und ZDF gezeigt. Dazu gibt's Highlight-Clips zum Streamen und auf den Social-Media-Kanälen. 07.10.2025 | 0:56 min

Mit dabei war auch Kapitän David Alaba, der auf Zypern gelbgesperrt fehlte. Da sich der 33-Jährige zuletzt mit Wadenproblemen herumplagte, steht auch für Dienstag hinter seinem Einsatz ein Fragezeichen. "Es wäre schön, wenn David spielen könnte", sagte Rangnick, "es ist aber derzeit nicht sehr realistisch." Im Gegensatz zu Österreichs Rückkehr auf die WM-Bühne.

